Toàn cảnh vụ giám thị hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Quảng Ninh

HHTO - Từ một bài đăng trên mạng xã hội của người được cho là thí sinh dự thi, vụ việc giám thị bị tố tạo điều kiện cho thí sinh xem bài tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Từ phản ánh trên mạng xã hội

Những ngày sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một tài khoản được cho là thí sinh tham dự kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Theo nội dung phản ánh, trong thời gian làm bài thi đã xảy ra tình trạng giám thị có động thái tạo điều kiện cho một số thí sinh xem bài của nhau. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, làm dấy lên nhiều tranh luận về tính nghiêm túc và công bằng của kỳ thi.

Trước những phản ánh gây xôn xao dư luận, Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Sở GD&ĐT yêu cầu làm rõ ngay sau khi xuất hiện phản ánh

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Quảng Ninh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 10-12/6 theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT.

Ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh trên mạng xã hội, ngày 13/6, Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã ban hành văn bản yêu cầu Trường THPT Cẩm Phả kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung vụ việc.

Nhà trường được yêu cầu phối hợp với trưởng điểm thi và các cá nhân liên quan để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ trách nhiệm của từng người.

Ngày 14/6, Trường THPT Cẩm Phả đã gửi báo cáo kết quả xác minh về sở. Cùng với các bản tường trình của những người liên quan và kết quả phối hợp xác minh với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh, Sở GD&ĐT đã tiến hành xem xét trách nhiệm và đưa ra hình thức xử lý.

Vụ việc xảy ra tại điểm thi trường THPT Cẩm Phả (Quảng Ninh). (Ảnh: Quảng Yên 24h)

3 cán bộ, giáo viên bị kỷ luật

Đến ngày 15/6, các đơn vị liên quan đã thống nhất hình thức xử lý kỷ luật đối với 3 cán bộ, giáo viên có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Trong đó, ông Tô Văn Tiến, giám thị 2 tại phòng thi số 1528 của điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, bị xác định không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy chế thi. Ông Tiến bị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Bà Trần Thị Bích Hảo bị xác định là người dù nắm rõ quy chế thi nhưng vẫn có hành vi nhờ ông Tô Văn Tiến thực hiện hành vi vi phạm quy chế. Bà Hảo cũng bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Trong khi đó, bà Vũ Ngọc Hà, giám thị 1 của phòng thi 1528, bị xác định không ngăn chặn hành vi vi phạm của đồng nghiệp, đồng thời không báo cáo trưởng điểm thi khi phát hiện sự việc. Bà Hà bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Không dừng lại ở việc xử lý các cá nhân trực tiếp liên quan, Sở GD&ĐT Quảng Ninh còn yêu cầu các cán bộ giữ vai trò lãnh đạo, quản lý tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và báo cáo kết quả về sở để xem xét theo thẩm quyền.

Đối với bà Phạm Thị Nhung, người được phân công giám sát phòng thi 1528 và hiện là giáo viên Trường Tiểu học và THCS Quảng La, Sở GD&ĐT Quảng Ninh đề nghị đơn vị quản lý tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo quy định phân cấp quản lý cán bộ.

Bài học về tính công bằng của kỳ thi quốc gia

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một trong những kỳ thi quan trọng nhất đối với học sinh cả nước, đồng thời là căn cứ để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Bởi vậy, bất kỳ hành vi nào làm ảnh hưởng đến sự công bằng, minh bạch của kỳ thi đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ xã hội.

Việc Sở GD&ĐT Quảng Ninh nhanh chóng xác minh, công khai kết quả xử lý và áp dụng hình thức kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm được xem là động thái nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của quy chế thi, đồng thời củng cố niềm tin của học sinh, phụ huynh và dư luận đối với công tác tổ chức các kỳ thi quốc gia.

Vụ việc cũng một lần nữa cho thấy vai trò của công tác giám sát tại các điểm thi, cũng như trách nhiệm của đội ngũ cán bộ coi thi trong việc bảo đảm môi trường thi cử công bằng cho tất cả thí sinh.