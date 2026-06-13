Nguyễn Minh Đức - Từ sân khấu âm nhạc đến ngôi vị Quán quân 'HI MC 2026'

SVO - Từ nền tảng nhiều năm hoạt động nghệ thuật đến ngôi vị Quán quân 'HI MC 2026', Nguyễn Minh Đức (cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) đã từng bước theo đuổi công việc dẫn chương trình bằng việc học tập, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Danh hiệu tại cuộc thi không chỉ đánh dấu một cột mốc trong hành trình nghề nghiệp mà còn mở ra cho anh thêm nhiều cơ hội để gắn bó với lĩnh vực MC chuyên nghiệp.

Đức sinh ra tại Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh). Anh có nhiều năm gắn bó với sân khấu âm nhạc, trước khi theo đuổi công việc dẫn chương trình. Những trải nghiệm biểu diễn giúp anh tích lũy kỹ năng làm việc trước đám đông và khả năng cảm nhận cảm xúc của khán giả.

Minh Đức lựa chọn theo đuổi nghề MC với mong muốn được đồng hành, dẫn dắt và lan tỏa cảm xúc trong mỗi chương trình.

Theo Minh Đức, quyết định chuyển hướng sang nghề MC xuất phát từ mong muốn được tham gia nhiều hơn vào việc kết nối và dẫn dắt cảm xúc trong các chương trình. “Nghệ thuật luôn là một phần trong cuộc sống của mình. Từ ca hát đến dẫn chương trình là hai công việc khác nhau, nhưng đều có chung một điểm là kết nối cảm xúc giữa con người với con người”, anh chia sẻ.

Để theo đuổi công việc một cách bài bản, Minh Đức tham gia các khóa đào tạo chuyên môn bên cạnh quá trình tích lũy kinh nghiệm thực tế. Trong quá trình đó, anh nhận được nhiều ảnh hưởng từ thầy Nguyễn Minh Duy. “Điều mình trân trọng nhất ở thầy không chỉ là những bài học về nghề. Thầy dạy mình cách nói chuyện, cách ứng xử, cách quan sát và cả sự chỉn chu trong từng việc nhỏ nhất”, Minh Đức cho biết.

Minh Đức đăng quang Quán quân 'HI MC 2026' sau hành trình không ngừng học tập và rèn luyện kỹ năng dẫn chương trình.

Với anh, những kiến thức chuyên môn có thể được trau dồi qua quá trình học tập và làm nghề, trong khi thái độ làm việc, cách ứng xử và sự nghiêm túc với nghề là những yếu tố cần được rèn luyện lâu dài trên mỗi chặng đường phát triển.

Con đường theo đuổi nghề dẫn chương trình của Minh Đức không diễn ra một cách thuận lợi ngay từ đầu. Cũng như nhiều người trẻ mới bước vào nghề, anh từng có những giai đoạn băn khoăn về khả năng của bản thân, những lần dẫn chương trình chưa đạt kỳ vọng và chịu không ít áp lực khi đứng trước đông đảo khán giả.

Minh Đức cho biết, những khó khăn và áp lực khi mới vào nghề đã trở thành động lực để anh hoàn thiện bản thân sau mỗi chương trình.

Thay vì né tránh những hạn chế của mình, Minh Đức lựa chọn đối diện và rút kinh nghiệm sau mỗi chương trình. Theo anh, nghề MC không chỉ đòi hỏi khả năng giao tiếp hay kỹ năng sân khấu mà còn là quá trình học hỏi và hoàn thiện bản thân liên tục. Chính vì vậy, anh dành nhiều thời gian quan sát, lắng nghe và học hỏi từ những người đi trước để tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

Năm 2026, Minh Đức tham gia cuộc thi HI MC và giành ngôi vị Quán quân. Với anh, kết quả này không chỉ là một danh hiệu mà còn là dấu mốc ghi nhận quá trình rèn luyện và những trải nghiệm tích lũy trong nghề. Cuộc thi cũng mang đến cho anh cơ hội gặp gỡ nhiều thầy cô, đồng nghiệp và những người có cùng đam mê với công việc dẫn chương trình.

Minh Đức xem ngôi vị Quán quân 'HI MC 2026' là dấu mốc ghi nhận quá trình nỗ lực và trưởng thành trong nghề MC.

Trong hành trình đó, Thạc sĩ, MC, BTV Đỗ Ngọc Sơn là người để lại nhiều ảnh hưởng đối với Minh Đức. Và câu nói khiến anh suy ngẫm nhiều nhất là: “Sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực”. Theo Minh Đức, việc lựa chọn môi trường học tập, những người đồng hành và cơ hội phù hợp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân. “Nếu chọn đúng môi trường, đúng người đồng hành và đúng cơ hội, những nỗ lực của mình sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều”, anh chia sẻ.

Sau cuộc thi HI MC, Minh Đức tiếp tục theo đuổi công việc dẫn chương trình với tâm thế của một người đang học nghề. Anh cho rằng, danh hiệu đạt được là một cột mốc đáng nhớ, nhưng phía trước vẫn còn nhiều trải nghiệm và bài học cần tiếp tục tích lũy. Từ những gì đã trải qua, Minh Đức gửi lời nhắn tới các bạn trẻ yêu thích nghề MC: “Đừng sợ mình chưa đủ giỏi hay những lần mắc lỗi đầu tiên. Điều quan trọng là dám bắt đầu và cho bản thân cơ hội được trải nghiệm, học hỏi và trưởng thành”.

(Ảnh: NVCC)