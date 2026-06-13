Từ giảng đường đến những cung đường của Phan Thế Anh: Thành công không phải chương đẹp nhất của tuổi trẻ

SVO - Đằng sau hình ảnh một tiến sĩ ngành Marketing, một giảng viên đại học và travel blogger được nhiều bạn trẻ yêu mến là câu chuyện dài về nghị lực, những năm tháng cô đơn nơi đất khách và hành trình không ngừng đi tìm ý nghĩa của tuổi trẻ.

Hành trình 7 năm cùng những chuyến đi

TS Phan Thế Anh hiện đảm nhiệm vị trí giám đốc ngành Marketing, khoa Quản trị Kinh doanh tại trường ĐH Quốc tế Miền Đông. Bên cạnh vai trò của một giảng viên, một chuyên gia, anh còn được đông đảo công chúng và người trẻ biết đến là một Travel Blogger truyền cảm hứng (Lecturer.anh) với những chuyến xê dịch mang đậm dấu ấn cá nhân.

Ít ai biết rằng, đằng sau học vị danh giá và những chuyến đi rực rỡ, hành trình của Phan Thế Anh bắt đầu từ một khu phố nhỏ ở Biên Hòa, Đồng Nai. Lớn lên trong một gia đình lao động ở Quảng Bình, tuổi thơ của anh gắn liền với hình ảnh ba mẹ làm lụng vất vả, chắt chiu từng đồng sau những ca làm việc nhọc nhằn ở nhà máy. Chứng kiến sự hy sinh thầm lặng ấy, cậu bé năm xưa đã nuôi dưỡng ước mơ vươn ra biển lớn. Việc nỗ lực giành học bổng du học, với anh, không chỉ là để thay đổi số phận, mà còn để nối dài giấc mơ dang dở và mang lại niềm tự hào thầm lặng cho ba mẹ, những người từng xem việc học là một điều xa xỉ.

Phan Thế Anh trưởng thành từ những cô đơn, chông chênh của tuổi trẻ.

Mang theo hành trang nặng trĩu tình yêu thương và cả những áp lực vô hình, Phan Thế Anh đã bước vào chặng đường 7 năm ròng rã du học và làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc). Đó là một hành trình đầy thăng trầm, nơi anh vươn lên thành người duy nhất trong dòng họ đạt học vị Tiến sĩ, nhưng cũng phải tự mình đối diện với những áp lực học thuật, sự chênh vênh và nỗi cô đơn hiện sinh xứ người. Trong những giai đoạn bấp bênh nhất, anh tìm đến xê dịch không phải để trốn chạy thực tại, mà là phương thức để rèn luyện ý chí, tháo gỡ những mối lo toan và tìm kiếm sự tĩnh tại qua việc hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ.

Mỗi chuyến đi đối với Phan Thế Anh không đơn thuần là dịch chuyển địa lý mà còn là hành trình khám phá nội tâm.

Viết cho những người trẻ đang tìm đường

Sau khi trở về Việt Nam, Phan Thế Anh lựa chọn gắn bó với môi trường giáo dục. Tuy nhiên, điều khiến nhiều sinh viên nhớ đến anh không chỉ là vai trò giảng viên mà còn là sự đồng hành. Từng trải qua những giai đoạn thiếu tự tin, từng hoài nghi chính mình, anh hiểu cảm giác của những người trẻ đang loay hoay tìm hướng đi. Vì thế, thay vì trở thành một "diễn giả truyền động lực", anh chọn cách lắng nghe và chia sẻ. Theo anh, rất nhiều bạn trẻ không thiếu năng lực, điều họ thiếu chỉ là niềm tin để bước bước đầu tiên.

"Điều quan trọng nhất không phải là chúng ta đi nhanh đến đâu, mà là vẫn giữ được niềm tin để tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn", Phan Thế Anh chia sẻ.

Ở tuổi mà nhiều người đã có trong tay những thành tựu đáng kể, Phan Thế Anh vẫn chọn kể về những thất bại, những khoảng lặng và những ngày tháng chông chênh. Có lẽ bởi anh hiểu rằng, điều người trẻ cần không phải là hình mẫu hoàn hảo để ngưỡng mộ, mà là một câu chuyện đủ chân thật để thấy mình trong đó.

Phan Thế Anh cho biết, có nhiều sinh viên từng tìm đến mình với cảm giác sợ hãi, tự ti hoặc không biết bắt đầu từ đâu. Có người lo mình không đủ giỏi để du học, có người mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình, cũng có người đơn giản là chưa từng nghĩ bản thân xứng đáng với một cơ hội lớn hơn. Phan Thế Anh không xuất hiện như một “người truyền động lực”, với những lời hô hào mạnh mẽ. Anh chọn cách lắng nghe, đồng hành và chia sẻ từ chính trải nghiệm của mình để người trẻ hiểu rằng ai cũng có quyền được bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Phan Thế Anh cho rằng, giá trị lớn nhất của một hành trình không nằm ở việc ta đi được bao xa, mà chính là ở những điều ta thu hoạch được sau mỗi chuyến đi: Sự trưởng thành, khả năng thấu hiểu bản thân và niềm tin để tiếp tục sống tích cực hơn.