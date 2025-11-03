iPhone 18 series được cho là sẽ có thêm những màu sắc mới rực rỡ và ấm áp

HHTO - Theo một nguồn tin rò rỉ, các mẫu iPhone 18 Pro của Apple có thể có thêm tùy chọn màu sắc mới rực rỡ và ấm áp.

Người dùng Weibo có tên "Instant Digital" mới đây cho rằng các mẫu ‌iPhone 18‌ Pro của năm sau sẽ có ít nhất 1 trong các tùy chọn màu sau: Cà phê, tím và đỏ tía.

iPhone XR, ‌iPhone‌ 11, ‌iPhone‌ 12 , ‌iPhone‌ 14 và ‌iPhone‌ 14 Pro đều có màu oải hương hoặc tím, nhưng trước đây chưa từng có iPhone màu cà phê hoặc đỏ tía. Một chiếc ‌iPhone‌ 18‌ Pro màu cà phê có thể là sự kế thừa hoàn hảo cho ‌iPhone‌ XS màu vàng hoặc iPhone 16 Pro "titan sa mạc".

Cà phê thuộc họ màu nâu, mang sắc thái trầm ấm và trầm mặc. Burgundy thuộc họ đỏ, pha trộn sắc đỏ thẫm với chút nâu hoặc tím, tạo nên tông màu rượu vang sẫm hơn. Tím nằm giữa đỏ và xanh lam, nhưng khi được làm dịu hoặc tối đi, nó mang lại cảm giác ấm áp.

Người dùng Weibo này cho biết thêm rằng sẽ không có iPhone 18 Pro màu đen vào năm sau. iPhone 17 Pro có các màu Bạc, Xanh dương đậm và Cam vũ trụ. Lần đầu tiên trong lịch sử, thiết bị này không có tùy chọn màu Đen hoặc Xám.

Các mẫu ‌iPhone 18‌ Pro dự kiến ​​sẽ ra mắt vào mùa Thu năm 2026, được trang bị chip A20 sản xuất theo quy trình 2nm của TSMC, camera chính có khẩu độ thay đổi, modem C2, tính năng Điều khiển camera đơn giản hóa.