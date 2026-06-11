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Hơn 1,2 triệu thí sinh hoàn thành môn Ngữ văn, 12 em bị đình chỉ

Dương Triều

SVO - Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước hoàn thành bài thi Ngữ văn trong ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, với 12 trường hợp bị đình chỉ do vi phạm quy chế.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi cấp Quốc gia, sáng 11/6, có 1.203.039 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, đạt tỷ lệ 99,56%, tăng nhẹ so với mức 99,55% của năm 2025.

Trong buổi thi, 12 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế, gồm 11 trường hợp sử dụng điện thoại di động và một trường hợp mang tài liệu vào phòng thi. Không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Ban Chỉ đạo thi đánh giá thời tiết tại phần lớn địa phương thuận lợi, giao thông thông suốt, tạo điều kiện để thí sinh đến điểm thi đúng giờ. Công tác tổ chức thi tại các điểm thi trên cả nước diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Các hội đồng thi thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, giám thị chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Đa số thí sinh giữ tâm lý ổn định, tự tin và nghiêm túc làm bài.

Chiều cùng ngày, thí sinh bước vào bài thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Đề thi được phát lúc 14h20, thí sinh bắt đầu làm bài từ 14h30.

Ban Chỉ đạo thi cấp Quốc gia yêu cầu các hội đồng thi tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy chế, đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động và các thiết bị công nghệ cao có tích hợp AI để gian lận trong quá trình làm bài.

Dương Triều
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