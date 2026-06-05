Thêm 2 nhà hàng đạt 1 sao Michelin tại Việt Nam, đầu bếp trẻ xuất sắc nhất là ai?

HHTO - Đây là lần đầu tiên trong 4 lần kể từ khi "Cẩm nang Michelin" (Michelin Guide) ra đời tại Việt Nam, số nhà hàng đạt 1 sao Michelin đã chạm mốc 2 chữ số.

Lễ công bố danh sách các cơ sở ăn uống được tuyển chọn tại Việt Nam (Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng) năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc 100 năm kể từ khi ngôi sao đầu tiên được trao tặng.

"Sao Xanh" có thêm 1 nhà hàng mới - Tales by Chapter. Đây là cơ sở đầu tiên tại TP.HCM được vinh danh "Sao Xanh", theo đó, ở mỗi thành phố Michelin "đặt chân" đều đã có 1 cơ sở/ nhà hàng đạt chứng nhận này. Hai cái tên được vinh danh trước đó là Nén Danang và Lamai Garden duy trì danh hiệu.

Michelin Green Star vinh danh những nhà hàng đã truyền cảm hứng và gây ấn tượng với các giám khảo bởi tầm nhìn tận tâm cho tương lai của ngành ẩm thực, hoạt động thân thiện với môi trường.

Năm nay, số lượng nhà hàng/ cơ sở ăn uống được vinh danh tăng mạnh so với năm ngoái. Tổng cộng, có 193 cơ sở ăn uống được giới thiệu; trong đó, có 11 nhà hàng đạt 1 sao Michelin với 2 nhà hàng mới), 72 nhà hàng đạt Bib Gourmand với 11 cái tên mới (quán ăn, nhà hàng ngon có giá phải chăng), 110 nhà hàng đạt Michelin Selected với 9 cơ sở mới.

Với sự gia nhập của 2 cái tên mới, đây là năm đầu tiên danh sách nhà hàng được vinh danh 1 sao Michelin chạm mốc 2 chữ số. ONVIT có "gấp đôi" niềm vui khi vừa nhận được 1 sao Michelin vừa có một trong những đại diện của nhà hàng - chị Mai Bích Ngọc được xướng tên ở giải thưởng Sommelier (nếm rượu).

Khi ai nấy tưởng rằng ONVIT là cái tên "khai tiệc" cho các nhà hàng/ cơ sở ăn uống mới được vinh danh ở Michelin Selected thì MC đã đột ngột dừng phần trao cúp do "lỗi nhỏ". Ngay lập tức, ONVIT được tuyên bố đạt chứng nhận "1 sao Michelin" khiến hội trường công bố vỡ òa.

Trong cụm giải đặc biệt, Michelin đã vinh danh "Đầu bếp trẻ xuất sắc" - Trần Phước Hậu. Anh là bếp trưởng của nhà hàng The Monkey Gallery Dining (TP.HCM), được biết đến với sự thành thạo các kỹ thuật nấu ăn kiểu Pháp và tình yêu sâu sắc dành cho hương vị ẩm thực miền Trung Việt Nam. Tại lễ công bố, bếp trưởng 27 tuổi bày tỏ sự hạnh phúc và bất ngờ khi nhận được giải thưởng này.

﻿

Hầu hết các cơ sở ăn uống được vinh danh năm ngoái đều duy trì tên mình trong danh sách năm nay như Phở cuốn Chinh Thắng, Bánh xèo Bà Dưỡng, Bún chả Hương Liên... Bib Gourmand có thêm 11 cơ sở/ nhà hàng được vinh danh và Michelin Selected có thêm 9 cái tên mới.

Hàng loạt các quán phở quen được gọi tên trong danh sách tuyển chọn Michelin Selected.

Xét theo thành phố, Hà Nội có thêm 7 cơ sở mới (1 nhà hàng đạt 1 sao Michelin, 3 Bib Gourmand, 3 cơ sở Michelin Selected), TP.HCM có 11 cơ sở (1 nhà hàng đạt 1 sao Michelin, 5 Bib Gourmand, 5 cơ sở Michelin Selected), Đà Nẵng có 4 cơ sở mới được vinh danh (3 Bib Gourmand, 1 cơ sở Michelin Selected).