Các ứng dụng di động giúp người dân theo dõi trực tiếp cơn bão số 13 Kalmaegi

HHTO - Trong bối cảnh bão số 13 Kalmaegi đang tiến sát miền Trung Việt Nam, các ứng dụng di động có thể giúp hàng triệu người dân chủ động ứng phó bão hiệu quả.

Với bão số 13 Kalmaegi đang di chuyển nhanh vào Biển Đông và dự kiến đổ bộ đất liền trong tối 6/11, các ứng dụng di động theo dõi thời tiết đang trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết, mang đến thông tin cập nhật kịp thời để giảm thiểu thiệt hại.

Bão số 13 mang tên quốc tế Kalmaegi hiện đang là cơn bão rất mạnh, có diễn biến phức tạp và di chuyển nhanh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 25–30 km/h, dự kiến đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Biển động dữ dội tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) trước giờ bão số 13 đổ bộ. (Video: Hoài Linh)

Do hoàn lưu rộng và tốc độ nhanh, khu vực từ Quảng Ngãi, Kon Tum đến Đắk Lắk được cảnh báo gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, mưa lớn 200-400 mm, có nơi vượt 600 mm. Trên biển, vùng gần tâm bão có thể xuất hiện sóng cao 8-10 m, biển động dữ dội. Chính quyền các địa phương ven biển đã ban hành lệnh cấm người dân ra đường từ 18h ngày 6/11, đồng thời yêu cầu hoàn tất sơ tán dân trước 12h trưa.

Bão Kalmaegi được đánh giá là nguy hiểm nhất trong năm 2025, với nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất rất cao tại miền Trung - Tây Nguyên. Người dân được khuyến cáo chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn hồ đập và dự trữ nhu yếu phẩm để ứng phó với tình huống xấu nhất.

VNDMS Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Đây là ứng dụng chính thức từ Cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, cung cấp dữ liệu địa phương hóa cao về bão số 13. VNDMS tích hợp bản đồ vệ tinh, cảnh báo lũ lụt và thông tin từ trạm quan trắc, giúp theo dõi tình hình cụ thể tại từng tỉnh. Giao diện đơn giản, hỗ trợ tiếng Việt hoàn toàn, và cập nhật liên tục từ Trung tâm Khí tượng. Ứng dụng này đặc biệt phù hợp cho người dân miền Trung, với tính năng theo dõi mực nước sông và nguy cơ sạt lở.

Windy bản đồ gió và Radar trực quan

Windy nổi lên như ứng dụng "hot" nhất nhờ giao diện trực quan với bản đồ gió, mây và đường đi bão được hiển thị qua vệ tinh. Ứng dụng hỗ trợ theo dõi bão Kalmaegi chi tiết, bao gồm tốc độ gió, hướng di chuyển và dự báo mưa. Phiên bản tiếng Việt dễ sử dụng, và tính năng theo dõi cuồng phong (hurricane tracker) giúp người dùng nhận thông báo tức thì. Windy dựa trên nhiều mô hình dự báo toàn cầu, đảm bảo độ chính xác cao, và đã được tải về hàng triệu lượt trong các cơn bão trước như Wipha hay Ragasa.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng phức tạp, người dùng nên ưu tiên các ứng dụng Việt Nam như VNDMS để có dữ liệu địa phương hóa chính xác, đồng thời theo dõi tin tức chính thức từ chính phủ qua các kênh như Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tránh tiếp nhận thông tin trôi nổi từ nguồn không đáng tin cậy nhằm đảm bảo an toàn tối đa.