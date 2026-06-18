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Bước ngoặt táo bạo của nàng Á khôi: Từ bỏ ngành Hàng không để theo đuổi đam mê

Thảo Trần

SVO - Sở hữu vẻ ngoài thu hút cùng tư duy hiện đại, Đào Kim Oanh (sinh năm 2005) từng khiến nhiều người bất ngờ khi rẽ hướng ngoạn mục, từ bỏ ngành Hàng không để theo đuổi đam mê nghệ thuật trình diễn. Đi qua những áp lực và thử thách của các đấu trường sắc đẹp, nàng Á khôi trẻ tuổi đang từng bước khẳng định bản lĩnh, tri thức và khát vọng lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Từ khi còn nhỏ, Đào Kim Oanh đã sớm bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với thế giới thời trang và nghệ thuật trình diễn. Tuy nhiên, để biến sở thích ban đầu thành niềm đam mê, theo đuổi một cách nghiêm túc và bài bản là cả một quá trình rèn luyện đầy thử thách.

Cô chia sẻ: "Mình đã dành nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng trình diễn, xây dựng sự tự tin và hoàn thiện bản thân. Mỗi cơ hội được trải nghiệm trên sân khấu đều giúp mình trưởng thành hơn và càng thêm yêu công việc bản thân đang theo đuổi".

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Từ khi còn nhỏ, Đào Kim Oanh đã sớm bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với thế giới thời trang và nghệ thuật trình diễn.

Quá trình này không chỉ dừng lại ở việc trau dồi kỹ năng, mà còn là hành trình khám phá và định hình bản sắc cá nhân. Cô chú trọng việc học hỏi, đọc sách và luôn tìm tòi những điều mới mẻ để phát triển bản thân một cách toàn diện. Niềm đam mê lớn nhất của Kim Oanh chính là được đứng trên sân khấu, nơi cô có thể thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và truyền cảm hứng đến mọi người.

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Kim Oanh từng khiến nhiều người bất ngờ khi rẽ hướng ngoạn mục, từ bỏ ngành Hàng không để theo đuổi đam mê.

Có thể nói, một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp và cuộc đời của Kim Oanh là quyết định từ bỏ con đường du học ngành Hàng không tại Trung Quốc, để trở về Việt Nam chinh phục các cuộc thi sắc đẹp và theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Đây là một lựa chọn không hề dễ dàng, đòi hỏi sự dũng cảm đối mặt với những áp lực, lo lắng và vô vàn thử thách.

Kim Oanh bộc bạch: "Dù không phải điều dễ dàng, nhưng mình tin rằng, nếu không dám bước ra khỏi vùng an toàn, chúng ta sẽ không bao giờ biết được khả năng của bản thân đến đâu". Quyết định táo bạo này đã mở ra một cánh cửa mới, nơi cô có thể theo đuổi đam mê thực sự.

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Để biến sở thích ban đầu thành niềm đam mê, theo đuổi một cách nghiêm túc và bài bản là cả một quá trình rèn luyện đầy thử thách với Kim Oanh.

Trên hành trình chinh phục các đấu trường sắc đẹp, Kim Oanh thẳng thắn thừa nhận, khó khăn lớn nhất cô phải đối mặt chính là áp lực cạnh tranh và sự tự ti khi đứng chung sân khấu với nhiều thí sinh tài năng, xinh đẹp và giàu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, thay vì chìm đắm trong sự nghi ngờ, Kim Oanh chọn cách biến áp lực thành động lực. Cô tập trung vào việc hoàn thiện bản thân, không ngừng học hỏi và trau dồi kỹ năng, thay vì so sánh với người khác. Chính những thử thách này đã tôi luyện nên một Đào Kim Oanh mạnh mẽ, trưởng thành và tự tin.

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Chính những thử thách đã tôi luyện nên một Đào Kim Oanh mạnh mẽ, trưởng thành và tự tin.

Sự nỗ lực đã mang về cho Kim Oanh những thành quả xứng đáng. Cô vinh dự đạt được hai danh hiệu nổi bật: Á quân 4 Fitness Supermodel Vietnam 2025; Á Khôi 2 Hoa khôi Bắc Bộ 2026.

Những danh hiệu này không chỉ là minh chứng cho tài năng và vẻ đẹp của cô, mà còn là những dấu mốc quan trọng, là nguồn động lực to lớn để Kim Oanh tiếp tục hành trình chinh phục những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

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Sự nỗ lực đã mang về cho Kim Oanh những thành quả xứng đáng.

Với nền tảng kiến thức vững chắc và kinh nghiệm thực tế, Kim Oanh không ngừng đặt ra những mục tiêu phát triển cao hơn. Trong thời gian tới, cô dự định sẽ tiếp tục theo học đại học tại Việt Nam để trang bị thêm kiến thức chuyên sâu, mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp.

Bên cạnh việc trau dồi tri thức, Đào Kim Oanh vẫn kiên định với con đường người mẫu và các hoạt động nghệ thuật. Cô mong muốn được tham gia nhiều hơn vào các dự án cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Mục tiêu lớn nhất của cô là xây dựng hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, không chỉ sở hữu trí tuệ, bản lĩnh mà còn có lòng nhân ái, luôn mang đến những giá trị tích cực cho xã hội.

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Với nền tảng kiến thức vững chắc và kinh nghiệm thực tế, Kim Oanh không ngừng đặt ra những mục tiêu phát triển cao hơn.

Một câu nói yêu thích mà Kim Oanh luôn xem đó là kim chỉ nam: “Thành công không đến từ những gì bạn có, mà đến từ những gì bạn nỗ lực mỗi ngày để trở thành”.

(Ảnh: NVCC)

Thảo Trần
#Chọn lựa sự nghiệp nghệ thuật #Chuyển hướng đam mê từ hàng không #Thành tựu trong lĩnh vực sắc đẹp #Phát triển bản thân qua thử thách #Giá trị của nỗ lực và kiên trì

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