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Khánh Hòa: Xác minh phản ánh thí sinh mang tài liệu vào phòng thi mà không bị xử lý

Linh Lê

HHTO - UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo ngành giáo dục khẩn trương xác minh thông tin phản ánh một thí sinh sử dụng tài liệu và điện thoại trong giờ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhưng không bị lập biên bản xử lý theo quy chế.

Phản ánh thí sinh sử dụng điện thoại, tài liệu trong giờ làm bài

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một học sinh tên V.V. ở khu vực Cam Ranh phản ánh về sự việc xảy ra tại điểm thi đặt ở Trường THPT Ngô Gia Tự trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung được đăng tải, trong buổi thi môn Vật lý ngày 12/6, một thí sinh bị phát hiện sử dụng tài liệu và điện thoại trong quá trình làm bài.

Điều gây chú ý là người đăng cho rằng dù có hành vi vi phạm quy chế thi nhưng thí sinh này không bị lập biên bản xử lý mà vẫn tiếp tục làm bài cho đến hết thời gian quy định.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quan trọng, được tổ chức với yêu cầu nghiêm ngặt về công tác bảo đảm an ninh, an toàn và công bằng cho tất cả thí sinh. Sau đó, bài đăng phản ánh đã được gỡ bỏ khỏi mạng xã hội.

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(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra, xác minh thông tin

Ngày 15/6, chia sẻ với báo chí, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nắm được thông tin phản ánh liên quan đến công tác coi thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, địa phương đã giao Sở GD&ĐT Khánh Hòa khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra để xác minh toàn bộ nội dung phản ánh.

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Bài đăng xuất hiện trên mạng xã hội.

“UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra để xác minh. Nếu phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy chế thi đối với học sinh vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và hội đồng thi liên quan”, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh mang điện thoại hoặc các thiết bị thu phát thông tin vào phòng thi là hành vi vi phạm nghiêm trọng và có thể bị đình chỉ thi. Các trường hợp sử dụng tài liệu trái phép trong giờ làm bài cũng thuộc diện xử lý theo quy định. Vì vậy, kết quả xác minh của cơ quan chức năng không chỉ làm rõ hành vi của thí sinh bị phản ánh mà còn xác định trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ coi thi, giám sát tại điểm thi nếu để xảy ra sai phạm.

Hiện vụ việc đang được Sở GD&ĐT Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ.

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Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Khánh Hòa #thi tốt nghiệp THPT 2026 #xác minh #tài liệu #vi phạm #giáo dục #đề thi #mang tài liệu vào phòng thi

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