Hang Táu (Mộc Châu) hút người trẻ với trải nghiệm cuộc sống '3 không'

SVO - Không điện lưới, không sóng điện thoại, không Wi-Fi, Hang Táu (xã Chiềng Hắc, Sơn La) đang trở thành điểm đến được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi đến Mộc Châu.

Hang Táu nằm ở độ cao hơn 1.100m, thuộc bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, tỉnh Sơn La. Theo tiếng địa phương, Hang Táu có nghĩa là bãi đất trống hay lòng chảo. Nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi cao, nơi đây hiện có khoảng 20 hộ dân người Mông sinh sống và được nhiều du khách biết đến với tên gọi “làng nguyên thủy” của Mộc Châu.

Không điện lưới, không sóng điện thoại, không Wi-Fi, Hang Táu mang đến trải nghiệm sống chậm giữa núi rừng Tây Bắc.

Điều tạo nên sức hút riêng của Hang Táu là cuộc sống “3 không”: Không điện lưới, không sóng điện thoại và không Wi-Fi. Trước khi được Công an Mộc Châu hỗ trợ khoan giếng, nguồn nước sinh hoạt duy nhất của người dân được dẫn từ trên núi về. Sự biệt lập ấy khiến Hang Táu trở thành điểm đến đặc biệt với những người trẻ yêu thích khám phá và muốn tạm rời xa nhịp sống số.

Hành trình vượt dốc đến ngôi làng biệt lập

Cách trung tâm Mộc Châu khoảng 20 km, Hang Táu không phải điểm đến dễ dàng chinh phục. Từ ngã ba Tà Số, du khách tiếp tục di chuyển trên cung đường dẫn vào làng.

Cung đường đất đá gồ ghề với nhiều đoạn dốc cao là thử thách đáng nhớ trên hành trình vào Hang Táu.

Dù chỉ dài hơn 3 km, quãng đường này được nhiều người xem là một trong những thử thách đáng nhớ khi khám phá Hang Táu. Mặt đường chủ yếu là đất và đá, nhiều đoạn gồ ghề với những rãnh sâu, đá nổi lổn nhổn cùng các con dốc liên tiếp. Có những đoạn dốc khá cao và dựng đứng, khiến việc điều khiển xe máy không hề dễ dàng ngay cả khi sử dụng xe số và về số 1. Địa hình phức tạp đòi hỏi người lái phải có tay lái vững, kinh nghiệm đi đường đồi núi và sự tự tin khi xử lý các tình huống phát sinh.

Với những du khách không quen di chuyển trên địa hình hiểm trở, lựa chọn phổ biến là gửi xe tại bãi đỗ và sử dụng dịch vụ xe ôm của người dân địa phương với giá khoảng 150.000 đồng/lượt khứ hồi. Những người lái xe bản địa đã quen thuộc với địa hình giúp hành trình vào làng trở nên an toàn và thuận tiện hơn.

Những ngôi nhà của người Mông nằm giữa thung lũng, tạo nên khung cảnh bình yên đặc trưng của Hang Táu.

Đổi lại, cung đường này mang đến những góc nhìn ấn tượng về cảnh quan Mộc Châu. Những triền núi xanh, thung lũng rộng mở và không khí trong lành khiến nhiều du khách cảm thấy hành trình chinh phục Hang Táu cũng là một phần đáng nhớ của chuyến đi.

Tìm nhịp sống chậm giữa núi rừng Tây Bắc

Bước qua cổng làng, khung cảnh hiện ra hoàn toàn khác với những khu du lịch quen thuộc. Những ngôi nhà gỗ đơn sơ nép mình bên sườn núi, bao quanh thung lũng rộng hơn 1 ha. Trên những bãi cỏ xanh, trẻ em người Mông trong trang phục rực rỡ vô tư nô đùa, trong khi lợn, gà, dê, bò thong thả kiếm ăn giữa thiên nhiên.

Những bãi cỏ xanh rộng mở cùng đàn gia súc thong thả kiếm ăn là hình ảnh quen thuộc ở Hang Táu.

Không có tiếng xe cộ, không những cuộc gọi hay thông báo liên tục từ điện thoại, Hang Táu mang đến trải nghiệm sống chậm hiếm có. Nhiều du khách gọi nơi đây là “nơi người Mông trốn thế giới” bởi cuộc sống vẫn diễn ra bình dị, chan hòa với thiên nhiên và giữ được nhiều nét truyền thống.

Hiện nay, nhiều hộ dân tại Hang Táu vẫn gắn bó với hoạt động trồng trọt, chăn nuôi. Dù đã có nhà đầy đủ điện nước ở trên bản, một số gia đình vẫn lựa chọn sinh sống tại đây để thuận tiện cho sản xuất và bởi sự gắn bó với không gian yên bình của thung lũng.

Để bảo vệ môi trường và gìn giữ vẻ nguyên sơ của bản làng, người dân địa phương đưa ra một số quy định dành cho du khách như không xả rác bừa bãi, không mang thức ăn từ động vật vào làng và không đưa ô tô, xe máy đi sâu vào khu vực sinh hoạt của người dân. Giữa bản là bãi cỏ rộng được sử dụng làm nơi chăn thả gia súc, tạo nên khung cảnh đặc trưng của Hang Táu.

Ngoài những thảm cỏ xanh rộng mở, Hang Táu còn gây ấn tượng với hình ảnh những chú lợn đen, đàn gà, dê, hay bò nhẩn nha kiếm ăn trong thung lũng. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, cảnh sắc nơi đây tạo nên những khung hình mang đậm vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc.

Là người yêu thích nhiếp ảnh và du lịch khám phá, Phương Linh (sinh năm 2002) cho biết, Hang Táu mang đến trải nghiệm khác biệt so với nhiều điểm đến mà cô từng ghé thăm.

Phương Linh ghi lại những khoảnh khắc thiên nhiên tại Hang Táu trong chuyến đi khám phá Mộc Châu.

“Mình biết đến Hang Táu qua mạng xã hội nhưng khi đến trực tiếp vẫn thấy ấn tượng hơn rất nhiều. Điều mình thích nhất là không gian rộng mở, với những bãi cỏ xanh, những ngôi nhà đơn sơ và cảm giác rất yên bình khi gần như không có tiếng xe cộ hay âm thanh từ các thiết bị điện tử. Với những người yêu nhiếp ảnh, nơi đây có nhiều góc chụp đẹp và vẫn giữ được vẻ tự nhiên, mộc mạc”, Phương Linh chia sẻ.

Theo nữ du khách, sức hút của Hang Táu không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở cảm giác được tạm rời xa điện thoại và mạng xã hội để tận hưởng thiên nhiên một cách trọn vẹn hơn.

Trong khi đó, Tùng Đỗ (du khách lần đầu trải nghiệm cung đường vào Hang Táu) cho biết, hành trình di chuyển để lại nhiều ấn tượng không kém điểm đến.

“Trước chuyến đi, mình đã tìm hiểu và biết đường vào Hang Táu khá khó, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm vẫn thấy thử thách hơn tưởng tượng. Có nhiều đoạn dốc cao, mặt đường gồ ghề với đất đá khiến mình phải tập trung hoàn toàn khi điều khiển xe. Đây là cung đường đòi hỏi người lái phải có tay lái vững và đủ tự tin”, Tùng Đỗ nói.

Nam du khách cho rằng, khung cảnh thanh bình của Hang Táu khiến những khó khăn trên đường đi trở nên xứng đáng. “Khi đặt chân đến nơi, cảm giác như bước vào một không gian tách biệt khỏi cuộc sống thường ngày. Điều mình nhớ nhất không chỉ là cảnh đẹp mà còn là hành trình chinh phục cung đường để đến được ngôi làng này”, anh chia sẻ.

Giữ nét nguyên bản giữa dòng khách du lịch

Trước đây, Hang Táu là nơi ít người biết đến, cuộc sống của cư dân chủ yếu tự cung tự cấp và ít giao tiếp với bên ngoài. Từ năm 2020, cùng với chủ trương xây dựng bản du lịch cộng đồng Tà Số của UBND huyện Mộc Châu, địa danh này dần được nhiều du khách biết tới hơn.

Sự phát triển của du lịch đã mở ra thêm cơ hội sinh kế cho người dân thông qua các dịch vụ như cho thuê trang phục truyền thống người Mông, cho thuê ngựa chụp ảnh, bán đồ lưu niệm và đặc sản địa phương. Du khách cũng có thể thưởng thức các món ăn được chế biến từ nguồn nguyên liệu do chính người dân nuôi thả.

Chi phí tham quan Hang Táu tương đối phù hợp với nhiều bạn trẻ. Vé vào cổng khoảng 70.000 đồng/người, kèm một bánh sắn và một cốc nước mía. Giá thuê ngựa chụp ảnh, quay video khoảng 50.000 đồng/lượt, trong khi phí gửi xe là 10.000 đồng.

Tùng Đỗ lần đầu trải nghiệm cung đường vào Hang Táu và ấn tượng với vẻ đẹp nguyên sơ của ngôi làng '3 không'.

Phía cuối bản còn có lối dẫn tới một hang động tự nhiên. Tuy nhiên, do chưa có điện nên khu vực này hiện chưa được đưa vào khai thác, du khách chủ yếu tham quan và chụp ảnh bên ngoài cửa hang.

Dù lượng khách ngày càng tăng, Hang Táu vẫn giữ được môi trường tương đối sạch sẽ và vẻ đẹp nguyên sơ vốn có. Không phải nơi nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện nghi hiện đại, ngôi làng nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc đang trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều người trẻ nhờ sự mộc mạc, bình yên và cơ hội được sống chậm giữa thiên nhiên.

(Ảnh: Phương Linh, Tùng Đỗ, Đức Anh)