Cẩn thận sạc dự phòng phát nổ: 5 dấu hiệu cảnh báo người dùng không nên bỏ qua

HHTO - Vụ nổ sạc dự phòng tại sân bay Melbourne (Úc) là lời nhắc nhở các tín đồ công nghệ nên kiểm tra thiết bị của mình xem có các dấu hiệu nguy hiểm hay không.

Nhiều người dùng sạc dự phòng hằng ngày để kéo dài thời lượng pin điện thoại. Chúng tiện lợi và gần như không thể thiếu đối với những ai cần điện thoại luôn hoạt động. Tuy nhiên, một số sạc dự phòng có thể rất nguy hiểm vì bên trong chứa pin lithium-ion.

Tháng 6 vừa qua, hãng phụ kiện nổi tiếng Anker đã phải thu hồi một số mẫu sạc dự phòng do nguy cơ cháy nổ. Đến tháng 7, hãng tiếp tục mở rộng danh sách sản phẩm bị thu hồi.

Vụ nổ sạc dự phòng tại sân bay quốc tế Melbourne (Úc)

Mới đây, một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã bị thương do mang theo sạc dự phòng trong túi khi thiết bị phát nổ lúc ông đang ngồi trong phòng chờ hạng thương gia của hãng Qantas tại sân bay Melbourne (Úc).

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt. Người đàn ông bị bỏng nhẹ ở chân và ngón tay. Nhân chứng kể lại rằng họ “nghe thấy tiếng la hét từ phía bên kia phòng chờ” và “axit pin bắn tung tóe khắp nơi”.

Áo khoác của nạn nhân cũng bốc cháy, buộc mọi người phải sơ tán vì khói và mùi quá nồng. May mắn, nạn nhân hiện đã ổn định sau khi được điều trị tại bệnh viện.

Quy định khi mang sạc dự phòng lên máy bay

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) khuyến cáo rằng mọi pin lithium-ion đều có thể quá nhiệt và xảy ra hiện tượng gọi là thermal runaway (phản ứng nhiệt dây chuyền). Hiện tượng này có thể xảy ra do pin bị hư hại, quá nóng, ngấm nước, sạc quá mức, hoặc lỗi sản xuất.

Do đó, trên các chuyến bay, các thiết bị sạc dự phòng phải được để trong hành lý xách tay, không được ký gửi. Tại Mỹ, hãng Southwest Airlines còn yêu cầu hành khách chỉ được dùng sạc dự phòng để sạc điện thoại nếu thiết bị đặt ở nơi có thể nhìn thấy rõ, giúp tiếp viên dễ xử lý khi có sự cố. Trước khi ra sân bay, hành khách nên kiểm tra chính sách của hãng hàng không về việc sử dụng sạc dự phòng trên máy bay.

Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm trên sạc dự phòng

Nếu sạc dự phòng của bạn có bất kỳ dấu hiệu nào sau đây, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức:

- Phồng, biến dạng: Dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm, có thể gây cháy nổ.

- Quá nóng khi sạc hoặc sử dụng: Có thể do chập mạch hoặc lỗi bên trong.

- Có mùi lạ: Cho thấy pin đang rò rỉ hoặc gặp sự cố.

- Vỏ bị nứt, cong, hở hoặc méo: Nguy cơ chập mạch nội bộ.

- Rò rỉ chất lỏng: Cực kỳ nguy hiểm, cần ngừng sử dụng và xử lý an toàn.