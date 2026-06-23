Thành tích ấn tượng của lứa học sinh 2K11 THCS-THPT Newton ở kỳ thi vào lớp 10

HHTO - Mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 đã ghi dấu một thế hệ học sinh 2K11 đầy xuất sắc của Trường THCS-THPT Newton. Không chỉ sở hữu thủ khoa duy nhất toàn thành phố Hà Nội, học sinh Newton còn ghi nhận hơn 100 lượt đỗ chuyên, trên 90% học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 cùng nhiều thành tích nổi bật tại các trường THPT hàng đầu.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội được đánh giá là một trong những mùa tuyển sinh có tính cạnh tranh cao nhất từ trước tới nay khi hơn 124.000 thí sinh cùng tham gia tranh suất vào các trường công lập.

Đáng chú ý, học sinh Trường THCS-THPT Newton đạt nhiều kết quả nổi bật trong kỳ thi này. Theo thống kê của nhà trường, điểm trung bình 3 môn thi của học sinh toàn trường đạt 25,03 điểm. Trong đó, điểm trung bình môn Toán đạt 8,25 điểm, môn Ngữ văn đạt 8,08 điểm và môn Tiếng Anh đạt 8,7 điểm.

Đặc biệt, nữ sinh Trần Minh Hà, học sinh lớp 9G0, đã xuất sắc trở thành thủ khoa duy nhất của kỳ thi với tổng điểm xét tuyển 29,75 điểm. Nữ sinh đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn, 9,5 điểm môn Toán và 10 điểm môn Tiếng Anh cùng 1 điểm ưu tiên, vượt qua hơn 124.000 thí sinh để dẫn đầu toàn thành phố.

Nữ sinh Trần Minh Hà. (Ảnh: Trường THCS-THPT Newton)

Không chỉ ghi dấu ấn với ngôi vị thủ khoa, Trần Minh Hà còn là một trong 11 học sinh của Newton đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2025 - 2026 ở môn Ngữ văn. Thành tích này tiếp tục nối dài bảng thành tích học tập ấn tượng của nữ sinh trong suốt những năm học tại Newton.

Một chi tiết đáng chú ý là dù đồng thời trúng tuyển vào nhiều trường chuyên, trường công lập hàng đầu TP Hà Nội, Minh Hà và gia đình cô bạn vẫn quyết định lựa chọn Trường THPT Newton cho chặng đường 3 năm học tiếp theo. Quyết định này không chỉ xuất phát từ sự gắn bó của nữ sinh với ngôi trường đã đồng hành từ những năm đầu tiểu học mà còn thể hiện niềm tin vào môi trường học tập nơi nữ sinh đã trưởng thành và phát triển. Với Minh Hà, ngôi vị thủ khoa là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng cũng là khởi đầu cho những mục tiêu mới trên hành trình học tập phía trước.

Bên cạnh thủ khoa toàn thành phố, học sinh Newton còn đạt 103 lượt trúng tuyển vào các trường THPT chuyên với nhiều môn học khác nhau như Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Đáng chú ý, trường Newton còn sở hữu thêm hai thủ khoa đầu vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên là Đỗ Gia Bảo - thủ khoa chuyên Tin và Hồ Nhật Quang - thủ khoa chuyên Hóa. Cả hai đều là học sinh lớp 9G0.

Hồ Nhật Quang (trái) và Đỗ Gia Bảo (phải).

Kết quả đồng đều ở cả hệ đại trà và hệ chuyên đã giúp hơn 90% học sinh khối 9 của nhà trường trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường THPT tốp đầu Hà Nội.

Những thành tích nổi bật của lứa học sinh 2K11 không chỉ là niềm tự hào của thầy cô, phụ huynh và học sinh Newton mà còn là minh chứng cho chất lượng đào tạo, sự nỗ lực bền bỉ của học sinh cùng sự đồng hành sát sao của gia đình và nhà trường trong suốt hành trình học tập.