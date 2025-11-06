Cách liên kết VNeTraffic với VNeID để sử dụng thuận tiện các dịch vụ giao thông số

HHTO - Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách liên kết tài khoản ứng dụng VNeTraffic với tài khoản định danh điện tử VNeID nhằm giúp người dùng thuận tiện trong việc tra cứu, xác thực thông tin, xử lý vi phạm hành chính và sử dụng các dịch vụ giao thông số.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, công dân cần bảo đảm 2 điều kiện cơ bản gồm: điện thoại đã tải và cập nhật phiên bản mới nhất của hai ứng dụng VNeTraffic và VNeID; đồng thời tài khoản VNeID phải được định danh ở mức độ 2. Việc liên kết có thể thực hiện theo 2 cách:

Cách thứ nhất là đăng nhập qua VNeID. Công dân chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử, nhập thông tin và mật khẩu để truy cập. Sau khi đồng ý chia sẻ thông tin, người dùng nhập mã passcode VNeID để xác nhận. Nếu đã có tài khoản VNeTraffic, hệ thống sẽ tự động nâng cấp lên mức 2 và đăng nhập thành công. Trong trường hợp chưa có tài khoản, người dùng cần nhập thông tin, thiết lập mật khẩu và hoàn tất đăng ký VNeTraffic mức 2.

Cách thứ hai là xác thực VNeID thông qua thông báo trong ứng dụng VNeTraffic. Với cách này, công dân đang sử dụng tài khoản mức 1 chỉ cần đăng nhập, sau đó chọn xem các chức năng như ví giấy tờ, lịch sử vi phạm, thông báo vi phạm giao thông, quyết định xử phạt, đăng ký xe hoặc giấy phép lái xe. Khi hệ thống yêu cầu xác thực, người dùng chọn “Xác thực ngay” để kết nối với VNeID, đăng nhập, đồng ý chia sẻ thông tin và nhập passcode xác nhận. Sau khi hoàn tất các bước xác nhận và thiết lập passcode nếu có, tài khoản VNeTraffic sẽ được nâng cấp lên mức 2.

Việc liên kết hai tài khoản giúp đồng bộ thông tin giữa các hệ thống, tăng tính chính xác, bảo mật và hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh hơn các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông, đồng thời giảm thủ tục khi xử lý vi phạm, đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe hoặc nhận thông báo hành chính.