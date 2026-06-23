Concert Thanh Xuân: Sơ đồ, mốc thời gian cần lưu ý để không bỏ lỡ các trải nghiệm

HHTO - Ngoài sơ đồ chính thức, khán giả đến với concert Thanh Xuân cần lưu ý những mốc thời gian sau để không bỏ lỡ các trải nghiệm thú vị trước giờ "lên nhạc".

Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức.

Sơ đồ chính thức của concert Thanh Xuân.

Sân khấu tại Trường đua F1 (cạnh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình) đang được thi công.

Video được quay từ khu vực bên ngoài hàng rào nơi tổ chức concert Thanh Xuân.

Concert Thanh Xuân 2026 sẽ diễn ra vào 20h tối 27/6 tại Trường đua F1 (Hà Nội). Dàn nghệ sĩ biểu diễn (line-up) gồm: Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo, buitruonglinh, CONGB, Double2T, Muộii, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc, DJ/ producer Hoaprox...

Mốc thời gian cần lưu ý

Thời gian mở cổng sự kiện: 13h00

Thời gian đóng cổng tiếp nhận khán giả: 18h00

Thời gian mở Fanzone: 17h30

Thời gian đóng Fanzone: 19h00

Thời gian bắt đầu chương trình: 20h00

Từ 13h ngày 27/6, bên trong khu vực sự kiện có các hoạt động trải nghiệm dành cho khán giả như ẩm thực, gian hàng, khu check-in, trải nghiệm xe máy điện và các hoạt động đồng hành khác. Khán giả muốn tham gia các hoạt động này có thể đến sớm, tham gia trải nghiệm trước khi đến giờ vào khu Fanzone.

Một số hình ảnh Concert Thanh Xuân đang được thi công. Ảnh: TPO.

Lưu ý quan trọng khi tham gia concert Thanh Xuân:

- Chương trình không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

- Mỗi vé chỉ dành cho 1 người và chỉ sử dụng 1 lần tại cổng kiểm soát.

- Vui lòng chuẩn bị sẵn vé điện tử trên điện thoại, bảo đảm vé hiển thị đầy đủ thông tin người đăng ký và mã QR để làm thủ tục check-in nhanh chóng.

- Khán giả vui lòng mang theo Căn cước công dân bản gốc hoặc Căn cước điện tử để BTC đối chiếu thông tin. Vé chỉ có giá trị theo đúng thông tin người đăng ký trên hệ thống.

- Khán giả nên có mặt trong khung giờ mở cổng check-in để nhận vòng tay và ổn định vị trí trước giờ diễn.

- Không mua bán, chuyển nhượng, sao chép, tẩy xóa hoặc sử dụng vé không hợp lệ. Ban Tổ chức có quyền từ chối các trường hợp sử dụng vé giả, vé đã quét trước đó hoặc vé không đúng thông tin đăng ký trên hệ thống.

- Không mang vật sắc nhọn, chất cháy nổ, pháo sáng, đồ cồng kềnh hoặc các vật dụng bị cấm vào khu vực sự kiện.

- Vui lòng giữ gìn vệ sinh chung, không chen lấn, không vượt rào, không tự ý đổi khu vực.

- Tuân thủ hướng dẫn của Ban Tổ chức, lực lượng an ninh và tình nguyện viên tại sự kiện.

- Truy cập website hướng dẫn dành cho người tham dự để cập nhật các quy định, sơ đồ cổng vào, khu vực check-in và các thông báo mới nhất từ Ban Tổ chức: https://lasoong.com/huongdanconcert