Đưa 'Mã nguồn văn hoá Việt' vào khởi nghiệp truyền thông, top 6 đội thi vào chung kết IC Innovator 2026

SVO - Chiều ngày 11/6/2026, vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Truyền thông quốc tế IC Innovator 2026 do Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao tổ chức đã chính thức diễn ra với chủ đề “The Culture SourceCode – Mã nguồn Văn hóa Việt”. Đây là màn tranh tài của 12 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ gần 200 thí sinh sau vòng Sơ loại.

Lần đầu tiên tổ chức, IC Innovator 2026 quy tụ hơn 30 đội thi đến từ hơn 20 trường đại học trải dài từ Bắc vào Nam như Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học FPT, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn Lang, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), VinUniversity,...

Toàn cảnh Vòng Bán kết cuộc thi IC Innovator 2026 tại Học viện Ngoại giao.

Tại vòng Bán kết, 12 đội thi đã mang đến nhiều sản phẩm ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, lan tỏa giá trị văn hoá Việt Nam ứng dụng nhiều công nghệ mới như Game tích hợp VR, WebAR, công nghệ trình chiếu 4D cùng các sản phẩm board game tương tác. Các dự án không chỉ thể hiện tính sáng tạo trong ý tưởng mà còn cho thấy khả năng ứng dụng công nghệ vào việc bảo tồn, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Hội đồng Ban Giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Ban Tổ chức IC Innovator.

Ban Giám khảo vòng Bán kết IC Innovator 2026 là các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, văn hóa và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến từ Học viện Ngoại giao; Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) – Bộ Tài chính; Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC); Vườn ươm và Tăng tốc Khởi nghiệp Tác động Việt Nam (VISIA) và Start-up Vietnam Foundation (SVF).

Ban Giám khảo Vòng Bán kết chuẩn bị cho phần pitching của các đội thi.

Không khí sôi nổi tại vòng pitching Bán kết của các đội thi.

Cuộc thi cũng nhận được sự cố vấn chuyên môn từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội - Hanoi Innovation Hub (HiHUB), Mạng lưới các CLB Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thủ đô (Hub Network) cùng sự đồng hành, bảo trợ và tài trợ từ các đơn vị Prep Ielts, ColorMe, Eventista, The IELTS Workshop cùng nhiều đối tác chuyên môn giúp các đội thi tiếp cận nguồn lực chuyên môn, hoàn thiện sản phẩm và phát triển ý tưởng khởi nghiệp một cách toàn diện hơn.

Phần trình bày dự án của các đội thi Top 12.

“IC Innovator 2026 kỳ vọng là bệ phóng để người trẻ không chỉ tiếp nhận, mà còn tự tin viết tiếp câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ của truyền thông hiện đại và tư duy đổi mới sáng tạo. 12 đội thi vào vòng Bán kết đã thể hiện xuất sắc tiềm năng của người trẻ trong việc phát huy và lan tỏa bản sắc Việt Nam. Chúc các đội thi tiếp tục bứt phá và thể hiện bản lĩnh không chỉ trong vòng tiếp theo của cuộc thi, mà tiếp tục phát triển trong thực tế và lan tỏa giá trị văn hoá Việt tới đông đảo công chúng trong nước và quốc tế." - ThS. Nguyễn Lương Diệu An - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức chia sẻ.

Hội đồng Ban Giám khảo Vòng Bán kết cuộc thi IC Innovator 2026.

6 đội thi xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng Chung kết IC Innovator 2026 ghi danh: Dấu Việt Du Ký, TenTen, Con Rồng Cháu Tiên, Quý Cô Thanh Lịch, HeriStage và Vistara4D đến từ các trường Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại Thương, Trường Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội và Trường Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Đây là những đội thi được đánh giá cao về tính sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ, tiềm năng phát triển sản phẩm cũng như mức độ khả thi của mô hình kinh doanh.

Vòng Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Truyền thông quốc tế IC Innovator 2026 sẽ diễn ra vào ngày 20/6/2026 tại Cung Thanh niên Hà Nội, nơi các đội thi sẽ tiếp tục tranh tài để tìm ra chủ nhân của ngôi vị Quán quân mùa giải đầu tiên.