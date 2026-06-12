Judo và điều dưỡng: Hai thế giới trong một đôi tay

SVO - Buổi sáng trên sàn đấu, đôi tay Vũ Trọng Nhật học cách quật ngã. Buổi chiều trong phòng bệnh, đôi tay ấy học cách nâng đỡ. Theo đuổi Judo từ nhỏ nhưng chọn ngành điều dưỡng, Vũ Trọng Nhật (năm thứ tư, ngành Điều dưỡng, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu) dần nhận ra, cả hai đều bắt đầu từ mong muốn bảo vệ người khác.

Một bước rẽ, hai thế giới

Từ lời mời của những người bạn vào năm lớp 7, Trọng Nhật bắt đầu gắn bó với Judo. Sau một thời gian tập luyện, với Nhật, Judo trở thành như một gia đình, với sự tận tình dìu dắt của các anh chị, thầy cô.

Với thành tích cao trong các giải đấu, Trọng Nhật có định hướng đi theo con đường võ thuật chuyên nghiệp, trở thành huấn luyện viên hoặc giáo viên thể dục. Anh cho biết, bản thân đã từng đi dạy một thời gian nhưng cảm thấy không phù hợp nên bắt đầu nghĩ đến hướng đi mới.

Cơ duyên đến với ngành điều dưỡng bắt đầu từ một lần vào bệnh viện thăm người thân. “Chứng kiến các anh chị điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân tận tình, mình cảm thấy đó là những hành động thiết thực nhất để giúp đỡ cuộc đời”, Trọng Nhật chia sẻ.

Từ những tấm huy chương thi đấu, chiếc ống nghe y tế đánh dấu hành trình mới của Trọng Nhật.

Trước đó, Trọng Nhật từng hình dung, điều dưỡng là ngành dành riêng cho phái nữ vì sự tỉ mỉ, chu đáo và cẩn thận. Tuy nhiên, khi trực tiếp quan sát môi trường bệnh viện, Trọng Nhật nhận ra nam điều dưỡng có thể xoay trở hay giúp đỡ những bệnh nhân đi lại khó khăn với lực mạnh hơn. Với nền tảng sức khỏe từ Judo, anh quyết định rẽ hướng sang ngành học này.

“Quyết định rẽ hướng sang điều dưỡng từng khiến nhiều người xung quanh lo lắng vì không biết một người học võ có đủ sự tỉ mỉ và kiên nhẫn để chăm sóc bệnh nhân hay không”, Trọng Nhật nói. Tuy nhiên, đến hiện tại, anh cho biết, mình chưa nhận quá nhiều ý kiến tiêu cực về lựa chọn này.

Với anh, điều dưỡng dần trở thành một gia đình khác song hành cùng Judo. Để cân bằng giữa việc học và thi đấu, anh chuyển từ nội dung đối kháng sang tập quyền vì nhẹ nhàng hơn và không tốn quá nhiều thời gian tập luyện.

“Có những ngày, 14h mình phải thi đấu nhưng 13h vẫn còn ở bệnh viện. Những lúc như vậy, mình chỉ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể rồi chạy đến nơi thi đấu”, Trọng Nhật chia sẻ. Đôi bàn tay ấy chưa bao giờ từ bỏ một trong hai thế giới.

Sự gắn bó và cảm giác thân thuộc ấy đã khiến mình theo đuổi Judo cho đến tận bây giờ”, Trọng Nhật bày tỏ.

Những bài học từ sàn đấu

Với anh, Judo rèn cho bản thân khả năng kiểm soát lực tay, sự linh hoạt và phản xạ trong nhiều tình huống. Bước vào môi trường bệnh viện, anh nhận ra những kỹ năng ấy vẫn tiếp tục được sử dụng theo một cách khác. “Khi chăm sóc bệnh nhân, tùy vào thể trạng và tình huống cụ thể, mình phải điều chỉnh lực tay phù hợp để mang lại hiệu quả chăm sóc tốt nhất”, Trọng Nhật cho biết.

Những phản xạ được hình thành từ judo đã giúp Trọng Nhật thích nghi với môi trường bệnh viện vốn đòi hỏi sự phản ứng nhanh nhẹn. Với những bệnh nhân bị kích động hoặc mất kiểm soát hành vi, phản xạ từ quá trình tập võ giúp anh xử lý tình huống bình tĩnh hơn. Trọng Nhật chia sẻ: “Mình phải quan sát và phán đoán để ngăn chặn sao cho bệnh nhân không tự hành động đưa mình vào nguy hiểm. Đặc biệt là những bệnh nhân không điều khiển hay tự làm chủ được hành vi của mình”. Việc đọc chuyển động và phản ứng của đối thủ trên sàn đấu đã giúp anh xử lý những tình huống tương tự.

Không chỉ cần phản ứng nhanh trong nhiều tình huống, điều dưỡng còn là công việc đòi hỏi sức bền thể chất để theo kịp những ca trực kéo dài. Với Trọng Nhật, những năm tháng gắn bó cùng Judo đã trở thành nền tảng giúp anh thích nghi với cường độ công việc tại bệnh viện.

Theo Trọng Nhật, việc chăm sóc người khác cũng đòi hỏi một “bản lĩnh” tương tự việc bước lên sàn đấu.

Điều dưỡng không chỉ cần sự tỉ mỉ mà còn đòi hỏi sự bình tĩnh và khả năng giữ vững tinh thần trong những tình huống áp lực. “Từ rất lâu, mình đã nhận ra rằng, chăm sóc người khác cũng cần có bản lĩnh. Nếu bản thân luôn mơ hồ, mất bình tĩnh thì sẽ rất khó tập trung để chăm sóc tốt cho bệnh nhân”, Trọng Nhật nhấn mạnh.

Sau nhiều giờ ở bệnh viện, với guồng công việc liên tục, việc quay lại luyện tập, trò chuyện cùng những người bạn đã gắn bó nhiều năm khiến Trọng Nhật cảm thấy nhẹ nhõm hơn. “Các bạn đã đồng hành với mình từ rất lâu. Mỗi khi áp lực, mình chỉ cần vừa tập luyện, vừa nói chuyện với mọi người là đã cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều”, Trọng Nhật chia sẻ.

Với Trọng Nhật, Judo giúp anh giải tỏa áp lực và chữa lành cảm xúc, còn điều dưỡng giúp anh học cách thấu cảm và chữa lành cho người khác.

Định nghĩa mới về chiến thắng

Từ lâu, sàn đấu là nơi con người hướng đến chiến thắng. Nhưng khi đến với điều dưỡng, khái niệm “chiến thắng” ấy dần thay đổi. Nếu Judo là chiến thắng đối thủ, thì trong bệnh viện, điều Trọng Nhật hướng đến lại là chiến thắng bệnh tật, với suy nghĩ: “Mình phải chữa lành vết thương này”.

Trọng Nhật dần hình thành một định nghĩa mới về chiến thắng không có đối thủ bị quật ngã.

Sự thay đổi trong góc nhìn ấy khiến Trọng Nhật lựa chọn gắn bó với công việc chăm sóc người cao tuổi tại một Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi ở Vũng Tàu. Những bệnh nhân khiến Trọng Nhật nhớ nhất là các cụ bị sa sút trí tuệ.

Trọng Nhật bồi hồi kể: “Các cụ thường nhớ nhớ quên quên, ngồi kể lại những câu chuyện cũ rồi lại quên mất mình vừa nói gì. Có lúc, các cụ cứ nghĩ mình vẫn đang sống trong ký ức ngày xưa. Nhìn các cụ như vậy, mình thấy rất thương và cảm giác những người đẹp cao tuổi ấy thật sự cần được chăm sóc”.

Không chỉ thay đổi quan niệm về chiến thắng, việc học giải phẫu và kiến thức về chấn thương cũng tạo nên bước ngoặt lớn trong cách Trọng Nhật nhìn về võ thuật. Chứng kiến những bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến tim, hô hấp hay tiêu hóa, Trọng Nhật dần nhận ra cơ thể con người thực sự mong manh hơn bản thân từng nghĩ.

Việc hiểu rõ hơn về cơ chế chịu lực, cấu trúc cơ và xương khiến Trọng Nhật cẩn trọng hơn trong từng đòn đánh. Nếu trước đây, Judo đơn thuần là những bài tập và kỹ thuật thi đấu, thì hiện tại, mỗi động tác đều đi kèm ý thức về giới hạn chịu đựng của cơ thể và nguy cơ chấn thương đối với đối phương.

Trong tương lai, Trọng Nhật lựa chọn tiếp tục song hành giữa Judo và điều dưỡng. Một nơi rèn luyện bản lĩnh, một nơi chữa lành tâm hồn. Và ở giữa hai thế giới tưởng chừng đối lập ấy, Trọng Nhật tìm thấy cách định nghĩa lại sức mạnh của riêng mình.

Vũ Trọng Nhật đoạt Huy chương Vàng Giải vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2022, Giải Đại hội Thể dục Thể thao TP. HCM năm 2026. Anh nhiều lần nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vì những đóng góp và thành tích thi đấu xuất sắc. Anh cũng được Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu khen thưởng vì đạt thành tích cao trong cuộc thi cấp quốc gia, năm học 2023 - 2024.

(Ảnh: NVCC)