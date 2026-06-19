Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026: 3 trường cùng dẫn đầu với 26 điểm

HHTO - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2026-2027. Theo danh sách được phê duyệt, điểm chuẩn năm nay dao động từ 8,5 đến 26 điểm. Đáng chú ý, có tới 3 trường cùng dẫn đầu toàn thành phố với mức điểm chuẩn 26 điểm.

3 trường có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội

Theo bảng điểm chuẩn vừa được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố, các trường THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông là 3 trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất năm nay, cùng lấy 26 điểm.

Ngay phía sau là nhóm trường tốp đầu gồm THPT Phan Đình Phùng, THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Việt Đức với cùng mức 25,75 điểm. THPT Thăng Long lấy 25,5 điểm, THPT Nguyễn Gia Thiều lấy 25,25 điểm và THPT Nhân Chính lấy 25 điểm.

Đây đều là những trường nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm có tỷ lệ chọi cao nhất Thủ đô, thu hút đông đảo học sinh khá, giỏi đăng ký dự tuyển.

Hàng loạt trường nội thành lấy trên 24 điểm

Bên cạnh nhóm dẫn đầu, nhiều trường THPT công lập nổi tiếng khác cũng ghi nhận mức điểm chuẩn cao như THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm và THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa cùng lấy 24,75 điểm; THPT Cầu Giấy và THPT Xuân Đỉnh cùng lấy 24,5 điểm; THPT Phạm Hồng Thái, THPT Trần Nhân Tông và THPT Quang Trung - Hà Đông cùng lấy 24 điểm.

Ngoài ra, THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Tây Hồ, THPT Việt Nam - Ba Lan, THPT Đống Đa, THPT Lý Thường Kiệt hay THPT Xuân Phương cũng duy trì mức điểm chuẩn trên 22 điểm.

Kết quả này cho thấy sức cạnh tranh tại các trường khu vực nội thành vẫn rất lớn, khi nhiều trường yêu cầu thí sinh phải đạt trung bình từ 8 điểm mỗi môn trở lên mới có cơ hội trúng tuyển.

Điểm chuẩn thấp nhất là 8,5 điểm

Ở chiều ngược lại, trường có điểm chuẩn thấp nhất toàn thành phố là TH, THCS và THPT Minh Châu với 8,5 điểm.

Một số trường có điểm chuẩn dưới 12 điểm gồm THPT Mỹ Đức C lấy 9 điểm, THPT Minh Quang lấy 10 điểm, THPT Lưu Hoàng lấy 11 điểm và THPT Đại Cường lấy 12 điểm.

Khoảng cách giữa trường có điểm chuẩn cao nhất và thấp nhất lên tới 17,5 điểm, phản ánh sự khác biệt đáng kể về mức độ cạnh tranh giữa các khu vực tuyển sinh trên địa bàn thành phố.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội. (Ảnh minh họa từ Internet)

Lưu ý đối với thí sinh xét nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, những thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vẫn có thể được xét tuyển ở các nguyện vọng tiếp theo nếu đáp ứng điều kiện về điểm xét tuyển.

Cụ thể, thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường ít nhất 0,5 điểm. Đối với nguyện vọng 3, điểm xét tuyển phải cao hơn tối thiểu 1 điểm so với điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đăng ký.