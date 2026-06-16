Học sinh Hà Nội tra cứu điểm thi lớp 10 ở đâu? Những mốc thời gian cần lưu ý

HHTO - Sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi trực tuyến thông qua các cổng thông tin chính thức. Bên cạnh đó, nhiều mốc thời gian quan trọng liên quan đến phúc khảo, nhận hồ sơ và xác nhận nhập học cũng cần được đặc biệt lưu ý.

Tra cứu điểm thi trên các cổng thông tin chính thức

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, kết quả thi lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 dự kiến sẽ được công bố trong khoảng 19-22/6. Để tra cứu kết quả nhanh chóng và chính xác, thí sinh và phụ huynh có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội tại địa chỉ http://hanoi.edu.vn hoặc Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ http://tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Tại các website này, người dùng chọn mục tra cứu điểm thi hoặc tuyển sinh đầu cấp, nhập số báo danh cùng mã xác nhận theo yêu cầu của hệ thống để xem kết quả chi tiết.

Ngoài hình thức tra cứu trực tuyến, học sinh cũng có thể xem điểm thi trực tiếp tại trường THCS nơi mình theo học. Phiếu báo điểm sẽ được chuyển về các nhà trường để thông báo tới học sinh và phụ huynh.

Năm nay, cuộc đua vào lớp 10 công lập tại Hà Nội tiếp tục diễn ra với mức độ cạnh tranh cao. Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thành phố có 124.915 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào 122 trường THPT công lập không chuyên, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh của khối trường này là 79.533 học sinh. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng chục nghìn học sinh sẽ không có cơ hội theo học tại các trường THPT công lập và phải lựa chọn các phương án học tập khác như trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở đào tạo nghề.

Điểm xét tuyển được tính như thế nào?

Đối với các trường THPT công lập không chuyên, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, cộng với điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có).

Các bài thi đều được chấm theo thang điểm 10. Thí sinh chỉ được tham gia xét tuyển nếu không vi phạm quy chế thi đến mức bị hủy kết quả và không có bài thi nào bị điểm 0.

Về nguyên tắc xét tuyển, nếu trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo. Trong trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh được xét nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đăng ký ít nhất 0,5 điểm. Với nguyện vọng 3, mức chênh lệch yêu cầu là 1 điểm.

Đối với các trường THPT chuyên, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm các môn không chuyên cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 2. Thí sinh phải tham dự đầy đủ các bài thi theo quy định và tất cả các môn đều phải đạt trên 2 điểm mới đủ điều kiện xét tuyển.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Chậm nhất ngày 25/6 trả hồ sơ và phiếu báo kết quả

Sau khi công bố điểm thi và điểm chuẩn, các cơ sở giáo dục sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo đối với những học sinh có nhu cầu.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, chậm nhất ngày 25/6, các trường sẽ hoàn thành việc trả hồ sơ và phiếu báo kết quả tuyển sinh cho học sinh.

Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh thực hiện các thủ tục nhập học hoặc phúc khảo nếu cần thiết.

Từ ngày 25 đến ngày 27/6, học sinh xác nhận nhập học

Ngay sau khi có kết quả tuyển sinh, các trường THPT sẽ tổ chức xác nhận nhập học cho học sinh trúng tuyển.

Thời gian xác nhận nhập học diễn ra từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6. Thí sinh có thể lựa chọn hình thức xác nhận trực tuyến hoặc trực tiếp theo hướng dẫn của từng trường.

Riêng đối với các trường THPT công lập chất lượng cao, việc xác nhận nhập học sẽ được thực hiện bằng hình thức trực tiếp trong cùng khoảng thời gian trên.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý học sinh và phụ huynh cần theo dõi sát các thông báo từ nhà trường, chủ động hoàn thành các thủ tục đúng thời hạn để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi tuyển sinh.