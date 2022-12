Phát huy tinh thần hành động chào mừng thành công Đại hội Đoàn XII

TP - Ngay sau ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII bế mạc, ngày 17/12, tại 67/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc sẽ đồng loạt triển khai Ngày thanh niên cùng hành động, nhằm thể hiện tinh thần bắt tay nhận việc, hành động cao nhất để sớm đưa Nghị quyết ĐH Đoàn vào cuộc sống. Trong đó T.Ư Đoàn tổ chức điểm tại 11 tỉnh, thành đoàn và 1 điểm tại nước Cộng hòa DCND Lào.

Từ sớm, các cấp bộ Đoàn trong và ngoài nước đã lên kế hoạch, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó, giải quyết các vấn đề nóng của xã hội mang lại các giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội trong Ngày Thanh niên cùng hành động.

TPHCM: Chọn việc khó, vấn đề cấp thiết để cùng hành động

Chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho biết, tuổi trẻ TPHCM sẽ bắt tay thực hiện ngay những nội dung được xác lập trong Nghị quyết Đại hội và tập hợp đoàn viên, thanh niên cùng chung tay thực hiện. Trong Ngày Thanh niên cùng hành động, Thành Đoàn TPHCM sẽ chọn việc khó, địa bàn khó khăn, việc cần thiết, cấp thiết để giải quyết, như: đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm thường xuyên ùn tắc; ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên trong bối cảnh những tháng cuối năm, dịp Tết Nguyên đán; ra quân các tổ công nghệ số cộng đồng; chăm lo, đồng hành cùng người dân, đặc biệt là thanh niên công nhân mất việc làm… Đặc biệt, trong ngày này, Thành Đoàn - Hội Sinh viên TPHCM cũng sẽ ra quân Chiến dịch Xuân Tình nguyện lần thứ 15 năm 2023.

“Thông qua Ngày Thanh niên cùng hành động, Thành Đoàn TPHCM mong muốn lan tỏa đến thanh thiếu nhi và các bạn thanh niên nước ngoài đang học tập tại thành phố khẩu hiệu “Khát vọng - Tiên phong- Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo” và tinh thần hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”, chị Phương nói.

Theo chị Phương, để Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc được thực hiện thắng lợi, mỗi cấp bộ Đoàn, mỗi cán bộ Đoàn, ĐVTN cần là một chủ thể tích cực trong tổ chức thực hiện các công trình, phần việc, hoạt động. Tổ chức Đoàn cần khơi gợi và phát huy tinh thần “dám nghĩ, biết làm” trong mỗi bạn trẻ, phát huy ý tưởng từ bạn trẻ và tập hợp, tổ chức cho bạn trẻ tham gia thực hiện các công việc. Bên cạnh đó, cần xung kích nhận việc khó, sáng tạo trong phương pháp, cách làm để tập hợp rộng rãi thanh niên cùng tham gia thực hiện các phần việc có trọng tâm, trọng điểm.

Nghệ An: Tạo sức mạnh ngay thời khắc đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội

Anh Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, Nghệ An sẽ tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động tại thị xã Hoàng Mai. Đồng thời, chỉ đạo 100% Đoàn các đơn vị cùng hưởng ứng đồng loạt bằng các hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa, như: tham gia xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa;… Bên cạnh đó, công tác huy động nguồn lực cho các hoạt động hưởng ứng cũng được quan tâm, đẩy mạnh.

Đối với các hoạt động cấp tỉnh, Tỉnh Đoàn Nghệ An sẽ tổ chức chuỗi hoạt động: chạy bộ gây quỹ trồng cây xanh hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”, hỗ trợ người dân thực hiện quy trình cấp mã định danh, căn cước công dân và hộ chiếu, khởi công xây dựng nhà nhân ái, khánh thành cầu đoàn kết, thăm tặng quà một số giáo xứ trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, khám phát thuốc cho nhân dân. Bên cạnh đó, trao tặng các công trình thắp sáng đường quê, thư viện xanh, sân chơi thiếu nhi. Đặc biệt tổ chức sinh hoạt toàn Đoàn với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

Anh Lương cho biết thêm, một trong những điểm nhấn tạo nên khí thế của Ngày Thanh niên cùng hành động là màn đồng diễn ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII của 1.500 bạn đoàn viên, thanh niên Nghệ An.

Trong Ngày Thanh niên cùng hành động, các cấp bộ Đoàn ở Nghệ An cũng sẽ tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII;

“Với tâm thế hành động, tuổi trẻ Nghệ An quyết tâm, mang khí thế của tuổi trẻ trên quê hương Bác Hồ kính yêu hòa vào dòng thác sức mạnh của thanh niên cả nước, tạo sức mạnh ngay từ những thời khắc đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Lê Văn Lương cho hay.

Thành Đoàn Hà Nội: Bắt tay vào việc với tinh thần khẩn trương

“Tuổi trẻ Thủ đô đã bắt tay vào việc với tinh thần khẩn trương, chủ động và trách nhiệm để đảm bảo các hoạt động thiết thực, có tính hành động cao, có trọng tâm, trọng điểm và lan tỏa sâu rộng để chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”, anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội chia sẻ.

Thành Đoàn sẽ tổ chức Giải chạy Hanoi Youth Marathon gây quỹ trồng cây xanh hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” để chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự kiến 3.000 người tham gia với các tuyến đường chạy cự ly 3km và 5km quanh khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn Hà Nội cũng sẽ trao tặng các suất học bổng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; trao biển "Công trình cây xanh". Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội sẽ đồng loạt diễn ra các hoạt động tình nguyện: hiến máu, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính; vệ sinh môi trường, xóa điểm đen rác thải; khánh thành sân chơi thiếu nhi; xây dựng nhà nhân ái tặng cán bộ Đoàn, cựu cán bộ Đoàn; khởi công công trình thanh niên "Tre xanh Thủ đô"; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng; chung kết cuộc thi Street workout...

Anh Tiến cho biết, Thành Đoàn Hà Nội mong muốn lan tỏa được tinh thần "Thanh niên cùng hành động" và phát động trong đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và sự quyết tâm của tuổi trẻ Thủ đô xung kích đi đầu triển khai Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công trình phần việc thanh niên được xác định trong nhiệm kỳ mới.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào: Vun đắp tình hữu nghị

Anh Trần Đại Thắng, Bí thư Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào cho biết, Ban Cán sự Đoàn và các cơ sở Đoàn, ĐVTN Việt Nam tại Lào rất hào hứng và trách nhiệm, cùng với tuổi trẻ trong nước, triển khai Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. “Càng đặc biệt, vinh dự hơn khi Lào là điểm cầu ở nước ngoài”, anh Thắng nói.

Theo anh Thắng, trong Ngày Thanh niên cùng hành động tại Lào sẽ diễn ra các hoạt động: chương trình nghệ thuật, giao lưu văn nghệ; triển lãm ảnh giới thiệu mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Lào và những hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, nhiều hoạt động tình nguyện cũng được triển khai như dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan khoa Tiếng Việt thuộc ĐHQG Lào (ở Thủ đô Viêng Chăn); trồng cây tại khu điện thờ các anh hùng liệt sĩ, chuyên gia quân sự quân tình nguyện Việt Nam và quân đội Lào tại tỉnh Xiêng Khoảng...

“Ban Cán sự Đoàn tại Lào mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, hành động, xung kích, sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội trong đoàn viên, thanh niên lưu học sinh. Đồng thời, tạo khí thế trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đồng hành với thanh niên trong học tập và rèn luyện; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại Lào. Qua đó, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết với tổ chức Đoàn TNNDCM Lào vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào”, anh Thắng nói.

An Giang: Tạo hiệu ứng lan tỏa về tinh thần của Đại hội

Anh Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã đăng ký thực hiện các hoạt động, công trình, phần việc của Ngày Thanh niên cùng hành động gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn, nhu cầu chính đáng của thanh niên và địa phương. Đồng thời, định hướng các hoạt động phải thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả tích cực, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, lực lượng chủ chốt trong triển khai các hoạt động.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn đã tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về hoạt động trên các fanpage của hệ thống tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong toàn tỉnh để lan tỏa những thông điệp giá trị và ý nghĩa của Ngày Thanh niên cùng hành động.

Mặt khác, Tỉnh Đoàn An Giang đã lên kế hoạch thực hiện các hoạt động, chương trình như: Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chương trình đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Các công trình, hoạt động được tổ chức với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng, gồm: khánh thành Tuyến đường Đoàn Thanh niên xây dựng Nông thôn mới; tổng kết trao giải Cuộc thi sáng tác Video về An toàn giao thông trên các nền tảng xã hội Facebook, Zalo, Tiktok…

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang, thông qua các hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn mong muốn lực lượng tuổi trẻ tỉnh nhà tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần, khí thế hừng hực của Đại hội. Cùng với đó là sự đồng lòng quyết tâm của tuổi trẻ cả nước trong việc phát huy vai trò của bản thân để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng thời, nâng cao hiệu quả tuyên truyền các chương trình, phong trào và nhiệm vụ mới được nêu trong nghị quyết Đại hội XII đến với các thanh niên An Giang, đặc biệt là thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo và thanh niên thế hệ Z.

Đồng Tháp: Lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Đất Sen Hồng

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, Tỉnh Đoàn đã và đang tích cực chuẩn bị các phần việc, công trình cho Ngày Thanh niên cùng hành động. Trong đó, đặc biệt là việc kết nối, vận động các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động; đồng thời chỉ đạo các Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc sẵn sàng chuẩn bị các phần việc thực hiện đồng loạt với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Theo anh Thức, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp mong muốn, qua Ngày Thanh niên cùng hành động 17/12, đoàn viên, thanh niên nhận thấy rằng vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp nói riêng, góp phần vào sự phát triển của cả nước nói chung bằng những hành động cụ thể. Đồng thời, mỗi đoàn viên, thanh niên Đồng Tháp phấn đấu tham gia ít nhất 1 hoạt động, công việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị, địa phương mình; mỗi cơ sở Đoàn thực hiện một công trình, phần việc thanh niên chào mừng thành công đại hội Đoàn toàn quốc, góp phần phát huy sức trẻ vào phong trào tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới của địa phương. Qua các phần việc trên sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ về lý tưởng, khát vọng của tuổi trẻ Đất Sen Hồng trong việc cống hiến cho đất nước, cho quê hương.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho rằng, tính tiên phong, xung kích của đoàn viên, thanh niên cần được phát huy nhiều hơn nữa trong việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. Vì đây là lực lượng sẽ đi đầu tham gia vào công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại nước ta. Đồng thời, cần tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ chức Đoàn vững mạnh góp phần đưa hình ảnh màu áo xanh tình nguyện trở thành những dấu ấn đáng nhớ đối với xã hội trong cả nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời, góp phần xây dựng giá trị hình ảnh thanh niên Đồng Tháp nghĩa tình, năng động và sáng tạo.

Tuyên Quang: Xây dựng các công trình Thắp sáng đường quê

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt, Tuyên Quang sẽ phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, huy động các nguồn lực triển khai loạt hoạt động ý nghĩa vào Ngày Thanh niên cùng hành động.

Tổ chức Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tập trung triển khai khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; xây dựng các công trình Thắp sáng đường quê; xây dựng Ngôi nhà 26/3 cho hộ nghèo, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tặng sân chơi cho em, làm cầu giao thông nông thôn... Bên cạnh đó là các hoạt động trồng cây xanh; hỗ trợ cây, con giống và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho ĐVTN phát triển kinh tế; hướng dẫn người dân cài đặt mã định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử…

T.Ư Đoàn tổ chức điểm Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tại 11 tỉnh, thành đoàn, gồm: Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp và tổ chức tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

“Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, sáng tạo trong việc cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội ở mỗi cấp. Hãy mang quyết tâm hành động với phương châm “nói đi đôi với làm”; tạo tâm thế vững chắc cho một nhiệm kỳ mới với những việc làm, hành động cụ thể ngay từ những hoạt động chào mừng thành công Đại hội tại địa phương, đơn vị; góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh”, chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang nhắn gửi.