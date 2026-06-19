Tuyển sinh lớp 10: Mô hình “2 trong 1” lý tưởng cho teen chưa đỗ THPT công lập

HHTO - Với tỉ lệ chọi cao kỷ lục tại Hà Nội và TP.HCM, hơn 30.000 teen 2K11 tại đây sẽ không thể giành được chỗ trong trường THPT công lập. Đây là lúc các bạn cân nhắc một hướng đi mới, rộng mở và đầy hứa hẹn về "đầu ra". Đó là mô hình đào tạo “2 trong 1”: Vừa lấy bằng Trung cấp nghề, vừa học để lấy bằng THPT tại các trường cao đẳng nghề uy tín.

Thay vì theo lộ trình truyền thống với 3 năm học THPT rồi mới định hướng ngành nghề ở bậc đại học, mô hình học văn hóa THPT cùng với Trung cấp nghề ngay tại trường nghề mở ra một lối đi thực tế hơn, giúp học sinh sớm tiếp cận lĩnh vực mình yêu thích ngay sau khi tốt nghiệp THCS.

Đặc biệt, quy trình tuyển sinh của mô hình này vô cùng "dễ thở" khi đa số các trường ưu tiên phương thức xét học bạ THCS.

Theo thông báo tuyển sinh năm học 2026 - 2027, Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM (VETC) tuyển sinh chương trình đào tạo văn hóa lớp 10 THPT song song với đào tạo nghề Trung cấp - Cao đẳng dành cho học sinh đã tốt nghiệp THCS. Chương trình học được triển khai ở nhiều lĩnh vực ngành nghề như: Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kế toán, Quản trị kinh doanh,...

Danh mục ngành nghề đa dạng đang được trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM tuyển sinh chỉ với yêu cầu hoàn thành chương trình THCS.

Hoạt động trải nghiệm tại Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM. Ảnh: Website Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM.

Trường nghề với cơ sở vật chất hiện đại. Ảnh: Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM.

Không chỉ VETC, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác cũng triển khai mô hình tương tự. Tại Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM - trường nghề top đầu của thành phố, hệ Trung cấp chính quy tiếp tục tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2025 - 2026 với nhiều ngành đào tạo thuộc các nhóm kỹ thuật, công nghệ và dịch vụ.

Học sinh được đăng ký học song song chương trình văn hóa ngay tại trường để thi lấy bằng THPT, đồng thời làm quen với kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp ngay từ sớm.

Như vậy, sau 3 năm theo học Trung cấp nghề, nếu muốn học lên đại học, bạn hoàn toàn có thể dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đại học bình đẳng như các bạn học THPT công lập.

Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM cũng áp dụng mô hình tương tự cho các học sinh vừa tốt nghiệp THCS.

Học sinh - sinh viên khi theo học tại trường được trang bị kỹ năng nghề theo thực tế thị trường lao động. Ảnh: Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM.

Sự xuất hiện của nhiều chương trình đào tạo theo mô hình "2 trong 1" cho thấy bức tranh tuyển sinh sau THCS đang ngày càng đa dạng. Thay vì chỉ tập trung vào lộ trình học THPT truyền thống, học sinh hiện có thêm những lựa chọn khác phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng cá nhân với đa dạng ngành nghề.

Bên cạnh cơ hội học tập và nghề nghiệp, mô hình này còn tạo thêm điểm tựa về tài chính cho nhiều gia đình. Học sinh tốt nghiệp THCS trực tiếp học lên Trung cấp nghề sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% học phí học nghề. Một số trường như trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM (VETC) cũng hỗ trợ miễn lệ phí xét tuyển, góp phần giảm bớt áp lực chi phí cho phụ huynh trong mùa tuyển sinh.

Ảnh: H2Team Học Đường.

Trong bối cảnh công tác phân luồng học sinh sau THCS tiếp tục được đẩy mạnh, việc các trường nghề mở rộng tuyển sinh và phát triển chương trình kết hợp học văn hóa với đào tạo nghề đang mở ra thêm nhiều cơ hội cho học sinh lớp 9. Đây cũng là một xu hướng đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm nay, bên cạnh cuộc đua quen thuộc vào lớp 10 công lập.