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"Bế" Quang Hùng, CONGB, buitruonglinh… về nhà, nhận vé "bám rào" concert Thanh Xuân

H2TEAM

HHTO - Thanh xuân như một ly trà, uống xong lấy sức “bám rào” cùng nhau. Ngọt hơn trà sữa, sảng khoái hơn trà chanh, đậm đà hơn matcha - chính là cảm giác “thiệt đã” khi được cầm trên tay tấm vé Concert Thanh Xuân 2026 dành cho bạn đọc Hoa Học Trò. Đọc ngay thể lệ nhận vé nào!

Chào mừng thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, chương trình concert Thanh Xuân do TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Tiền Phong tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 27/6/2026 tại Trường đua F1 (phường Từ Liêm - Hà Nội, cạnh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình).

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Concert Thanh Xuân không chỉ là bức tranh tuổi trẻ rực rỡ được vẽ nên bởi thế hệ nghệ sĩ mới tràn đầy nhiệt huyết như: Double 2T, Hà Myo, DJ HoaProx, Ngọc Ánh, Lâm Phúc… mà còn là dịp để những giọng ca đầy nội lực như Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, “Anh tài” Đông Hùng cùng chung tay tôn vinh bản sắc dân tộc Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận vé Concert Thanh Xuân dành cho độc giả nhà Hoa!

Khán giả sẽ được gặp những đại diện ưu tú đến từ Vũ trụ “Say Hi”: “Anh trai” CONGB, buitruonglinh mang đến màn kết hợp bất ngờ nào? “Tổng đài” Quang Hùng MasterD đã lâu không trở lại Hà Nội sẽ “chiều hư” các “Mặt Trời nhỏ” Muzik ra sao? “Em xinh” Muộii chuẩn bị “tung chiêu” gì?

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Chương trình dự kiến sẽ đón hơn 20.000 khán giả đến tham dự. Toàn bộ nguồn thu từ tiền ủng hộ của khán giả sẽ được sử dụng vào các hoạt động thiện nguyện do Báo Tiền Phong khởi xướng.

Tin vui: Ban tổ chức đã quyết định dành tặng 1.000 vé mời dự Concert Thanh Xuân cho độc giả Hoa Học Trò.

Địa điểm: Tòa soạn báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội (xem bản đồ bên dưới).

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Thời gian đăng ký vé: Từ 8h - 11h thứ Sáu 19/6/2026.

Lưu ý: Các bạn vui lòng KHÔNG xếp hàng trước 7h sáng để tránh ảnh hưởng đến các cơ quan khác và khu vực nhà dân xung quanh tòa soạn.

Cách thức đăng ký vé:

1. Xếp hàng theo hướng dẫn của BTC tại địa điểm.

2. Chuẩn bị sẵn VNeID hoặc Căn cước công dân.

3. Chuyển khoản số tiền tối thiểu 70.000 đồng (bao gồm 20.000 đồng để mua 01 tờ báo Hoa Học Trò số 1483 và tối thiểu 50.000 đồng tiền ủng hộ cho chương trình thiện nguyện) theo thông tin QR Code do BTC cung cấp ngay tại địa điểm nhận vé.

4. BTC ghi tên người nhận vào vé mời và giao vé. Mỗi người sẽ được nhận 01 vé mời.

Lưu ý: Vé mời không dành cho khán giả dưới 16 tuổi. Do số lượng vé mời giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. Mời bạn cập nhật các thông tin về Concert Thanh Xuân trên tienphong.vn hoặc fanpage/ Threads Hoa Học Trò Magazine.

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H2TEAM
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CONCERT THANH XUÂN

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