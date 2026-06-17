Thông tin mới nhất về lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT ở Hà Nội

HHTO - Hàng trăm nghìn thí sinh cùng phụ huynh tại Hà Nội đang chờ đợi kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông tin về thời gian công bố điểm thi và điểm chuẩn vào các trường THPT công lập.

Dự kiến công bố đồng thời điểm thi và điểm chuẩn ngày 19/6

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm nay diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 1/6 với hơn 124.000 thí sinh tham dự. Thành phố đã bố trí 222 điểm thi để phục vụ công tác tổ chức kỳ thi.

Sau khi hoàn tất các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu và xét tuyển, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 và điểm chuẩn vào các trường THPT công lập trong ngày 19/6.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố ngay sau khi dữ liệu được công bố.

Hơn 87 trường có tỉ lệ chọi tăng so với năm trước

Mùa tuyển sinh năm nay được đánh giá có mức độ cạnh tranh cao tại nhiều trường THPT công lập. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, có 87 trường ghi nhận tỉ lệ chọi tăng so với kỳ tuyển sinh năm 2025. Trong đó, THPT Nguyễn Thị Minh Khai là trường có mức tăng mạnh nhất.

Các trường có tỉ lệ chọi tăng đáng kể còn có THPT Yên Hòa, THPT Thăng Long, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân và THPT Nhân Chính.

Diễn biến này khiến nhiều phụ huynh và học sinh dự đoán mặt bằng điểm chuẩn năm nay có thể xuất hiện biến động ở một số trường thuộc nhóm tốp đầu và tốp giữa khu vực nội thành.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Điểm xét tuyển được tính từ 3 bài thi

Năm 2026, Hà Nội tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Đối với môn Ngoại ngữ, thí sinh được lựa chọn một trong 5 thứ tiếng gồm Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn. Thí sinh được phép đăng ký dự thi bằng ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên được tính bằng tổng điểm 3 bài thi cùng điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có). Đây là căn cứ duy nhất để xét tuyển.

Thí sinh cần lưu ý quy định xét nguyện vọng

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh được xét nguyện vọng 2 khi có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đăng ký ít nhất 0,5 điểm.

Trường hợp tiếp tục không trúng tuyển nguyện vọng 2, thí sinh được xét nguyện vọng 3 nếu điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm.

Với kế hoạch dự kiến công bố kết quả vào ngày 19/6, chỉ còn ít ngày nữa, hơn 124.000 thí sinh Hà Nội sẽ biết kết quả kỳ thi được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất cả nước.