Chiếc iPhone nào đáng mua hơn cả iPhone 17 Pro Max ở thời điểm hiện tại?

HHTO - iPhone 17 Pro Max là mẫu smartphone cao cấp nhất của Apple hiện nay với hàng loạt nâng cấp về hiệu năng, camera và thời lượng pin. Tuy nhiên, nếu xét trên tiêu chí "đáng tiền", các chuyên gia công nghệ cho rằng iPhone 16 Pro Max mới là lựa chọn hấp dẫn nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn nhưng trải nghiệm thực tế không chênh lệch quá nhiều.

iPhone 17 Pro Max là tốt nhất, nhưng chưa chắc đáng mua nhất

Không thể phủ nhận iPhone 17 Pro Max đang là chiếc iPhone mạnh mẽ nhất mà Apple từng sản xuất. Máy sở hữu vi xử lý thế hệ mới, hệ thống camera được nâng cấp cùng nhiều cải tiến về phần mềm và trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, giống như những thế hệ iPhone Pro Max trước đây, mức giá của phiên bản mới luôn ở ngưỡng rất cao trong những tháng đầu mở bán.

Trong khi đó, nhiều nâng cấp trên iPhone 17 Pro Max chủ yếu mang tính hoàn thiện trải nghiệm thay vì tạo ra khác biệt mang tính cách mạng. Đối với phần lớn người dùng, những thay đổi này chưa thực sự đủ lớn để đánh đổi khoản chênh lệch giá đáng kể.

iPhone 16 Pro Max trở thành "vua hiệu năng trên giá bán"

Sau khi thế hệ iPhone mới ra mắt, iPhone 16 Pro Max đã giảm giá đáng kể tại nhiều hệ thống bán lẻ. Điều đáng nói là chiếc máy này vẫn sở hữu gần như đầy đủ những yếu tố mà người dùng cao cấp cần đến: màn hình lớn, pin dung lượng cao, camera chất lượng hàng đầu và hiệu năng dư sức đáp ứng trong nhiều năm tới.

Các tác vụ như quay video 4K, chỉnh sửa ảnh, chơi game đồ họa cao hay sử dụng các tính năng AI đều được xử lý mượt mà.

Khoảng cách trải nghiệm thực tế giữa iPhone 16 Pro Max và iPhone 17 Pro Max trong các nhu cầu sử dụng hằng ngày không quá lớn, trong khi mức chênh lệch giá có thể lên tới nhiều triệu đồng. Đó là lý do nhiều chuyên gia đánh giá iPhone 16 Pro Max đang là chiếc iPhone có tỷ lệ hiệu năng trên giá bán tốt nhất trong hệ sinh thái Apple.

Không phải ai cũng cần Pro Max

Một xu hướng đáng chú ý trong vài năm gần đây là nhiều người dùng bắt đầu chuyển từ dòng Pro Max sang các phiên bản Pro tiêu chuẩn.

Nếu không quá quan tâm đến màn hình lớn hay thời lượng pin dài nhất có thể, iPhone 16 Pro được xem là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Máy sở hữu cấu hình gần như tương đương bản Pro Max, hệ thống camera tương tự, nhưng có thiết kế gọn nhẹ hơn và mức giá thấp hơn đáng kể. Đối với người dùng thường xuyên di chuyển hoặc ưu tiên cảm giác cầm nắm thoải mái, phiên bản Pro thậm chí còn phù hợp hơn so với Pro Max.

Có nên nâng cấp lên iPhone 17 Pro Max?

Câu trả lời phụ thuộc vào thiết bị mà người dùng đang sở hữu. Nếu đang sử dụng iPhone 15 Pro Max hoặc iPhone 16 Pro Max, việc nâng cấp lên iPhone 17 Pro Max không mang lại quá nhiều khác biệt trong trải nghiệm thực tế. Những cải tiến chủ yếu nằm ở hiệu năng, camera và một số tính năng mới, nhưng chưa đủ để tạo ra bước nhảy vọt rõ rệt.

Ngược lại, những người đang sử dụng iPhone 13 series hoặc các thế hệ cũ hơn sẽ cảm nhận được sự khác biệt lớn hơn khi nâng cấp lên bất kỳ mẫu iPhone Pro nào trong hai thế hệ gần nhất.

Trong trường hợp này, iPhone 16 Pro Max vẫn là lựa chọn hấp dẫn bởi mức giá đã giảm đáng kể trong khi khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài vẫn rất tốt.

Đâu là chiếc iPhone đáng mua nhất hiện nay?

Nếu mục tiêu là sở hữu chiếc iPhone mạnh nhất và mới nhất, iPhone 17 Pro Max rõ ràng là lựa chọn số một.

Tuy nhiên, nếu xét trên tiêu chí cân bằng giữa hiệu năng, camera, thời lượng pin và số tiền phải bỏ ra, iPhone 16 Pro Max mới là cái tên nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại.

Nói cách khác, iPhone 17 Pro Max là chiếc iPhone tốt nhất, còn iPhone 16 Pro Max lại là chiếc iPhone đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại.