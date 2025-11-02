Phiên bản mới cập nhật của VNeID có nhiều tính năng quan trọng và tiện lợi

HHTO - Việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Theo Nghị định 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/10/2025, người dân không cần xuất trình giấy tờ đã có trên VNeID khi chứng thực. Nghị định có hiệu lực từ 01/11/2025. Cụ thể, từ ngày 1/11/2025, người dân chỉ cần xuất trình thông tin trên ứng dụng VneID, không cần phải mang theo hàng loạt giấy tờ gốc hay bản sao khi đi chứng thực, một bước tiến lớn trong cải cách, tinh giản thủ tục hành chính và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị định 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Để có thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng mới, người dùng cần cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng VNeID thông qua Google Play hoặc App Store.

Trước đó không lâu, công an một số tỉnh thành đã lên tiếng cảnh báo chiêu lừa hướng dẫn cài đặt VNeID mức 2 giả mạo để chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân. Do đó, người dùng tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID thông qua file APK hoặc liên kết lạ.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Ứng dụng VNeID 2.2.3 được tích hợp các tính năng mới, bao gồm:

- Bổ sung, cập nhật các dịch vụ công: Xác nhận thông tin về cư trú; Khai báo tạm vắng; Điều chỉnh thông tin về cư trú trong CSDL cư trú; Xác nhận CMND 09 số, số định danh cá nhân; cấp lại căn cước.

- Cập nhật dịch vụ công Đăng ký, quản lý cư trú/ Cấp, quản lý căn cước.

- Cập nhật, điều chỉnh tích hợp giấy tờ.

- Điều chỉnh, bổ sung các chức năng phục vụ định danh tổ chức.

- Sửa lỗi.

Bên cạnh đó, người dân có thể kích hoạt SIM chính chủ thông qua xác thực danh tính bằng tài khoản định danh điện tử quốc gia VNeID. Mạng di động FPT là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam triển khai quy trình này. Theo thông tin từ nhà mạng, ứng dụng FPT Shop sẽ tự động liên kết với ứng dụng VNeID để xác thực dữ liệu và hoàn tất đăng ký kích hoạt, giúp thuê bao được xác thực chính chủ sau khi hoàn thành các bước.

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.