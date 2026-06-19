THPT Chuyên ĐH Sư phạm công bố điểm chuẩn lớp 10: Tiếng Anh cao nhất với 22,4 điểm

HHTO - Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) vừa chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Trong số các lớp chuyên, tiếng Anh tiếp tục là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất với 22,4 điểm, trong khi nhiều lớp chuyên khác cũng ghi nhận mức cạnh tranh khá cao.

Chuyên Tiếng Anh dẫn đầu, Ngữ văn và Hóa học bám sát

Ngày 19/6, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm ban hành thông báo về kết quả tuyển sinh, phúc khảo và nhập học đối với học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2026-2027. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026 của trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội được xác định trên thang điểm 30, là tổng điểm của môn chuyên (hệ số 2) và một môn điều kiện (hệ số 1) theo từng khối chuyên.

Theo đó, điểm chuẩn các lớp chuyên năm nay dao động từ 13,5 đến 22,4 điểm. Lớp chuyên Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất toàn trường với 22,4 điểm.

Đứng thứ hai là lớp chuyên Ngữ văn với 21,5 điểm, tiếp theo là chuyên Hóa học với 20,75 điểm. Đây cũng là ba lớp chuyên duy nhất có mức điểm chuẩn vượt ngưỡng 20 điểm.

Các lớp chuyên còn lại có điểm chuẩn như sau: Sinh học 19 điểm; Toán và Vật lí cùng đạt 18,25 điểm; Địa lí (phương án 1) lấy 16 điểm; Tin học thi bằng Toán lấy 16,25 điểm.

Đáng chú ý, lớp chuyên Tin học thi bằng môn Tin có mức điểm chuẩn thấp nhất toàn trường, ở mức 13,5 điểm.

Nhà trường cho biết kết quả tuyển sinh đã được gửi tới phụ huynh và học sinh thông qua email, tin nhắn điện thoại đã đăng ký hoặc qua hộp thư trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến.

Mở cơ hội xét tuyển bổ sung ở nhiều lớp chuyên

Cùng với việc công bố điểm chuẩn, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm cũng thông báo ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển bổ sung đối với các lớp chuyên trong trường hợp còn chỉ tiêu sau đợt nhập học chính thức.

Theo đó, mức điểm tối thiểu để đăng ký xét tuyển bổ sung là 20,4 điểm đối với chuyên Tiếng Anh; 19,5 điểm đối với chuyên Ngữ văn; 18,75 điểm đối với chuyên Hóa học; 17 điểm đối với chuyên Sinh học; 16,25 điểm đối với chuyên Toán và Vật lí; 14,25 điểm đối với chuyên Tin học thi bằng Toán; 14 điểm đối với chuyên Địa lí.

Nhà trường cho biết thông tin xét tuyển bổ sung sẽ được công bố sau ngày 25/6, căn cứ vào số lượng thí sinh xác nhận nhập học.

Đối với lớp chuyên Địa lí theo phương án 2, những thí sinh đã dự thi vào trường nhưng không trúng tuyển hệ chuyên vẫn có cơ hội đăng ký xét tuyển nếu không vi phạm quy chế thi, có điểm từng môn từ 2 trở lên và tổng điểm ba môn chung Toán, Ngữ văn, tiếng Anh đạt từ 20 điểm trở lên.

Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phúc khảo từ ngày 20/6, nhập học ngày 25/6

Những học sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể đăng ký trực tuyến từ 7h30 ngày 20/6 đến 17h ngày 23/6/2026. Lệ phí phúc khảo là 150.000 đồng cho mỗi môn thi. Kết quả phúc khảo dự kiến được công bố trước ngày 30/6. Thí sinh trúng tuyển cần hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 20/6 đến hết ngày 23/6.

Việc nộp hồ sơ nhập học trực tiếp sẽ diễn ra vào ngày 25/6 tại Phòng 102, nhà D1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (136 Xuân Thủy, Hà Nội).

Theo kế hoạch của nhà trường, học sinh trúng tuyển chuyên Toán và Tin học sẽ làm thủ tục từ 8h đến 9h30; chuyên Vật lí và Hóa học từ 9h30 đến 11h; chuyên Ngữ văn và Sinh học từ 13h30 đến 15h; chuyên Tiếng Anh và Địa lí từ 15h đến 16h30.

Hồ sơ nhập học gồm học bạ THCS bản chính, giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời và các giấy tờ liên quan theo quy định.

Nhà trường cũng lưu ý, nếu đến 17h ngày 25/6 thí sinh không hoàn thành thủ tục nhập học thì sẽ được xem là từ chối quyền nhập học. Khi đó, chỉ tiêu còn lại có thể được sử dụng để xét tuyển bổ sung.

Theo thông báo, toàn bộ học sinh đã nhập học sẽ tập trung vào lúc 7h30 ngày 24/7/2026 tại Hội trường 11-10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để chuẩn bị cho năm học mới. Đối với học sinh ở các tỉnh ngoài Hà Nội hoặc cách trường từ 30 km trở lên, nhà trường cho phép đăng ký ở ký túc xá trong ngày làm thủ tục nhập học.

Việc công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm nay tiếp tục cho thấy sức hút lớn của THPT Chuyên Đại học Sư phạm - một trong những trường THPT chuyên có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất cả nước. Trong đó, các lớp chuyên Tiếng Anh, Ngữ văn và Hóa học vẫn là những ngành học có mức độ cạnh tranh đặc biệt gay gắt qua nhiều năm.