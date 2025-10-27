Tài khoản VNeTraffic hiển thị phương tiện cũ không còn sở hữu, người dùng cần làm gì?

HHTO - Một số người dùng VNeTraffic phát hiện các phương tiện cũ không còn sở hữu nhưng vẫn hiển thị thông tin trên ứng dụng. Trường hợp này cần phải làm gì?

Ngoài VNeID được biết đến là ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Việt Nam với rất nhiều tính năng hữu ích cho người dân, doanh nghiệp lẫn các cơ quan quản lý, thì VNeTraffic cũng là một ứng dụng chuyên biệt trong lĩnh vực giao thông. Cả hai đều do các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát triển, quản lý.

Mới đây, sau thời gian thử nghiệm, VNeTraffic phiên bản 1.1.23 đã chính thức cho phép định danh mức 2. Theo đó, khi đăng nhập VNeTraffic mà chưa định danh mức 2, người dùng sẽ được yêu cầu định danh mức 2 thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu từ VNeID. Nhiệm vụ của người dùng chỉ là "tick" đồng ý các điều khoản, rồi xác thực tài khoản VNeID là xong.

Khi đó, hệ thống VNeTraffic sẽ tự động đồng bộ các thông tin theo mã định danh cá nhân, gồm: giấy phép lái xe và các phương tiện cơ giới mà chủ tài khoản đứng tên trên giấy đăng ký xe.

Để kiểm tra bản thân có bao nhiêu phương tiện đang đứng tên (bao gồm cả ô tô lẫn xe máy), từ giao diện chính của ứng dụng VNeTraffic, bạn nhấn vào mục “Quản lý phương tiện”, điền mã PIN bảo mật của VNeTraffic vào ứng dụng, lập tức danh sách các phương tiện do bạn đứng tên sẽ được liệt kê đầy đủ.

Trong trường hợp trên ứng dụng VNeTraffic vẫn hiển thị thông tin các phương tiện cũ mà bạn không còn sở hữu, đã được bán từ lâu cho người khác, nhưng không thể tìm được chủ sở hữu hiện tại để tiến hành sang tên theo quy định của pháp luật, bạn cần tới trụ sở công an địa phương nơi mình sinh sống để khai báo việc không còn quyền sở hữu, từ đó chấm dứt các trách nhiệm pháp lý liên quan.

Khi đến cơ quan công an, chủ xe cần nộp tờ khai thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe, ghi rõ thông tin về xe và giấy đăng ký, lý do thu hồi hoặc mất giấy tờ, kèm các giấy tờ chứng minh việc chuyển quyền sở hữu (nếu có). Nếu không còn các giấy tờ như trên, cần ghi rõ lý do trong tờ khai.

Trong vòng 30 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, nếu không có tranh chấp hoặc khiếu kiện, chủ xe cũ sẽ được cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe trong thời hạn 2 ngày làm việc. Giấy này chính là văn bản xác nhận chủ xe không còn quyền sở hữu với chiếc xe cũng như các nghĩa vụ pháp lý có liên quan.