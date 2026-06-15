'Đừng cố cân bằng, hãy biết ưu tiên': Bài học trưởng thành của nữ sinh ULIS

SVO - Từ một tân sinh viên từng mơ hồ về bản thân, Lê Phương Thảo (năm cuối, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN) đã vươn mình trở thành đại diện thanh niên Việt Nam tự tin đối thoại cùng các nhà lãnh đạo cấp cao quốc tế. Hành trình rực rỡ ấy không bắt đầu từ đam mê có sẵn, mà là kết quả của sự dấn thân, những lần rơi nước mắt vì áp lực và một triết lý sống đầy thực tế: "Đừng cố cân bằng, hãy học cách ưu tiên".

Vượt khỏi vùng an toàn để tự tạo đam mê

Giống như bao tân sinh viên khác, Phương Thảo từng bước vào Khoa Anh với sự mơ hồ và nỗi lo chưa biết mình là ai, cô đinh ninh học ngôn ngữ ra trường chỉ làm dịch thuật hay giảng dạy. Thế nhưng, thay vì đi theo con đường an toàn thuần túy, cô gái này lại chọn cách quăng mình vào những vai trò hoàn toàn mới mẻ, nằm ngoài chuyên môn ngôn ngữ.

Khoảnh khắc định hình nên tinh thần dấn thân của Thảo bắt đầu từ việc nhận lời làm MC cho một sự kiện quy mô 200 người khi chỉ còn 18 tiếng trước giờ diễn ra chương trình, trong tay hoàn toàn không có một kịch bản nào. "Lúc đấy mình nhận việc với một tâm lý bình tĩnh đến lạ. Mình tự trấn an bản thân là: Thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao, nếu mình không làm xuất sắc được 10 điểm thì ít nhất mình cũng hoàn thành công việc ở mức 7-8 điểm", Thảo nhớ lại. Ngay trong đêm, cô lên YouTube mày mò cách viết kịch bản, tự hình dung lại cách điều phối minigame sao cho không bị sượng.

Phương Thảo và những trải nghiệm với vai trò MC chương trình.

Từ lần liều lĩnh bước lên sân khấu ấy, Thảo ngộ ra chân lý: Đam mê không phải là thứ có sẵn nằm chờ mình đến lấy, nó chỉ xuất hiện sau khi mình dám làm, dám chịu áp lực và nhìn thấy thành quả từ sự liều lĩnh của chính mình.

Sau đó, Thảo tiếp tục dấn thân vào làm báo chí, nghiên cứu khoa học và quản lý dự án xã hội. Cô nhận ra mỗi lĩnh vực là một thứ tiếng riêng biệt: môn báo chí dạy ngôn ngữ hình ảnh, nghiên cứu khoa học dạy ngôn ngữ số liệu, và các dự án xã hội dạy ngôn ngữ của sự thấu cảm. Bằng cách này, Thảo đã dùng chuyên môn ngôn ngữ làm bệ phóng để giao tiếp với những thế giới rộng lớn hơn.

Phương Thảo nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo dành cho Học sinh Sinh viên (UI Award) năm 2026.

Từ bỏ ảo tưởng cân bằng: Nghệ thuật của sự ưu tiên.

Sự dấn thân không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Sự thật trần trụi đằng sau những dự án lớn là những áp lực đến nghẹt thở. Phương Thảo thừa nhận, giai đoạn năm cuối đại học là lúc cô "chạm đáy" năng lượng khi phải cùng lúc làm Trưởng ban dự án “Di Cư Đi Cool”, ôn thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ 2, gấp rút hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp và chuẩn bị báo cáo toàn thể tại diễn đàn khoa học.

"Nói thật là có những ngày mình bị stress kéo dài, kiệt sức đến mức cứ ngồi thừ ra rồi bật khóc vì bất lực trước đống việc khổng lồ ấy", cô tâm sự.

Bước ngoặt giúp Thảo vực dậy tinh thần đến từ "Thuyết 4 lò lửa". Cuộc đời mỗi người giống như một chiếc bếp có 4 lò lửa: gia đình, bạn bè, sức khỏe và công việc; muốn xuất sắc, người ta thường phải chấp nhận tắt bớt một đến hai lò. Sự thật này đã thức tỉnh Thảo khỏi ảo tưởng về một sự cân bằng hoàn hảo. Việc cố chia đều 100% sức lực cho mọi thứ là điều bất khả thi, chỉ làm bản thân thêm kiệt quệ.

Thay vì cố gắng cân bằng, cô học cách kỷ luật, dùng các ứng dụng lịch trực tuyến để phân bổ thời gian, ưu tiên những đầu việc quan trọng và chấp nhận đánh đổi. Thảo từ bỏ những buổi cà phê ngẫu hứng với bạn bè, chấp nhận thời gian rảnh rỗi trở thành điều xa xỉ. Bù lại, ở những lúc quá tải nhất, cô học được cách buông bỏ sự kiểm soát tuyệt đối để tin tưởng, san sẻ công việc cho những người đồng đội sẵn sàng thức xuyên đêm cùng mình.

Bản lĩnh vươn xa đến bàn đối thoại quốc tế

Trải qua những lần bị áp lực quật ngã, từ một cô gái rụt rè, Thảo đã rèn cho mình một cái đầu lạnh và bản lĩnh vững vàng trước khủng hoảng. Sự dấn thân đã mang lại những "quả ngọt" vượt xa giới hạn giảng đường.

Với dự án hợp tác cùng Cơ quan Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IOM), nhóm của cô không chỉ gọi vốn thành công gói tài trợ 45 triệu đồng từ Chính phủ Anh, mà bản thân Thảo còn có cơ hội đến Singapore tham gia chương trình của Đại học Quốc gia Singapore (NUS), đồng thời vinh dự đối thoại trực tiếp với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Anh và Đại sứ Anh tại Việt Nam.

Phương Thảo (thứ hai từ phải sang) cùng đồng đội được vinh danh tại Ngày hội thu hoạch các Sáng kiến thanh niên do IOM (Liên Hợp Quốc) tổ chức.

"Đó là những không gian mà trước đây mình chỉ thấy trên tivi thôi, nhưng khi thực sự đứng ở đó, mình nhận ra bản thân không còn cảm giác quá nhỏ bé nữa. Mình đã có thể tự tin cất lên tiếng nói, chia sẻ góc nhìn của người trẻ Việt Nam trước các vấn đề mang tính toàn cầu", cô tự hào khẳng định.

Phương Thảo (thứ 3 từ phải sang) trong buổi gặp gỡ thanh niên cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao & Phát triển Anh Seema Malhotra và Đại sứ Anh Iain Frew.

Nhìn lại hành trình 4 năm đại học, Thảo nhắn gửi đến những người trẻ đang loay hoay tìm kiếm định hướng: "Đừng ngồi yên một chỗ, đóng chặt cửa phòng và chờ đợi một ngày đẹp trời đam mê sẽ tự gõ cửa. Hãy cứ dấn thân đi, cứ thử sai, cứ nhận cả những vai trò tưởng chừng như chẳng liên quan gì... Chính những lần thử nghiệm trầy trật, áp lực hay những lần tiếc nuối khi gặp thất bại mới là con đường thực tế nhất để bạn gọt giũa và tìm thấy chính mình".

Ảnh: NVCC