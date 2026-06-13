Nữ đảng viên trẻ xứ Huế và hành trình chinh phục danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương

SVO - Được kết nạp vào Đảng từ năm 18 tuổi, Nguyễn Ngọc Phương Nhi (năm thứ tư, ngành Thương mại điện tử, trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng) ghi dấu ấn với danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025; giải Nhì toàn quốc 'VietFuture Awards', cùng nhiều thành tích nổi bật trong học tập, khởi nghiệp và hoạt động cộng đồng. Điều làm nên dấu ấn của cô gái Huế là hành trình bền bỉ vượt qua giới hạn bản thân và trưởng thành qua từng trải nghiệm.

Nguyễn Ngọc Phương Nhi (năm thứ tư, ngành Thương mại điện tử, trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng).

Dấu mốc đặc biệt của đảng viên trẻ

Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn là học sinh trường THPT Đặng Huy Trứ, Phương Nhi xem đây là một trong những dấu mốc đặc biệt nhất của tuổi trẻ. Với cô, niềm vinh dự ấy càng trở nên ý nghĩa hơn khi là học sinh đầu tiên của Nhà trường được đứng vào hàng ngũ của Đảng. “Việc trở thành đảng viên là lời nhắc để mình sống kỷ luật hơn, có trách nhiệm hơn và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày”, Nhi tâm sự. Ngay từ những năm học phổ thông, Phương Nhi ghi dấu ấn với thành tích học tập và rèn luyện nổi bật khi hai lần được tuyên dương là Học sinh danh dự toàn Trường, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP. Huế), năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022; hai lần được tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Tỉnh, năm học 2019 - 2020 và 2021 - 2022.

Phương Nhi hai lần đạt danh hiệu Học sinh danh dự toàn Trường tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP. Huế).

Tinh thần ấy theo cô trong suốt những năm tháng đại học, từ học tập, nghiên cứu đến công tác Đoàn - Hội và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Là Bí thư Chi đoàn 48K22.2, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố và từng đảm nhiệm nhiều vai trò trong các câu lạc bộ sinh viên, Phương Nhi cho biết: “Nếu trước đây, mình chỉ muốn làm tốt phần việc của bản thân thì khi tham gia hoạt động, mình học được cách kết nối mọi người, điều phối công việc và đặt lợi ích chung lên trên cái tôi cá nhân”.

Vừa học, vừa tham gia hoạt động và hành trình vượt qua áp lực

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Phương Nhi là khi tham gia tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa quốc tế DUE, với quy mô gần 1.500 sinh viên trong thời điểm trùng với kỳ thi cuối kỳ.

Ban ngày dành cho việc học, buổi tối họp nhóm, xử lý công việc và chạy tiến độ chương trình khiến áp lực gần như tăng gấp đôi. Đã có lúc, Nhi cảm thấy quá tải nhưng điều khiến cô nhớ nhất là khoảnh khắc cả đội cùng ngồi lại sau khi chương trình kết thúc. Nhi bộc bạch: “Chúng mình mệt nhưng rất vui vì biết bản thân đã cố gắng hết sức cho một điều gì đó. Với mình, cảm giác ấy rất đáng nhớ vì nó đến từ cả một hành trình chúng mình cùng nhau vượt qua áp lực”.

Phương Nhi năng nổ trong các hoạt động và phong trào sinh viên.

Theo Phương Nhi, việc cân bằng giữa học tập và hoạt động chưa bao giờ dễ dàng. Thay vì cố gắng làm tất cả cùng lúc, Nhi lựa chọn xác định thứ tự ưu tiên theo từng giai đoạn và luôn giữ sự nghiêm túc trong mọi công việc đảm nhận: "Kỷ luật và sự tập trung là điều giúp mình không cảm thấy bị quá sức khi phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau".

Danh hiệu là cột mốc, không phải đích đến

Trong hành trình đại học, Phương Nhi đạt nhiều thành tích nổi bật như: Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025; giải Nhì toàn quốc VietFuture Awards năm 2025; Quán quân cuộc thi khởi nghiệp NEO UP năm 2025; Quán quân The Y Factor năm 2023; Á quân Case Marketing Battleground, cùng nhiều bằng khen của Thành Đoàn Đà Nẵng…

Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025.

Trong đó, điều đọng lại với Phương Nhi khi nhận các danh hiệu, giải thưởng là sự biết ơn: “Đó không phải là đích đến mà giống như một cột mốc để nhìn lại hành trình đã qua. Nó tạo thêm động lực nhưng cũng nhắc mình rằng, cần tiếp tục cố gắng hơn nữa”.

Với Phương Nhi, mỗi thành tích đạt được không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn có sự đồng hành của rất nhiều người. Cô biết ơn gia đình, đặc biệt là mẹ vì luôn là điểm tựa phía sau, biết ơn thầy cô và Nhà trường vì đã tạo môi trường để sinh viên được học tập, rèn luyện và thử sức. Nhi cũng trân trọng những người bạn, những anh chị và đồng đội đã cùng cô đi qua nhiều hoạt động, áp lực và cả những khoảnh khắc đáng nhớ trong quãng đời sinh viên.

Phương Nhi cùng đồng đội đoạt giải Nhì toàn quốc 'VietFuture Awards' năm 2025.



Theo Phương Nhi, yếu tố quan trọng nhất để một sinh viên đạt được thành tích không phải là xuất phát điểm hay năng lực vượt trội, mà chính là sự kiên trì. “Có những lúc mình cũng sợ bản thân không đủ tốt, nhưng nếu để nỗi sợ cản lại thì sẽ không bao giờ tiến lên. Mình chọn cách cứ bắt đầu, vừa làm vừa học, vừa sai vừa sửa”, Nhi cho biết.

Trong quá trình phấn đấu, nữ sinh nhiều lần đối diện với áp lực khi phải cân bằng giữa học tập, hoạt động và định hướng tương lai. Có lúc, cô nghi ngờ bản thân, tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân, nhất là khi nhìn thấy người khác tiến nhanh hơn.

Phương Nhi gặt hái được nhiều “quả ngọt” nhờ sự kiên trì và kỷ luật.

Sau tất cả, điều Phương Nhi nhận ra, trưởng thành không phải khi không còn áp lực hay thất bại mà là vẫn tiếp tục bước đi, dù chưa thật sự chắc chắn. Phương Nhi tâm sự: “Mình nghĩ, không phải ai cũng cần rực rỡ ngay từ đầu và cũng không cần so sánh hành trình của mình với người khác. Chỉ cần vẫn đang cố gắng, vẫn đang tiến về phía trước theo cách của mình thì hành trình ấy đã rất đáng giá”.

Với nữ đảng viên trẻ xứ Huế, xây dựng quê hương và đất nước không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể bắt đầu từ việc sống tử tế, học tập nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm và không ngừng phát triển bản thân mỗi ngày. “Khi mỗi người trẻ đều ý thức và làm tốt vai trò của mình, những giá trị tích cực sẽ dần được lan tỏa một cách bền vững”, Phương Nhi bày tỏ.

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