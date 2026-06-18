Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP.HCM: Tween thêm lựa chọn trải nghiệm Hè với cuộc thi vẽ dành cho thiếu nhi

Tôn Huy (thực hiện)

HHTO - Mùa Hè không chỉ là khoảng nghỉ sau năm học mà còn là thời điểm nhiều gia đình tìm kiếm hoạt động trải nghiệm cho trẻ em. Cuộc thi vẽ “Mắt sáng tự do - Em vẽ rõ nét hè” đang nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 25/7, dành cho thiếu nhi từ 4 đến 15 tuổi.

Kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau năm học mà còn là dịp nhiều gia đình tìm kiếm các hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em. Trong bối cảnh nhu cầu tham gia các sân chơi ngoài trời và hoạt động sáng tạo ngày càng được quan tâm, các cuộc thi nghệ thuật tiếp tục trở thành một lựa chọn của nhiều phụ huynh và học sinh.

hht-tv-3.jpg
Các bạn trẻ xếp hàng để trải nghiệm sự kiện.

Mới đây, một cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Mùa Hè qua lăng kính em” đã chính thức nhận bài dự thi từ ngày 10/6/2026 đến hết ngày 25/7/2026. Chương trình được chia thành hai bảng thi: Bảng A dành cho trẻ từ 4 đến 7 tuổi và bảng B dành cho các em từ 8 đến 15 tuổi.

hht-tv-2.jpg

Theo ban tổ chức, cuộc thi hướng đến việc tạo thêm sân chơi cho trẻ em trong dịp hè, khuyến khích các em phát huy khả năng sáng tạo thông qua hội họa và tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế. Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình quan tâm hơn đến việc cân bằng giữa học tập, vui chơi và thời gian sử dụng thiết bị điện tử của trẻ.

Với chủ đề “Mùa Hè qua lăng kính em”, các thí sinh có thể tự do thể hiện góc nhìn của mình về những trải nghiệm mùa hè như khám phá thiên nhiên, vui chơi cùng gia đình và bạn bè, tham gia hoạt động bảo vệ môi trường hoặc thể hiện những ước mơ tuổi thơ thông qua tranh vẽ.

hht-tv-1.jpg

Ban giám khảo sẽ tiến hành chấm điểm ở vòng Sơ kết để lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc bước vào vòng Chung kết trực tiếp tại lễ trao giải, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8.

Cô Chiêu Thu Trang - giáo viên Mỹ thuật trường THCS Trần Văn Ơn - chia sẻ về nội quy cuộc thi.

Bên cạnh hoạt động sáng tạo nghệ thuật, cuộc thi cũng đề cập đến vấn đề chăm sóc thị lực cho trẻ em trong bối cảnh tỷ lệ cận thị học đường có xu hướng gia tăng. Thông qua các hoạt động trải nghiệm và sáng tạo, chương trình hướng đến việc khuyến khích trẻ cân bằng giữa học tập, vui chơi và sử dụng thiết bị điện tử một cách phù hợp trong thời gian nghỉ Hè.

Phụ huynh và thầy cô đều mong các em thiếu nhi sẽ tích cực tham gia hoạt động Hè.
ft1483.jpg
Tôn Huy (thực hiện)
#cuộc thi vẽ #thiếu nhi #mùa hè #trẻ em #CuocThiVeTranhHeRoNet

Xem thêm

Cùng chuyên mục