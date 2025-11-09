Cách tạo trend ảnh giữa trời tuyết lãng mạn cho cặp đôi qua Gemini AI và Meitu

HHTO - Trọn bộ câu lệnh Gemini AI tạo ảnh cặp đôi giữa trời tuyết để lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn, ấm áp xuyên mùa Đông lạnh giá.

Những ngày vừa qua, trend ảnh cá nhân đứng giữa trời tuyết mùa Đông đã làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Ai cũng muốn có một bức ảnh tĩnh lặng, thần thái riêng. Và giờ đây, không còn phải một mình nữa, dưới đây là cách tạo ảnh cùng “nửa kia” vô cùng ngọt ngào và lãng mạn, lưu giữ khoảnh khắc ấn tượng.

Cách tạo ảnh cặp đôi giữa trời tuyết lãng mạn bằng Meitu

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Meitu.

Bước 2: Bạn lướt xuống và chọn template tạo ảnh giữa trời tuyết có sẵn trên Meitu.

Bước 3: Chọn ảnh chân dung rõ nét của cả bạn và người ấy và tải lên.

Bước 4: Chờ trong giây lát, Meitu sẽ xử lý và cho ra ảnh hoàn chỉnh. Bạn chỉ cần tải về và đăng lên mạng xã hội bắt trend thôi.

Tạo ảnh cặp đôi giữa trời tuyết lãng mạn với Gemini

Bước 1: Truy cập Google Gemini và chọn tính năng Tạo hình ảnh (Generate image). Tải lên ảnh chân dung rõ nét của cả bạn và người ấy.

Bước 2: Nhập câu lệnh.

Sao chép và dán một trong các câu lệnh sau vào Gemini.

Prompt 1:

Dựa trên ảnh gương mặt tham chiếu này, hãy tạo Bộ ảnh điện ảnh 3 khung hình chụp cận cảnh cặp đôi giữa khung cảnh núi tuyết buổi hoàng hôn, thể hiện bằng chi tiết siêu thực.

Nhân vật là cặp đôi nam nữ. Nhân vật mặc áo khoác len đen dài, quàng khăn len xanh dày và mang găng tay xanh. Tuyết rơi nhẹ, đọng lại trên tóc, vai và áo, tạo nên bầu không khí mùa đông trữ tình bên hồ băng tĩnh lặng.

- Khung 1: Cận cảnh từ sau vai - Cặp đôi hơi nghiêng đầu nhìn về phía dãy núi xa trong hoàng hôn, tuyết rơi nhẹ trên tóc và vai. Bạn nữ dựa vào vai bạn nam

- Khung 2: Trung cảnh nửa người nghiêng bên - Bạn nữ cầm bó hoa và bạn nam đứng kế bên, cả hai cùng khẽ ngẩng đầu đón tuyết, hơi thở tạo làn khói mờ trong không khí lạnh.

- Khung 3: Cận gương mặt cặp đôi cả bạn nam và nữ - ánh sáng hoàng hôn xanh lam phản chiếu nhẹ trên khuôn mặt cặp đôi, tuyết bám trên khăn và tóc, ánh nhìn sâu lắng và mơ màng.

Phông nền là rừng và sông phủ tuyết mờ xa, được làm mờ hậu cảnh để nhấn mạnh cảm xúc gương mặt.

Ánh sáng: tự nhiên lúc hoàng hôn, pha ánh flash dịu, làm nổi bật độ tương phản giữa tuyết trắng và sắc xanh lam trên khăn.

Phong cách: điện ảnh, chân thực, lãng mạn mùa đông, hạt film mịn, DOF nông, ánh sáng mềm.

Bố cục: khung dọc 16:9, 3 khung xếp chồng từ trên xuống như bộ ảnh điện ảnh liền mạch, duy trì cùng không khí tuyết rơi xuyên suốt, nhân vật chiếm khung hình nhiều hơn.

Prompt 2:

Create a vertical frame sized 2160×3840 pixels (4K quality), divided into three equally sized horizontal sections placed together.Main character: Based on the reference face, hairstyle, and body - a couple with an expression of sadness and nostalgia, deep eyes radiating loneliness. Outfit: A loose winter puffer set with wide-leg pants and a black scarf. Overall atmosphere: Covered in white snow, using a cold color palette that evokes melancholy and solitude.

Image 1 (portrait): A couple holds a transparent umbrella, slightly turning their head back while looking directly into the frame. Their expression is sorrowful, with soulful eyes. The background is softly blurred with falling snow.

Image 2 (full body): A couple still holding the umbrella, stands alone in a vast snowy field, walking slowly while gazing up at the sky. The camera angle is from above, as if the character is raising a hand to catch snowflakes. In the distance, a few bare, leafless trees stand against the whiteness, emphasizing isolation and smallness within nature’s vastness.

Image 3 (close-up): A zoomed-in shot of the eyes of couple, capturing a distant, sorrowful gaze that conveys loneliness and quiet yearning.

Bước 3: Chỉnh sửa và tải về

Nếu chưa ưng ý, bạn có thể thử nghiệm với các từ khóa về màu sắc (ví dụ: "áo khoác đỏ và xanh lá cây" cho không khí Giáng Sinh) hoặc động tác ("trao nhau nụ hôn", "nhìn nhau cười"). Sau đó, tải ảnh về và chia sẻ ngay bức ảnh đôi lãng mạn nhất mùa đông này.

Với Gemini AI và bộ câu lệnh "xuyên Đông" này, bạn và người ấy đã có thể sở hữu ngay bộ ảnh đôi lãng mạn, đẹp như poster phim mà không cần phải chờ đợi một chuyến đi xa xôi.