Hướng tới Đại hội Đoàn lần thứ XIII: Teen Việt tự tin làm Đại sứ ngoại giao học đường

HHT - Được truyền cảm hứng từ tinh thần mến khách qua những hoạt động tiếp đón phái đoàn ngoại giao của các nguyên thủ quốc gia, teen Việt cũng đang tự tin làm "đại sứ văn hóa", biến bàn ăn và những chuyến đi chơi thành không gian hội nhập, giao lưu văn hóa đầy sáng tạo và gần gũi. Cô bạn Trần Mai Linh sẽ bật mí cho bạn những tuyệt chiêu hậu trường để buổi "ngoại giao học đường" diễn ra cực mượt nhé!

Đại sứ học đường tự hào chào sân

Trưởng thành từ mái trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Mai Linh (học sinh lớp A1, niên khóa 2021-2024) đã quen thuộc với những ngày hội đón đoàn học sinh từ Nhật Bản, Singapore đến trường trao đổi, làm quen và cùng thực hiện dự án với cư dân trường. Khi là Trưởng ban Truyền thông của Câu lạc bộ Văn hóa Việt Nam, cô bạn càng nhạy bén hơn với các kỹ năng hội nhập và giao lưu quốc tế.

Mai Linh tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Giron của Nhân dân Cuba.

Rời “nhà nhỏ” Trần Chuyên đến “nhà lớn” Đại học Kinh tế TP.HCM, Mai Linh đã khám phá ra một hướng đi mới trên con đường hoạt động của Đoàn. Cô nàng Xử Nữ chọn gia nhập vào các sự kiện của Đại sứ quán để nâng trình tư duy đa văn hóa và khả năng ngôn ngữ của mình. Không chỉ tiếp đón các bạn sinh viên Lào, Campuchia, Singapore, Trung Quốc… lần đầu đến Việt Nam du học, Mai Linh còn là "đại sứ" mến khách sẵn sàng đồng hành cùng bạn bè năm châu.

Mai Linh là thành viên hoạt động năng nổ trong Ban Tình Nguyện - Hỗ Trợ Sinh Viên Đại học Kinh tế TP.H﻿CM.

Khi bàn ăn là “bản đồ văn hóa”

Khi nhắc đến đối ngoại, chúng mình thường nghĩ đến các hội nghị với hàng ghế đỏ trong hội trường lớn. Nhưng nhiệm vụ đầu tiên mà Mai Linh nhận được lại là… đặt quán ăn. Thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng để lên được danh sách nhà hàng phù hợp, cô bạn sinh năm 2K6 đã phải tìm hiểu rất kỹ về các quy tắc ăn uống cũng như những món ăn mà các đoàn thanh niên quốc tế “rất iu” hoặc không ăn được. Chính những quán ăn nhỏ trở thành nơi ngoại giao vỉa hè để cô bạn kết thân với học sinh, sinh viên từ khắp các nước trong khối ASEAN.

Mai Linh thảo luận tại Diễn đàn Kết nối thanh niên quốc tế 2026.

Các bạn Malaysia tuân thủ Ramadan (tháng nhịn ăn) và không dùng đồ có cồn; có bạn gốc Ấn kiêng thịt bò. Đoàn Trung Quốc lại ưa chuộng không gian yên tĩnh, riêng tư với bàn tròn ấm cúng như mâm cỗ. Trong khi đó, đoàn Campuchia và Lào lại sẵn sàng chơi tới bến, hào hứng thử mọi món ăn độc đáo của Việt Nam. Trần Mai Linh (Sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM)

Bạn còn "bỏ túi" bộ kỹ năng chuyển đổi ngôn ngữ thần sầu để không bị lag khi kết nối các bạn từ nhiều quốc gia với nhau. Thành thục tiếng Anh là vậy, nhưng Mai Linh cũng có khi "ít đất diễn".

“Bởi các bạn thanh niên Lào, Campuchia có thể bắn tiếng Việt siêu chất vì dùng tiếng Việt thường xuyên hơn tiếng Anh. Trong khi đó, các đại biểu thanh niên đến từ Trung Quốc không sử dụng tiếng Anh mà giao tiếp bằng tiếng Trung". Việc ghi nhớ từ món ăn đến ngôn ngữ giao tiếp của các bạn nước láng giềng được Mai Linh lên kế hoạch từ một tháng trước đó. Cô nàng còn tự "bỏ túi" kỹ năng diễn đạt bằng ngôn ngữ hình thể và học cấp tốc Tiếng Trung cơ bản để 3 ngày diễn ra sự kiện thật suôn sẻ.



Bạn Mai Linh (ngoài cùng bên phải) tại trụ sở Thành Đoàn TP.HCM.

Bộ ba “phá băng” khoảng cách

Nếu bạn cũng muốn thử sức làm đại sứ quốc tế, hãy khám phá ngay bộ ba "cầu nối quốc dân" để "phá băng" những bỡ ngỡ ban đầu.

1. Địa đạo Củ Chi

Chẳng cần tàu ngầm của Doraemon mà vẫn đi xuyên lòng đất ngon lành cành đào, vì thế các teen quốc tế thích mê khi đến Địa đạo Củ Chi để được học bắn súng, chui hầm, ăn khoai mì luộc. Chiếc khăn rằn ở Địa đạo cũng là một món quà lưu niệm mà các bạn nữ Campuchia rất mê vì khăn rằn Việt Nam tương đồng với chiếc krama (khăn rằn Campuchia).

Bạn Mai Linh (áo trắng) hỗ trợ dẫn đoàn đại biểu quốc tế tại địa chỉ đỏ Địa đạo Củ Chi.

2. Bánh tráng

Đau đầu lên kế hoạch chọn nhà hàng sang chảnh là vậy, nhưng Mai Linh bất ngờ khi chính những món ăn vặt vỉa hè như bánh tráng cuốn bơ, bánh tráng trộn lại mới khiến các bạn trẻ Singapore mê mẩn. Có anh bạn Singapore mê bánh tráng trộn đến mức phải mua một lèo 10 bịch để dành ăn dần.

3. Playlist nhạc miền Tây

Nhạc miền Tây sông nước chính là "ngôn ngữ kết nối" bất bại, hễ bật lên là các bạn đoàn Campuchia "quẩy" tưng bừng. Khi Mai Linh dẫn đoàn ghé thăm Chợ Bến Thành, nơi các bạn nữ Malaysia muốn tìm nhất là ki-ốt may áo dài. Nhiều bạn đã dành dụm tiền từ lâu để may cho mình một bộ áo dài Việt Nam thật xinh.

Mai Linh là Bí thư Chi đoàn IBF003 - Đại học Kinh tế TP.HCM.

Đó cũng chính là cách Mai Linh hiện thực hóa tinh thần tiên phong giao lưu, hội nhập quốc tế - một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm mà nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi gắm thế hệ trẻ. Để khi trở về nước mình, mỗi người bạn đến từ các quốc gia trong khu vực đều mang theo những trải nghiệm thật đẹp đẽ và khó quên về Việt Nam.