Instagram sắp tới sẽ cho phép sửa ảnh Story bằng AI, cách dùng thế nào?

Sơn Trần

HHTO - Instagram ra mắt công cụ Restyle dùng trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa ảnh và video trên Story, cho phép thêm hiệu ứng, xoá chi tiết, tạo phong cách riêng.

Instagram đang tạo nên một cuộc cách mạng nhỏ trong tính năng Story khi chính thức ra mắt công cụ Restyle, cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh và video trực tiếp bằng trí tuệ nhân tạo Meta AI. Giờ đây, bạn có thể thêm hiệu ứng, loại bỏ chi tiết thừa hoặc thay đổi toàn bộ phong cách hình ảnh mà không cần rời khỏi ứng dụng, giúp việc sáng tạo nội dung trở nên nhanh chóng và thú vị hơn bao giờ hết.

Vài tháng trước, trưởng nhóm Instagram Adam Mosseri đã chia sẻ bản demo thú vị về Restyle, và giờ đây Meta đã chính thức phát hành công cụ này. Restyle hoạt động cho cả ảnh và video trong phần Story, giúp người dùng có thể loại bỏ chi tiết không mong muốn, thêm yếu tố vui nhộn, thay đổi không khí bằng các hiệu ứng kỳ ảo hoặc khởi xướng xu hướng cùng bạn bè qua nhãn dán “Thêm của bạn”.

Tất cả quá trình này được hỗ trợ bởi Meta AI, mang lại khả năng chỉnh sửa thông minh, tự nhiên và mang tính cá nhân hóa cao.

anh-man-hinh-2025-10-24-luc-170029.png

Việc sử dụng Restyle khá đơn giản. Sau khi chọn ảnh hoặc video muốn đăng làm Story, người dùng chỉ cần nhấn vào nút Restyle ở góc trên bên phải giao diện chỉnh sửa. Với video, bạn có thể chọn các mẫu phong cách và hiệu ứng được cài sẵn để áp dụng trước khi đăng. Còn với ảnh, ngoài những hiệu ứng preset, người dùng có thể nhập lệnh hướng dẫn (prompt) để thêm, xóa hoặc thay đổi chi tiết theo ý tưởng riêng. Cách hoạt động này giúp bạn cá nhân hóa nội dung một cách linh hoạt, từ việc chỉnh sửa nhỏ như xoá vật thể nền cho đến thay đổi ánh sáng và tông màu toàn khung hình.

Instagram khuyến khích người dùng mô tả càng chi tiết càng tốt để AI tạo kết quả sát với mong muốn. Một prompt hiệu quả thường bao gồm:

Chủ thể: ví dụ “thêm vương miện lên đầu cô gái”.

Ánh sáng và không khí: “ánh sáng từ một đèn flash paparazzi” hoặc “ánh sáng kịch tính”.

Bố cục: “ở góc dưới bên trái”, “ở nền”.

Phong cách: “ảnh thực tế”, “phim noir”, “màu pastel”.

Bối cảnh: “ở Paris”, “trong không gian vũ trụ”.

anh-man-hinh-2025-10-24-luc-170036.png

Cách viết này giúp Meta AI hiểu chính xác ý đồ nghệ thuật và mang lại kết quả tự nhiên, giống thật hơn.

Một điểm thú vị khác của Restyle là khả năng chia sẻ prompt thông qua nhãn dán. Khi bạn thêm sticker “Thêm của bạn” trước khi đăng, bạn bè có thể chạm vào để áp dụng chính xác cùng kiểu chỉnh sửa lên ảnh hoặc video của họ. Tính năng này không chỉ khuyến khích sự tương tác mà còn tạo ra cách lan tỏa xu hướng sáng tạo nhanh chóng trong cộng đồng người dùng Instagram, nơi mỗi câu lệnh có thể khơi nguồn cho một phong trào mới.

anh-man-hinh-2025-10-24-luc-170044.png

Hiện tại, Meta chưa công bố lịch triển khai cụ thể cho từng khu vực. Theo 9to5Mac, công cụ Restyle đang được phát hành dần tại các quốc gia có hỗ trợ Meta AI, và người dùng ở Việt Nam có thể sẽ phải chờ thêm một thời gian để được trải nghiệm. Nếu bạn chưa thấy nút Restyle trong ứng dụng, hãy đảm bảo rằng Instagram đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất và kiên nhẫn chờ khi Meta hoàn tất quá trình mở rộng toàn cầu.

Với công cụ Restyle, Instagram không chỉ mang đến một tính năng chỉnh ảnh đơn thuần mà còn mở ra một không gian sáng tạo mới, nơi người dùng có thể biến mọi ý tưởng thành hình ảnh sống động chỉ bằng vài dòng mô tả. Việc tích hợp AI trực tiếp vào Story đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược của Meta, giúp nền tảng này tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số.

cover.jpg
Sơn Trần
MTMoblie, 9to5Mac
#Instagram #Restyle #AI chỉnh sửa #Story #hiệu ứng ảnh #chỉnh sửa video #công cụ sáng tạo

