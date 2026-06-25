Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công nghệ mở ra cơ hội lớn để thanh niên bứt phá

HHTO - Phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những kết quả nổi bật của công tác Đoàn nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và khẳng định thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp cách mạng mà phải trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai đất nước.

Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, lực lượng xung kích cách mạng và người bạn đồng hành thân thiết của tuổi trẻ Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lịch sử vẻ vang của Đoàn hòa cùng lịch sử hào hùng của dân tộc. Mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều có dấu ấn sâu đậm của những người trẻ biết đặt Tổ quốc lên trên hết, biến tình yêu nước thành ý chí hành động, thành khát vọng vươn lên và những việc làm thiết thực phục vụ Nhân dân, xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: TPO)

Đánh giá về nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực hơn, hiện đại hơn và gần thanh niên hơn. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc được triển khai với nhiều hình thức phong phú.

Các phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" tiếp tục phát triển mạnh mẽ từ cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đến khu công nghiệp, khu dân cư. Các chương trình đồng hành với thanh niên ngày càng sát với nhu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích rất đáng trân trọng mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ một số hạn chế, bất cập của công tác Đoàn. Theo đó, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng ở một số nơi còn chậm đổi mới, chưa thật sự chạm tới suy nghĩ, băn khoăn và khát vọng của thanh niên.

Việc tập hợp thanh niên ngoài khu vực truyền thống, nhất là thanh niên công nhân, lao động tự do, thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và thanh niên trên không gian mạng còn gặp nhiều khó khăn. Một số phong trào còn dàn trải, nặng về bề nổi, thiếu sản phẩm cụ thể. Chất lượng cán bộ Đoàn chưa đồng đều, nhất là về năng lực số, năng lực tham mưu chính sách, kỹ năng đối thoại và tổ chức thanh niên hành động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: TPO)

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, những hạn chế đó đòi hỏi tổ chức Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và thực chất hơn; đổi mới cả tư duy, phương thức hoạt động và năng lực hành động để gần thanh niên hơn, sát cơ sở hơn, hiệu quả hơn, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và thế hệ trẻ.

Phân tích bối cảnh mới của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sau gần một thế kỷ dưới sự lãnh đạo của Đảng và 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đang đặt ra ngày càng cấp thiết trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và kinh tế số phát triển mạnh mẽ. Điều đó vừa mở ra cơ hội lớn, vừa đặt ra nhiều thách thức về việc làm, kỹ năng, bản lĩnh văn hóa và năng lực thích ứng của thanh niên.

"Thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng mà còn phải trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ kỳ vọng sau Đại hội, tuổi trẻ cả nước sẽ bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường hơn trong học tập và lao động, tiên phong hơn trong sáng tạo, mạnh mẽ hơn trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai của chính mình và của đất nước.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nghiêm túc tiếp thu nội dung phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng chí Bùi Quang Huy khẳng định, Đại hội trân trọng cảm ơn sự ghi nhận và niềm tin yêu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: TPO)

"Đại hội xin hứa sẽ chủ động, quyết liệt, sớm cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thành những giải pháp cụ thể để bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến, tham gia phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh.