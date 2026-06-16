Hành trình giành học bổng thạc sĩ toàn phần tại Trung Quốc: Ngoại ngữ không phải là 'đích đến' mà là 'chìa khóa'

SVO - Nhiều người mặc định học ngôn ngữ hay văn hóa chỉ để làm dịch thuật hay công việc văn phòng đơn thuần. Nhưng Đồng Xuân Dương (tốt nghiệp Xuất sắc, ngành Đông phương học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) đã chứng minh điều ngược lại. Bằng cách biến ngôn ngữ thành 'cánh cửa' và nền tảng văn hóa thành 'vũ khí' phân tích, Dương đã xuất sắc giành Học bổng toàn phần Chính phủ Trung Quốc (CSC) hệ thạc sĩ, ngành Quản trị Kinh doanh, ĐH Giang Nam.

Nhìn vào bảng thành tích của Đồng Xuân Dương, ít ai nghĩ chàng trai này lại đang theo đuổi con đường học thuật đỉnh cao của khối ngành Kinh tế. Xuất phát điểm là Thủ khoa chuyên Ngữ văn (THPT Chuyên Lương Văn Tụy), sau đó tốt nghiệp Xuất sắc ngành Đông phương học, với GPA 3.84, Dương sở hữu một nền tảng KHXH&NV vô cùng vững chắc.

Dương đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 và 4 năm liền là đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng Xuân Dương (bên phải) trong sự kiện sinh viên ĐHQG Hà Nội giao lưu cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - bà Bành Lệ Viên (tháng 12/2023).

Văn học và ngoại ngữ: Từ "chất xúc tác" đến lợi thế cạnh tranh cốt lõi

Lí giải về cú rẽ hướng ngoạn mục từ khối ngành KHXH&NV sang khối ngành Kinh tế - Quản trị, Đồng Xuân Dương khẳng định, nền tảng ban đầu không hề lãng phí mà chính là chất xúc tác cho toàn bộ tư duy học thuật của anh sau này.

"Văn học dạy mình cách đọc sâu một vấn đề, không chỉ dừng lại ở bề mặt con số hay sự kiện, mà phải đặt chúng trong bối cảnh cụ thể. Khi nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, thay vì nhìn doanh nghiệp như một cỗ máy tạo ra lợi nhuận, mình nhìn nó như một thực thể văn hóa – xã hội phức tạp", Dương chia sẻ.

Việc tốt nghiệp Xuất sắc ngành Đông phương học mang lại cho Dương một tư duy phân tích văn hóa, xã hội sắc bén.

Để xóa nhòa ranh giới, Dương đã dùng tiếng Trung (với chứng chỉ HSK6 và HSKK Cao cấp) như một chiếc chìa khóa để tiếp cận tri thức. Ngay từ đại học, anh chủ động làm nghiên cứu khoa học về kinh tế Trung Quốc, đồng thời dành hơn một năm làm công tác nhân sự tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc. Tại đây, Dương thấu hiểu những bài toán quản trị thực tế như: tối ưu hóa quy trình, hóa giải xung đột văn hóa, hay cách các quyết định nhân sự bị chi phối bởi cả thể diện lẫn số liệu khách quan...

Đam mê tìm hiểu cách thế giới vận hành

Hành trình chạm tay đến Học bổng toàn phần Chính phủ Trung Quốc (CSC) năm 2025 không phải là một sự may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả của một lộ trình bài bản. Được dẫn dắt bởi sự tò mò "Vì sao thế giới vận hành như vậy?", Dương đã gặt hái hàng loạt thành tựu học thuật: Giải Nhất Nghiên cứu Khoa học cấp Trường, giải "Lựa chọn đề tài xuất sắc" Ngọn Đuốc Xanh, xuất bản 2 bài báo khoa học và 1 bài đăng kỷ yếu của "Hội thảo khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu".

Tuy nhiên, việc một sinh viên KHXH&NV nộp hồ sơ hệ thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh cũng đi kèm với thách thức khổng lồ. Khó khăn lớn nhất của Dương là viết Đề cương nghiên cứu sao cho thuyết phục: "Mình phải lựa chọn phương án tối ưu để đề tài không bị Hội đồng chuyên môn đánh giá là quá văn hóa, thiếu tính quản trị hoặc ngược lại, quá khô khan, mất đi bản sắc riêng". Bằng cách đào sâu vào lĩnh vực Quản trị liên văn hóa và nhờ sự cố vấn của các thầy cô, Dương đã tạo ra một đề cương vừa có chiều sâu văn hóa, vừa mang tính ứng dụng thực tế.

Đồng Xuân Dương phát biểu với tư cách Đại diện Sinh viên Quốc tế tại Lễ khai giảng năm 2025 của ĐH Giang Nam.

Thế giới quan thực tế tại đất khách

Bên cạnh các giải thưởng học thuật, việc tham gia Diễn đàn Tuổi trẻ châu Á 2021 đã "đánh thức" Dương khỏi vùng an toàn, thôi thúc chàng trai này xách vali đi du học để trải nghiệm thực tế. Hiện tại, với tư cách là học viên Thạc sĩ và Đại diện Sinh viên Quốc tế Viện Kinh tế tại Đạ Giang Nam (năm 2025), góc nhìn của Dương đã trở nên sắc sảo và thực dụng hơn rất nhiều.

Gần đây nhất, Dương còn vinh dự đoạt giải Nhất cuộc thi nói tiếng Trung cho người nước ngoài tại Thành phố Vô Tích 2025. Khi được sống và làm việc trực tiếp với các sinh viên và doanh nghiệp bản địa, Dương nhận ra: "Văn hóa không phải một khối đồng nhất mà là một trường đàm phán liên tục. Thể diện không phải lúc nào cũng đẹp, nó cũng có thể là một công cụ quản trị rất thực dụng... Sống ở đây, mình học được sự điềm tĩnh trong suy xét, không vội kết luận văn hóa nào hay hơn văn hóa nào, mà hiểu rằng, mỗi bối cảnh sản sinh ra một logic quản trị phù hợp tạm thời", Dương chiêm nghiệm.

Những chuyến đi và trải nghiệm thực tế tại Trung Quốc giúp chàng trai trẻ không ngừng mở rộng thế giới quan và tiếp thu những tri thức mới.

"Đừng coi ngoại ngữ là điểm đến, hãy coi nó là cánh cửa"

Từ hành trình bứt phá ngoạn mục của chính mình, Đồng Xuân Dương nhắn gửi đến các bạn sinh viên đang hoang mang vì sợ bị giới hạn ở những công việc truyền thống một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ. Với Dương, ngoại ngữ sẽ bó hẹp chúng ta, nếu ta dùng nó để dịch thuật hay làm văn phòng đơn thuần. Tuy nhiên, nếu biết dùng ngoại ngữ để tiếp cận những tri thức mới như kinh tế, luật, truyền thông quốc tế, hay AI nhân văn, cánh cửa cơ hội sẽ mở ra vô hạn.

Để làm được điều đó, Dương đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình chữ T (T-shape). Cụ thể, mỗi sinh viên cần đào sâu một chuyên ngành gốc làm nhánh dọc vững chắc (như nền tảng văn hóa - ngôn ngữ), sau đó mở rộng thêm nhiều kết nối liên ngành ở nhánh ngang (chứng chỉ phân tích dữ liệu, khóa học quản trị...). Sự kết hợp đan xen như "văn hóa và quản trị" hay "ngôn ngữ và marketing" chính là điểm độc đáo và lợi thế cạnh tranh tuyệt đối trên thị trường lao động, cũng như trong giới học thuật.

Hơn tất cả, chàng học viên thạc sĩ trẻ tuổi khẳng định, đừng bao giờ đợi đến khi bản thân cảm thấy đủ tự tin mới hành động. Nhớ lại những ngày đầu chập chững, Dương bắt đầu tiếp xúc với các tài liệu nghiên cứu chuyên sâu bằng tiếng Trung, khi mới chỉ đạt HSK4 và nhiều lúc rơi vào trạng thái bất lực vì không hiểu thuật ngữ. Thế nhưng, chính sự liều lĩnh dấn bước đó lại trở thành động lực lớn nhất giúp anh tiến bộ. "Các bạn hãy thử đăng ký một cuộc thi, thử gửi một bài tham luận, thử làm việc với một đối tác nước ngoài. Thất bại không sao, nhưng đừng để nỗi sợ mình không đủ khả năng ngăn bạn bắt đầu", Dương chia sẻ.

Ảnh: NVCC