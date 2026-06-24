Đại hội Đoàn XIII: Sôi nổi thảo luận về khởi nghiệp, bản lĩnh thanh niên và chuyển đổi số

HHTO - Bên cạnh công tác nhân sự, chiều 24/6, các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã tham gia nhiều diễn đàn chuyên đề, tập trung thảo luận các giải pháp phát huy vai trò của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thanh niên phường Hoàn Kiếm biến di sản thành động lực phát triển kinh tế

Tại diễn đàn "Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước" (tổ thảo luận số 5), anh Đặng Thanh Tú, Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) chia sẻ nhiều mô hình hiệu quả trong việc khai thác giá trị di sản, văn hóa và du lịch để tạo cơ hội lập thân, lập nghiệp cho thanh niên.

(Ảnh: Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Theo anh Tú, tuổi trẻ Hoàn Kiếm đang tích cực tham gia phát triển kinh tế sáng tạo, kinh tế số và kinh tế ban đêm thông qua các hoạt động số hóa di sản, ứng dụng mã QR, công nghệ thực tế ảo (VR/AR), AI trong quảng bá văn hóa, du lịch. Qua đó, đoàn viên, thanh niên trở thành những "đại sứ du lịch số", góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội tới du khách trong và ngoài nước.

Khơi dậy tinh thần tự chủ, tự cường từ công tác giáo dục thanh niên

Tại diễn đàn "Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" (phiên thảo luận số 1), trung tá Võ Thành Nhân, Trợ lý Thanh niên, Cục Chính trị Quân khu 9 cho rằng việc xây dựng thế hệ thanh niên bản lĩnh cần bắt đầu từ công tác tuyên truyền, giáo dục.

Theo Trung tá Võ Thành Nhân, trong thời đại số, thanh niên có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức nhưng cũng chịu tác động mạnh từ các luồng thông tin đa chiều. Vì vậy, tổ chức Đoàn cần đổi mới phương thức giáo dục theo hướng tăng cường đối thoại, tương tác và trải nghiệm thực tiễn, giúp người trẻ xây dựng lý tưởng, niềm tin và khát vọng cống hiến.

(Ảnh: Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Từ thực tiễn công tác trong quân đội, Trung tá Võ Thành Nhân nhấn mạnh thanh niên không trưởng thành từ những lời động viên mà từ trách nhiệm được giao và những thử thách thực tế.

Phong trào "Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" đã trở thành môi trường để tuổi trẻ toàn quân rèn luyện bản lĩnh, tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khát vọng cống hiến được hình thành từ lý tưởng, niềm tin và được tôi luyện thông qua hành động thực tiễn.

Đưa năng lực số trở thành kỹ năng bắt buộc của cán bộ Đoàn

Tại diễn đàn "Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" (tổ thảo luận số 4), nhiều đại biểu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực số cho thanh niên và đội ngũ cán bộ Đoàn.

Toàn cảnh tổ thảo luận số 4 của Diễn đàn 2. (Ảnh: Như Ý)

Anh Nguyễn Biên Cương, Trưởng ban Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Binh chủng Đặc công, đề xuất tăng cường đào tạo kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện lừa đảo trực tuyến và ứng dụng AI trong công việc.

Trong khi đó, chị Đặng Thị Mỹ Lành, Phó Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, kiến nghị xây dựng các chương trình đào tạo trực tuyến bắt buộc về năng lực số cho cán bộ Đoàn, coi đây là công cụ thiết yếu để nâng cao hiệu quả công tác và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.