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Mới nhất về việc công bố điểm thi lớp 10 ở Hà Nội: Lần đầu áp dụng hình thức này

Linh Lê

HHTO - Ngày 19/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Đáng chú ý, năm nay thành phố lần đầu tiên áp dụng hình thức gửi điểm thi trực tiếp đến từng thí sinh thông qua ứng dụng iHanoi.

Năm nay, thay vì chỉ tra cứu điểm thi vào lớp 10 trên các cổng thông tin điện tử như những năm trước, thí sinh Hà Nội sẽ được nhận kết quả thi trực tiếp thông qua ứng dụng iHanoi. Những học sinh đã đăng nhập tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc sử dụng số điện thoại đã đăng ký trên hệ thống sẽ nhận được thông báo điểm thi ngay trên ứng dụng.

Đây được xem là cách thức công bố điểm thi hiện đại nhất từ trước đến nay của Hà Nội, giúp học sinh và phụ huynh tiếp cận kết quả nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Bên cạnh việc gửi kết quả qua iHanoi, Sở GD&ĐT Hà Nội vẫn duy trì các hình thức tra cứu truyền thống để tạo thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh. Cụ thể, thí sinh có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội tại địa chỉ http://hanoi.edu.vn hoặc Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ http://tsdaucap.hanoi.gov.vn để tra cứu kết quả.

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(Ảnh minh họa được tại bởi AI)

Sau khi truy cập, người dùng chọn mục "Tra cứu điểm thi" hoặc "Tuyển sinh đầu cấp", nhập số báo danh và mã xác nhận, sau đó nhấn nút tra cứu để xem kết quả chi tiết. Ngoài ra, học sinh cũng có thể nhận thông tin điểm thi từ trường THCS nơi mình theo học lớp 9.

Một trong những vấn đề được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm là tình trạng quá tải hệ thống khi lượng lớn người truy cập cùng thời điểm.

Về vấn đề này, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thành phố đã có phương án kỹ thuật nhằm ưu tiên việc tra cứu điểm thi. Trong thời gian tra cứu điểm thi, các luồng truy cập khác của các trang web trên đây sẽ được hạn chế để ưu tiên cho việc tra cứu điểm thi. Do đó, thí sinh không lo lắng việc nghẽn mạng.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra từ ngày 30/5 đến 1/6 với hơn 124.000 thí sinh tham dự. Đây tiếp tục là một trong những kỳ thi có tính cạnh tranh cao nhất cả nước khi số lượng học sinh đăng ký dự thi vượt xa chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công lập.

Tuy nhiên nếu kết quả thi không thuận lợi, teen 2K11 cũng không phải quá lo lắng. Ngoài lựa chọn học tập tại các trường THPT công lập, teen 2K11 còn nhiều lựa chọn khác như theo học các trường dân lập, tư thục; chương trình 2 trong 1 - kết hợp học lấy bằng Trung cấp nghề và bằng THPT tại nhiều trường Cao đẳng nghề...

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Linh Lê
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