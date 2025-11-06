Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Cách liên kết VNeTraffic với VNeID để sử dụng thuận tiện các dịch vụ giao thông số

Sơn Trần

HHTO - Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách liên kết tài khoản ứng dụng VNeTraffic với tài khoản định danh điện tử VNeID nhằm giúp người dùng thuận tiện trong việc tra cứu, xác thực thông tin, xử lý vi phạm hành chính và sử dụng các dịch vụ giao thông số.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, công dân cần bảo đảm 2 điều kiện cơ bản gồm: điện thoại đã tải và cập nhật phiên bản mới nhất của hai ứng dụng VNeTraffic và VNeID; đồng thời tài khoản VNeID phải được định danh ở mức độ 2. Việc liên kết có thể thực hiện theo 2 cách:

Cách thứ nhất là đăng nhập qua VNeID. Công dân chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử, nhập thông tin và mật khẩu để truy cập. Sau khi đồng ý chia sẻ thông tin, người dùng nhập mã passcode VNeID để xác nhận. Nếu đã có tài khoản VNeTraffic, hệ thống sẽ tự động nâng cấp lên mức 2 và đăng nhập thành công. Trong trường hợp chưa có tài khoản, người dùng cần nhập thông tin, thiết lập mật khẩu và hoàn tất đăng ký VNeTraffic mức 2.

cach-su-dung-vnetraffic-1.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Cách thứ hai là xác thực VNeID thông qua thông báo trong ứng dụng VNeTraffic. Với cách này, công dân đang sử dụng tài khoản mức 1 chỉ cần đăng nhập, sau đó chọn xem các chức năng như ví giấy tờ, lịch sử vi phạm, thông báo vi phạm giao thông, quyết định xử phạt, đăng ký xe hoặc giấy phép lái xe. Khi hệ thống yêu cầu xác thực, người dùng chọn “Xác thực ngay” để kết nối với VNeID, đăng nhập, đồng ý chia sẻ thông tin và nhập passcode xác nhận. Sau khi hoàn tất các bước xác nhận và thiết lập passcode nếu có, tài khoản VNeTraffic sẽ được nâng cấp lên mức 2.

Việc liên kết hai tài khoản giúp đồng bộ thông tin giữa các hệ thống, tăng tính chính xác, bảo mật và hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh hơn các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông, đồng thời giảm thủ tục khi xử lý vi phạm, đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe hoặc nhận thông báo hành chính.

cover.jpg
Sơn Trần
Theo Cục CSGT
#VNeTraffic #VNeID #liên kết tài khoản #dịch vụ giao thông số #tra cứu vi phạm #định danh điện tử #hướng dẫn

Cùng chuyên mục