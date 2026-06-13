Đại học Phenikaa cấp học bổng tới 625 triệu đồng để đào tạo nhân tài AI, bán dẫn

SVO - 65 học sinh xuất sắc trên cả nước sẽ được ĐH Phenikaa tuyển chọn vào chương trình đào tạo tài năng về Khoa học máy tính và Khoa học & Công nghệ bán dẫn, với chính sách miễn 100% học phí, miễn phí ký túc xá và hỗ trợ tài chính lên tới khoảng 625 triệu đồng trong toàn khóa.

Thông tin được ĐH Phenikaa công bố ngày 13/6, trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn và các công nghệ chiến lược đang gia tăng mạnh.

Theo nhà trường, đây là năm đầu tiên chương trình được triển khai theo Đề án "Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2030 và định hướng đến năm 2045" của Chính phủ. Hai ngành được tuyển sinh gồm Khoa học máy tính và Khoa học & Công nghệ bán dẫn.

Sinh viên trải nghiệm thực hành trong phòng sạch.

Khác với chương trình đại học thông thường, mô hình đào tạo được thiết kế theo hướng tích hợp cử nhân - thạc sĩ trong 5 năm. Sinh viên hoàn thành chương trình sẽ được xét cấp đồng thời bằng cử nhân và bằng thạc sĩ theo quy định của Bộ GD – ĐT.

Hai chương trình thuộc danh mục đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng trong lĩnh vực STEM được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt triển khai theo Quyết định số 995/QĐ-BGDĐT. Đây cũng là một trong những chương trình đầu tiên thuộc nhóm ngành công nghệ chiến lược được triển khai theo đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao của Chính phủ.

Điểm đáng chú ý là sinh viên được tiếp cận hoạt động nghiên cứu ngay từ năm đầu tiên. Nhà trường hiện có hơn 100 phòng thí nghiệm và thực hành, cùng nhiều nhóm nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật. Sinh viên có cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp quốc gia cũng như các dự án hợp tác quốc tế.

Theo đại diện trường, mô hình đào tạo gắn kết giữa đại học, nghiên cứu và doanh nghiệp giúp người học tiếp cận môi trường nghiên cứu ứng dụng từ sớm. Sinh viên có thể tham gia các dự án về công nghệ tự hành, công nghệ bán dẫn, vật liệu tiên tiến, công nghệ tích trữ năng lượng hay công nghệ y sinh trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Phenikaa.

Để thu hút học sinh giỏi, toàn bộ sinh viên trúng tuyển chương trình được cấp Học bổng Kiến tạo Phenikaa, hỗ trợ 100% học phí toàn khóa và miễn phí ký túc xá.

Riêng học sinh đạt giải quốc gia hoặc quốc tế được xét cấp Học bổng Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa với mức hỗ trợ sinh hoạt phí tối đa 80 triệu đồng mỗi năm. Tổng giá trị hỗ trợ cho một sinh viên có thể lên tới khoảng 625 triệu đồng trong suốt quá trình học tập.

Ngoài các chính sách học bổng của trường, sinh viên còn được hưởng các chế độ hỗ trợ theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP dành cho người học trong các lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ chiến lược.

Nhà trường cho biết sinh viên tốt nghiệp chương trình được định hướng tiếp tục theo học tiến sĩ trong nước và quốc tế hoặc tham gia thị trường lao động công nghệ cao. Trường cam kết cơ hội việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn trong hệ sinh thái của Tập đoàn Phenikaa với hơn 30 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất và nghiên cứu phát triển.

Theo PGS. TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa cho rằng, trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

"Chương trình được xây dựng nhằm tạo môi trường để những người trẻ xuất sắc tham gia nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược, từ đó đóng góp vào năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong tương lai", PGS. TS Nguyễn Phú Khánh nói.