Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Cẩn thận sạc dự phòng phát nổ: 5 dấu hiệu cảnh báo người dùng không nên bỏ qua

LINH LÊ

HHTO - Vụ nổ sạc dự phòng tại sân bay Melbourne (Úc) là lời nhắc nhở các tín đồ công nghệ nên kiểm tra thiết bị của mình xem có các dấu hiệu nguy hiểm hay không.

Nhiều người dùng sạc dự phòng hằng ngày để kéo dài thời lượng pin điện thoại. Chúng tiện lợi và gần như không thể thiếu đối với những ai cần điện thoại luôn hoạt động. Tuy nhiên, một số sạc dự phòng có thể rất nguy hiểm vì bên trong chứa pin lithium-ion.

Tháng 6 vừa qua, hãng phụ kiện nổi tiếng Anker đã phải thu hồi một số mẫu sạc dự phòng do nguy cơ cháy nổ. Đến tháng 7, hãng tiếp tục mở rộng danh sách sản phẩm bị thu hồi.

Vụ nổ sạc dự phòng tại sân bay quốc tế Melbourne (Úc)

Mới đây, một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã bị thương do mang theo sạc dự phòng trong túi khi thiết bị phát nổ lúc ông đang ngồi trong phòng chờ hạng thương gia của hãng Qantas tại sân bay Melbourne (Úc).

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt. Người đàn ông bị bỏng nhẹ ở chân và ngón tay. Nhân chứng kể lại rằng họ “nghe thấy tiếng la hét từ phía bên kia phòng chờ” và “axit pin bắn tung tóe khắp nơi”.

Áo khoác của nạn nhân cũng bốc cháy, buộc mọi người phải sơ tán vì khói và mùi quá nồng. May mắn, nạn nhân hiện đã ổn định sau khi được điều trị tại bệnh viện.

check-your-power-bank-for-these-warning-signs.jpg

Quy định khi mang sạc dự phòng lên máy bay

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) khuyến cáo rằng mọi pin lithium-ion đều có thể quá nhiệt và xảy ra hiện tượng gọi là thermal runaway (phản ứng nhiệt dây chuyền). Hiện tượng này có thể xảy ra do pin bị hư hại, quá nóng, ngấm nước, sạc quá mức, hoặc lỗi sản xuất.

Do đó, trên các chuyến bay, các thiết bị sạc dự phòng phải được để trong hành lý xách tay, không được ký gửi. Tại Mỹ, hãng Southwest Airlines còn yêu cầu hành khách chỉ được dùng sạc dự phòng để sạc điện thoại nếu thiết bị đặt ở nơi có thể nhìn thấy rõ, giúp tiếp viên dễ xử lý khi có sự cố. Trước khi ra sân bay, hành khách nên kiểm tra chính sách của hãng hàng không về việc sử dụng sạc dự phòng trên máy bay.

Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm trên sạc dự phòng

Nếu sạc dự phòng của bạn có bất kỳ dấu hiệu nào sau đây, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức:

- Phồng, biến dạng: Dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm, có thể gây cháy nổ.

- Quá nóng khi sạc hoặc sử dụng: Có thể do chập mạch hoặc lỗi bên trong.

- Có mùi lạ: Cho thấy pin đang rò rỉ hoặc gặp sự cố.

- Vỏ bị nứt, cong, hở hoặc méo: Nguy cơ chập mạch nội bộ.

- Rò rỉ chất lỏng: Cực kỳ nguy hiểm, cần ngừng sử dụng và xử lý an toàn.

cover.jpg
LINH LÊ
PhoneArena
#sạc dự phòng #cháy nổ #an toàn #pin lithium-ion #cảnh báo #hướng dẫn sử dụng

Cùng chuyên mục