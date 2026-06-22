Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII Sinh viên gửi gắm kỳ vọng tới Đại hội Đoàn XIII: Đổi mới để đồng hành, kiến tạo và truyền cảm hứng

SVO - Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiều sinh viên, đoàn viên tiêu biểu trên cả nước đã gửi gắm những kỳ vọng về một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo và gần gũi hơn với thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Không chỉ kỳ vọng vào những định hướng lớn cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới, nhiều bạn trẻ mong muốn tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới để trở thành người bạn đồng hành thiết thực của thanh niên.

Hoàng Thị Thanh Thúy - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên trường ĐH Giáo dục, ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp T.Ư, năm học 2024 - 2025 cho rằng, Đại hội lần này không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn mở ra một hành trình mới cho tuổi trẻ Việt Nam.

Hoàng Thị Thanh Thuý - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên trường ĐH Giáo dục, ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp T.Ư, năm học 2024 - 2025.

Theo Thanh Thúy, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, thanh niên cần được sống trong một môi trường năng động, nơi tiếng nói của người trẻ được lắng nghe và những ý tưởng sáng tạo được tạo điều kiện phát huy. Chị kỳ vọng, nhiệm kỳ mới, Đoàn sẽ có thêm nhiều mô hình, phong trào thiết thực, giúp thanh niên vừa rèn luyện bản thân, vừa đóng góp trí tuệ và sức trẻ cho sự phát triển của đất nước.

"Tuổi trẻ luôn mang trong mình khát vọng cống hiến. Điều cần thiết là có một tổ chức đủ gần gũi để dẫn dắt, đủ đổi mới để truyền cảm hứng và đủ mạnh mẽ để khơi dậy tiềm năng của mỗi đoàn viên", chị Thanh Thúy chia sẻ.

Từ góc nhìn của một sinh viên ngành Y khoa, Lê Việt Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Y Dược mong muốn, Đại hội quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe tinh thần của học sinh, sinh viên.

Lê Việt Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Y Dược.

Theo Việt Hoàng, áp lực học tập, thi cử kéo dài, lịch thực hành dày đặc cùng những trải nghiệm khi tiếp xúc với bệnh tật, mất mát khiến không ít sinh viên rơi vào trạng thái căng thẳng, kiệt sức. Tuy nhiên, các bạn trẻ vẫn còn thiếu những kênh hỗ trợ phù hợp để chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ.

Anh kỳ vọng, Đoàn Thanh niên sẽ tiên phong triển khai các chương trình nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần, xây dựng những không gian kết nối, lắng nghe và hỗ trợ tâm lý cho sinh viên: "Một môi trường học tập tích cực không chỉ giúp sinh viên phát triển chuyên môn mà còn nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự cân bằng trong cuộc sống và bản lĩnh nghề nghiệp".

Nguyễn Bảo Ngọc - ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp T.Ư, năm học 2024 - 2025, đánh giá cao vai trò của các phong trào thi đua do Đoàn, Hội triển khai trong việc giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh thiếu nhi.

Nguyễn Bảo Ngọc - ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp T.Ư, năm học 2024 - 2025.

Theo Bảo Ngọc, từ phong trào "Học sinh 3 tốt" ở bậc phổ thông đến các hoạt động dành cho sinh viên, thanh niên đã góp phần hình thành lý tưởng sống, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho nhiều thế hệ trẻ.

Cô kỳ vọng, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục kiến tạo môi trường để mỗi đoàn viên, thanh niên được phát triển toàn diện, trở thành những công dân của kỷ nguyên số, với đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho cộng đồng.

Cùng chung mong muốn đổi mới hoạt động Đoàn, Phạm Hữu Phước - Nam vương cuộc thi Học sinh, sinh viên thanh lịch "Tỏa sáng vẻ đẹp Ngoại ngữ" năm 2025 cho rằng, tổ chức Đoàn cần mạnh dạn tạo thêm nhiều sân chơi, diễn đàn để thanh niên trực tiếp đề xuất ý tưởng, triển khai sáng kiến và tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội.

Theo Phước, trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, thanh niên cần được trao cơ hội để khẳng định năng lực, phát huy sức sáng tạo và trực tiếp đóng góp cho sự phát triển chung: "Tổ chức Đoàn cần đóng vai trò là cầu nối, hỗ trợ nguồn lực, kết nối các cá nhân và tập thể có chung khát vọng cống hiến, tạo điều kiện để những ý tưởng của người trẻ được hiện thực hóa".

Đỗ Văn Dương, sinh viên lớp QH2024-E Kinh tế 1 (trường ĐH Kinh tế), người vừa giành giải Nhì Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc, Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng năm 2026 kỳ vọng, Đại hội Đoàn XIII sẽ trở thành bệ phóng cho những ý tưởng sáng tạo mới và những công trình thanh niên có giá trị lớn đối với xã hội.

Đỗ Văn Dương - sinh viên trường ĐH Kinh tế.

Nam sinh gửi gắm thông điệp tới tuổi trẻ cả nước: Hãy luôn giữ vững bản lĩnh, không ngại khó khăn, dũng cảm đối mặt với thử thách để tiếp tục viết nên những dấu ấn mới của thế hệ trẻ Việt Nam.

Những chia sẻ của các đoàn viên, sinh viên tiêu biểu cho thấy niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao mà tuổi trẻ cả nước đang đặt vào Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đó không chỉ là mong muốn về một tổ chức Đoàn đổi mới, sáng tạo, mà còn là kỳ vọng về một môi trường để người trẻ được lắng nghe, được trao cơ hội và phát huy tối đa năng lực của mình.

Với khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong và trách nhiệm trước tương lai đất nước, thế hệ trẻ kỳ vọng Đại hội XIII sẽ mở ra một nhiệm kỳ bứt phá, tiếp tục khơi dậy sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước.