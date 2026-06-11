NTK Hàn Phượng: 'Người trẻ muốn bước ra thế giới càng cần hiểu văn hóa quê hương mình'

SVO - Những tà áo dài mang sắc màu của người Dao Tiền, Tày, Mông hay Sán Dìu xuất hiện tại chương trình ‘Giao lưu với Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc’ tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã trở thành điểm nhấn thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên. Với NTK Hàn Phượng, mỗi thiết kế không chỉ là một sản phẩm thời trang mà còn là cách để những câu chuyện văn hóa vùng cao bước gần hơn tới cộng đồng, khơi gợi niềm tự hào về quê hương và bản sắc dân tộc trong hành trình hội nhập của thế hệ trẻ.

Mong người trẻ trở thành những “đại sứ văn hóa” của quê hương

Khi nhắc đến chủ đề “Miền Hương Sắc” của Hoa hậu Việt Nam 2026, NTK Hàn Phượng cho biết đây là một trong những chủ đề khiến chị đặc biệt tâm đắc. Theo nữ nhà thiết kế, vẻ đẹp của Việt Nam không chỉ được tạo nên bởi cảnh sắc thiên nhiên hay con người mà còn nằm ở sự đa dạng văn hóa của từng vùng miền trên khắp đất nước.

Với chị, đây là cơ hội để những giá trị văn hóa vốn quen thuộc trong đời sống được xuất hiện nhiều hơn trên các sân khấu lớn, tiếp cận đông đảo công chúng theo cách gần gũi và hiện đại hơn.

NTK Hàn Phượng dành nhiều tâm huyết đưa văn hóa dân tộc vào tà áo dài Việt.

“Tôi rất mong trong hành trình của cuộc thi, các thí sinh sẽ có cơ hội khoác lên mình những thiết kế áo dài lấy cảm hứng từ trang phục dân tộc Việt Nam. Đó không chỉ là sự khác biệt so với các mùa thi trước mà còn là cách lan tỏa vẻ đẹp văn hóa truyền thống đến cộng đồng”, NTK Hàn Phượng chia sẻ.

Theo nữ nhà thiết kế, các cuộc thi sắc đẹp ngày nay không đơn thuần là sân chơi để tôn vinh nhan sắc mà còn là nơi quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Khi những giá trị truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ thời trang, nghệ thuật hay những trải nghiệm thực tế, chúng sẽ dễ dàng chạm tới người trẻ hơn.

“Chủ đề ‘Miền Hương Sắc’ khiến tôi nghĩ nhiều đến vẻ đẹp riêng của từng vùng miền. Mỗi vùng đất đều có những giá trị rất đáng tự hào và xứng đáng được nhiều người biết đến hơn”, chị nói.

Nhiều năm tham gia các chương trình văn hóa lớn trong nước và quốc tế, NTK Hàn Phượng cho biết chị luôn mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh con người Việt Nam thông qua tà áo dài. Với chị, mỗi người trẻ cũng có thể trở thành một sứ giả văn hóa bằng chính tình yêu dành cho quê hương và sự trân trọng đối với những giá trị truyền thống.

NTK Hàn Phượng, Hoa hậu Hà Trúc Linh, người đẹp Phạm Thùy Dương cùng sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tại chương trình giao lưu.

Thông điệp ấy cũng là điều chị muốn gửi tới sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên trong buổi giao lưu lần này. Theo chị, bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn, người trẻ cần chủ động tìm hiểu văn hóa dân tộc, hiểu về nơi mình sinh ra và lớn lên để có thêm nền tảng bước ra thế giới mà vẫn giữ được bản sắc riêng.

Đưa câu chuyện văn hóa dân tộc vào tà áo dài Việt Nam

Đằng sau mong muốn đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với người trẻ là những trăn trở kéo dài nhiều năm của NTK Hàn Phượng về câu chuyện bảo tồn bản sắc văn hóa.

Sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên - vùng đất có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống - chị có cơ hội tiếp xúc với những nét đẹp văn hóa bản địa từ khi còn nhỏ. Càng gắn bó với nghề thiết kế, chị càng nhận thấy nhiều giá trị trong trang phục truyền thống của các dân tộc đang dần ít xuất hiện trong đời sống hiện đại.

Từ những quan sát ấy, nữ nhà thiết kế lựa chọn áo dài làm cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Với chị, áo dài không chỉ là quốc phục mà còn là không gian sáng tạo để kể những câu chuyện văn hóa của nhiều cộng đồng khác nhau.

“Áo dài vốn đã là một di sản văn hóa của Việt Nam. Vì vậy, tôi luôn mong muốn kết hợp vẻ đẹp của áo dài với những nét đặc trưng trong trang phục các dân tộc để vừa tạo nên sự mới mẻ, vừa góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa đang có nguy cơ bị lãng quên”, NTK Hàn Phượng chia sẻ.

Những thiết kế độc đáo của NTK Hàn Phượng mang đậm tinh thần văn hóa vùng cao, góp phần lan tỏa vẻ đẹp bản sắc dân tộc đến thế hệ trẻ.

Các thiết kế được giới thiệu tại chương trình lần này lấy cảm hứng từ trang phục của nhiều dân tộc như Dao Tiền, Tày, Mông, Sán Dìu, Sán Chay, Dao,... Những hoa văn, màu sắc và đường nét quen thuộc trong trang phục truyền thống được tái hiện trên nền áo dài Việt, tạo nên sự giao thoa giữa bản sắc văn hóa dân tộc và hơi thở đương đại.

“Mỗi bộ trang phục đều mang trong mình những câu chuyện văn hóa riêng mà tôi muốn giới thiệu đến người xem”, nữ nhà thiết kế chia sẻ.

Theo chị, bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ trong quá khứ, mà cần tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Khi người trẻ cảm thấy văn hóa gần gũi với mình, họ sẽ tự nhiên muốn tìm hiểu, gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy.

Đồng hành cùng sinh viên trên hành trình khám phá và khẳng định bản thân

Không khí tại chương trình “Giao lưu với Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc” để lại nhiều ấn tượng với NTK Hàn Phượng. Chị cho biết điều khiến mình xúc động không chỉ là sự quan tâm của các bạn dành cho chương trình mà còn là tinh thần năng động, tự tin và sẵn sàng trải nghiệm của các sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

NTK Hàn Phượng hướng dẫn kỹ năng catwalk cho các sinh viên tham gia chương trình.

Đồng hành cùng nhà trường từ những ngày đầu chuẩn bị chương trình, NTK Hàn Phượng không chỉ mang đến các thiết kế thuộc bộ sưu tập Áo dài Việt Phượng lấy cảm hứng từ văn hóa các dân tộc vùng cao mà còn trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn các thí sinh trình diễn trên nền nhạc.

Gửi gắm thông điệp tới các nữ sinh đang quan tâm đến “Hoa hậu Việt Nam 2026” cũng như những sân chơi dành cho thanh niên, nữ nhà thiết kế nhấn mạnh tinh thần dám thử sức và dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân.

“Tôi mong các bạn trẻ hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, vượt qua những e ngại để nắm bắt cơ hội. Mỗi cuộc thi đều là một hành trình giúp chúng ta trưởng thành, học hỏi và khám phá năng lực của bản thân. Dù kết quả thế nào, chỉ cần dám thử sức, các bạn đã có thêm một cơ hội để tỏa sáng và khẳng định chính mình”, NTK Hàn Phượng nhắn nhủ.

Sự tự tin của người trẻ không chỉ đến từ tri thức hay kỹ năng mà còn đến từ việc hiểu mình là ai, đến từ đâu và mang theo những giá trị gì trên hành trình phát triển bản thân.