Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII Hiến kế gửi Đại hội Đoàn XIII: Khơi dậy sức trẻ kiến tạo, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế

SVO - Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiều đoàn viên, cán bộ trẻ, giảng viên trẻ của ĐHQG Hà Nội đã gửi gắm những đề xuất, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn, phát huy vai trò thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Theo chị Đặng Thị Thu Thảo - Phó Bí thư Đoàn trường Quản trị và Kinh doanh, trong kỷ nguyên số, tuổi trẻ Việt Nam không chỉ là lực lượng xung kích mà cần trở thành lực lượng kiến tạo, làm chủ công nghệ, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chị Đặng Thị Thu Thảo - Phó Bí thư Đoàn trường Quản trị và Kinh doanh.

Từ góc nhìn đó, chị Thu Thảo đề xuất phát triển Quỹ hỗ trợ sáng kiến thanh niên và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo sân chơi thường niên để thanh niên đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề của xã hội, môi trường, giáo dục và quản trị công. Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối các ý tưởng khả thi với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để thúc đẩy quá trình hiện thực hóa sáng kiến.

Một nội dung khác được nữ cán bộ Đoàn đặc biệt quan tâm là đẩy mạnh các chương trình hội nhập quốc tế dành cho thanh niên. Theo chị, việc mở rộng cơ hội giao lưu với thanh niên các nước ASEAN và thế giới sẽ giúp thế hệ trẻ nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận các học bổng, cuộc thi và dự án quốc tế trong các lĩnh vực quản trị, công nghệ và phát triển bền vững.

Trong khi đó, anh Dương Cao Thái Sơn - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan ĐHQG Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng nền công vụ hiện đại, việc phát huy trí tuệ và sức trẻ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Anh Dương Cao Thái Sơn - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan ĐHQG Hà Nội.

Từ thực tiễn công tác Đoàn trong khối Cơ quan, anh Sơn đề xuất triển khai cơ chế “Sáng kiến công việc ngắn hạn” dành cho đoàn viên là cán bộ trẻ. Theo đó, đoàn viên được khuyến khích đăng ký và thực hiện các sáng kiến cải tiến nhỏ gắn trực tiếp với nhiệm vụ chuyên môn như đổi mới phương thức phối hợp công việc, cải tiến quy trình xử lý hồ sơ, ứng dụng các công cụ số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

“Các sáng kiến được triển khai trong phạm vi phù hợp, có sự đồng thuận của lãnh đạo đơn vị và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung. Tổ chức Đoàn đóng vai trò kết nối, tạo không gian thử nghiệm an toàn, tổng hợp và lan tỏa những mô hình hiệu quả”, anh Sơn chia sẻ.

Theo anh, việc đưa hoạt động Đoàn gắn chặt hơn với nhiệm vụ chuyên môn không chỉ giúp phát huy sức sáng tạo của cán bộ trẻ mà còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Ở góc độ giảng viên trẻ, anh Bành Đức Minh - Giảng viên trường ĐH Công nghệ, nhìn nhận, đất nước đang đứng trước cơ hội phát triển đặc biệt khi những thành tựu sau hơn 40 năm đổi mới cùng làn sóng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra không gian phát triển mới cho dân tộc.

Anh Bành Đức Minh - Giảng viên trường ĐH Công nghệ.

“Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, không chỉ là thách thức mà còn là bệ phóng nếu chúng ta có đủ đội ngũ nhân lực trẻ sẵn sàng đón nhận và làm chủ công nghệ”, anh Minh nhận định.

Theo giảng viên trẻ, đây là thời điểm vai trò của thế hệ trẻ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thanh niên không chỉ cần tinh thần xung kích, tình nguyện mà còn phải được trang bị năng lực công nghệ, tư duy đổi mới sáng tạo và bản lĩnh hội nhập để trở thành lực lượng tiên phong đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Những hiến kế từ thực tiễn công tác, học tập và nghiên cứu cho thấy kỳ vọng của thế hệ trẻ về một tổ chức Đoàn năng động, sáng tạo, gắn với nhu cầu phát triển của đất nước và khát vọng vươn lên của thanh niên Việt Nam. Đây cũng là những đóng góp thiết thực gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, với mong muốn xây dựng lớp thanh niên thời đại mới có tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực hội nhập quốc tế.