Người dùng iOS 26 có thể tăng thời lượng pin trên iPhone với cài đặt đơn giản

HHTO - Một mẹo nhỏ trong cài đặt iPhone có thể giúp bạn tiết kiệm thời lượng pin đáng kể đặc biệt hữu ích sau khi nâng cấp lên iOS 26.

Chỉ vài tuần sau khi iOS 26 ra mắt, nhiều người dùng đã phàn nàn về tình trạng pin iPhone tụt nhanh bất thường. Nguyên nhân có thể đến từ chất liệu Liquid Glass mới bóng bẩy mà Apple áp dụng rộng rãi trên toàn bộ giao diện hệ điều hành. Tuy có không ít mẹo giúp tiết kiệm pin trong thời đại hậu iOS 26, nhưng có một cài đặt quan trọng thường bị người dùng bỏ qua: Làm mới ứng dụng trong nền.

Làm mới ứng dụng trong nền là tính năng cho phép ứng dụng tự động cập nhật nội dung ngầm, ngay cả khi màn hình iPhone đang khóa. Tính năng này giúp các ứng dụng luôn hiển thị thông tin mới nhất, nhưng cũng là "kẻ thù" của tuổi thọ pin. May mắn là Apple cho phép bạn bật/tắt Làm mới ứng dụng trong nền cho từng ứng dụng riêng lẻ, đồng thời có tùy chọn giới hạn cập nhật chỉ khi kết nối Wi-Fi (vì dữ liệu di động thường ngốn pin hơn).

Lưu ý: Nếu tắt Làm mới ứng dụng trong nền cho các ứng dụng nhắn tin, bạn có thể nhận thông báo chậm hơn do ứng dụng không còn lấy dữ liệu trong nền.

Để tinh chỉnh cài đặt này, bạn làm theo các bước sau:

Mở ứng dụng Cài đặt Vào Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền Danh sách đầy đủ các ứng dụng sẽ hiện ra - tắt Làm mới ứng dụng trong nền cho những ứng dụng ít dùng hoặc không cần cập nhật liên tục (Tùy chọn) Chạm vào Làm mới ứng dụng trong nền ở đầu màn hình, sau đó chuyển từ Wi-Fi & Dữ liệu di động sang chỉ Wi-Fi, hoặc tắt hẳn nếu muốn

Với iPad, các bước thực hiện hoàn toàn tương tự vì iOS và iPadOS có chung giao diện cài đặt.

Một điểm cần biết: khi bật Nguồn điện thấp, tính năng Làm mới ứng dụng trong nền sẽ tự động tắt cho tất cả ứng dụng. Khi thoát chế độ này, các cài đặt tùy chỉnh trước đó của bạn sẽ được khôi phục về như cũ.