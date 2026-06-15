Từ áp lực chuyên ngành đến Giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp HCCP 2026 của nữ sinh ngành Dược

SVO - Vượt qua những áp lực trong quá trình học tập ngành Dược, Nguyễn Thị Diệp Anh, lớp trưởng lớp chất lượng cao 18A.CLC, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, cùng các thành viên trong nhóm đã giành Giải Nhất Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và Khởi nghiệp HCCP 2026. Bên cạnh thành tích này, Diệp Anh còn tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội, được công nhận Đảng viên chính thức và không ngừng rèn luyện chuyên môn, kỹ năng trong quá trình học tập.

Theo đuổi ước mơ ngành Dược từ truyền thống gia đình

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ gắn bó với ngành Dược, Diệp Anh sớm nuôi dưỡng niềm yêu thích và khát vọng theo đuổi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Diệp Anh đã đạt nhiều thành tích nổi bật như Giấy khen Đoàn viên xuất sắc, Giải Nhất Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp cấp trường, lọt vào vòng Bán kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn; đồng thời là Ủy viên Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng và được công nhận là Đảng viên chính thức vào ngày 19/5/2026. Bên cạnh kết quả học tập, cô còn tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động khởi nghiệp, tạo được dấu ấn trong nhiều lĩnh vực.

Diệp Anh cùng đội thi tại lễ trao giải Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp cấp trường.

Diệp Anh cho biết chính những câu chuyện nghề nghiệp và giá trị nhân văn được vun đắp trong gia đình đã trở thành động lực để cô lựa chọn con đường Dược học. “Mình chọn ngành Dược vì đây là lĩnh vực mình yêu thích, đồng thời cũng được truyền cảm hứng từ truyền thống của gia đình. Từ những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ, mình mong muốn tiếp nối và phát triển con đường chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng”, Diệp Anh chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Diệp Anh tham gia kỳ thi tuyển sinh và trúng tuyển vào lớp Chất lượng cao của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Theo cô, đây là môi trường đào tạo phù hợp với định hướng nghề nghiệp bởi chương trình học gắn với thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên phát triển chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cũng như tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. “Mình lựa chọn trường vì đây là nơi giúp mình có cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện để chuẩn bị tốt cho công việc trong tương lai”, Diệp Anh cho biết.

Diệp Anh (ngoài cùng bên phải) tham gia chương trình Tết Sum Vầy do nhà trường tổ chức.

Đối với Diệp Anh, truyền thống gia đình là nguồn cảm hứng quan trọng nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn nghề nghiệp. “Chọn ngành Dược không chỉ vì truyền thống gia đình, mà còn vì mình muốn tự học hỏi, rèn luyện và tạo nên giá trị riêng trên con đường đã chọn. Chính niềm đam mê và mong muốn cống hiến mới là động lực để mình theo đuổi ngành Dược đến cùng”, cô khẳng định.

Rèn bản lĩnh từ những thử thách trên giảng đường

Bước vào môi trường đào tạo chuyên ngành Dược, Diệp Anh sớm đối mặt với khối lượng kiến thức lớn cùng áp lực phải cân bằng giữa học tập, công tác Đoàn Hội và các hoạt động cá nhân. Những thử thách trong quá trình học không ít lần khiến cô cảm thấy căng thẳng, nhưng cũng trở thành cơ hội để rèn luyện bản lĩnh và sự kiên trì.

Bên cạnh học tập, Diệp Anh tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh tuổi trẻ.

Diệp Anh chia sẻ: “Đã có lúc mình cảm thấy áp lực và mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Những khó khăn đó giúp mình hiểu rằng không có thành công nào đến dễ dàng, và để đạt được mục tiêu cần sự cố gắng, bền bỉ từng ngày”.

Để vượt qua những giai đoạn nhiều áp lực, Diệp Anh lựa chọn cách giữ tinh thần tích cực, xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng và chủ động trau dồi kiến thức. Quá trình ấy giúp cô học được cách quản lý thời gian, sắp xếp công việc hợp lý và giữ vững định hướng trước nhiều mục tiêu khác nhau. Với Diệp Anh, những kết quả đạt được trong học tập và hoạt động phong trào không phải là đích đến, mà là động lực để tiếp tục nỗ lực trên chặng đường phía trước.

Song song với việc học, Diệp Anh còn tham gia làm việc tại doanh nghiệp dược của gia đình. Môi trường thực tế giúp cô hiểu thêm về hoạt động sản xuất, kinh doanh, quy trình vận hành của ngành Dược, đồng thời rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, quá trình tham gia công tác Đoàn Hội đã giúp cô bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và năng lực tổ chức công việc.

“Những trải nghiệm đó giúp mình hiểu rõ hơn giá trị của sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp với tập thể. Đây cũng là động lực để mình tiếp tục học tập, nâng cao chuyên môn và hướng tới mục tiêu trở thành người có ích cho cộng đồng trong lĩnh vực Dược”, Diệp Anh cho biết.

Lan tỏa giá trị từ những hành trình sẻ chia

Trong những năm học tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, bên cạnh thành tích học tập và hoạt động phong trào, Diệp Anh còn tích cực tham gia các chương trình tình nguyện vì cộng đồng. Với cô, những trải nghiệm ngoài giảng đường không chỉ mang đến cơ hội trưởng thành mà còn giúp hiểu rõ hơn trách nhiệm của người trẻ đối với xã hội.

Nữ sinh ngành Dược gửi gắm thông điệp sống trách nhiệm, học tập bằng đam mê và dám theo đuổi ước mơ đến các bạn trẻ.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Diệp Anh là chuyến thiện nguyện “Đông ấm vùng cao”. Hành trình ấy đã giúp cô có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, từ đó cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái. Đây cũng là trải nghiệm để lại nhiều bài học quý giá trong quá trình trưởng thành của nữ sinh ngành Dược.

Từ những điều đã trải qua, Diệp Anh cho rằng người trẻ không chỉ cần trang bị tri thức mà còn phải nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. “Mình nghĩ người trẻ cần có kiến thức, trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Bên cạnh việc phát triển bản thân, mỗi người cũng nên biết quan tâm, sẻ chia và dùng năng lực của mình để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng”, Diệp Anh chia sẻ.

Trong học tập và cuộc sống, Diệp Anh luôn lấy hai giá trị làm kim chỉ nam cho hành trình của mình là kỷ luật và kiên trì. Theo cô, đây là những yếu tố quan trọng giúp mỗi người giữ vững định hướng, vượt qua khó khăn và từng bước chinh phục mục tiêu đã đặt ra. “Mình lựa chọn châm ngôn ‘Kỷ luật và Kiên trì’ vì mọi thành công đều cần sự nỗ lực bền bỉ. Kỷ luật giúp mình đi đúng hướng, còn kiên trì giúp mình vượt qua thử thách để tiến gần hơn tới mục tiêu”, cô cho biết.

Cũng từ góc nhìn của một sinh viên đang trực tiếp học tập và rèn luyện trong môi trường giáo dục hiện nay, Diệp Anh bày tỏ mong muốn nền giáo dục Việt Nam tiếp tục đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tâm, chú trọng phát triển đồng thời kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức. Theo cô, khi được tạo điều kiện phát triển toàn diện cả năng lực lẫn nhân cách, người học sẽ có nhiều cơ hội đóng góp tích cực cho xã hội và đất nước.

“Mình mong muốn dùng kiến thức và chuyên môn ngành Dược để đóng góp cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời sống có trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến mọi người xung quanh”, Diệp Anh chia sẻ.

Gửi gắm thông điệp tới các bạn sinh viên, Diệp Anh nhắn nhủ: “Tuổi trẻ chỉ đến một lần, hãy học tập bằng đam mê, sống bằng trách nhiệm và dám theo đuổi ước mơ của mình. Mỗi người hãy nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình để khi nhìn lại có thể tự hào về những năm tháng thanh xuân đã đi qua”.

(Ảnh: NVCC)