Giới trẻ chinh phục "nóc nhà" của Ba Vì, đi cáp treo vượt biển dài nhất thế giới

HHTO - Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đền Thượng, trung tâm bảo tồn voi, An Thới (Phú Quốc)... là những địa điểm được "Anh trai" Nhâm Phương Nam, diễn viên Ngọc Trai ghé thăm khi theo chân hành trình "Nét Đẹp Việt".

Theo chân "Anh trai" Nhâm Phương Nam, diễn viên Ngọc Trai, Lãnh Thanh, MC Tuyền Tăng trong hành trình Nét Đẹp Việt, đông đảo "tín đồ du lịch" bày tỏ sự thích thú khi "mở khóa" thêm nhiều địa điểm vẫn còn mang vẻ đẹp nguyên sơ hay những nơi chứa đựng "kho tàng lịch sử" đầy tự hào của đất nước.

Đền Thượng Ba Vì (Hà Nội)

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, đền Thượng - nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh (Sơn Tinh) - đệ nhất trong Tứ Bất Tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam trở thành một biểu tượng, nét đẹp truyền thống của người dân.

Để lên được đền Thượng, thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, núi non, mây trời, bạn cần vượt qua một chặng đường dài, leo qua những bậc thang đá uốn lượn, xuyên qua những tán cây cổ thụ rợp bóng mát.

MC Tuyền Tăng cùng Nhâm Phương Nam và ê-kíp chinh phục "nóc nhà" của Ba Vì. Nguồn clip: MC Tuyền Tăng

Nằm ở độ cao gần 1.300m so với mực nước biển, đền Thượng toát lên sự uy nghiêm, trang trọng nằm trên đỉnh núi Tản Viên, trở thành "nóc nhà" của Ba Vì. Đền Thượng có kiến trúc khá đơn giản gồm nhà tiền tế, hậu cung và nhà thờ Mẫu. Vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch hằng năm, tại đây diễn ra Lễ hội Đền Thượng - một trong những lễ hội lớn nhất xứ Đoài, thu hút rất đông lượt khách đổ về tham dự.

Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên)

Được khởi công xây dựng từ năm 2012 và khánh thành năm 2014, bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ rộng 7.000m2, thiết kế gồm hai phần tầng trệt và tầng nổi, lấy cảm hứng từ chiếc mũ nan phủ lưới ngụy trang của chiến sĩ Điện Biên. Hiện bảo tàng đang trưng bày hơn 1.000 hiện vật.

Bên trong bảo tàng, nhiều mô hình, hoạt cảnh được phục dựng sinh động. Trong đó có thể kể đến mô hình phục dựng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí lãnh đạo họp bàn về chiến dịch; mô hình phục dựng chiến hào, công sự; mô hình nhân dân các dân tộc Tây Bắc mang lương thực, thực phẩm ủng hộ kháng chiến; hoạt cảnh kéo pháo, sinh hoạt của bộ đội; mô hình bộ đội đứng phất cờ chiến thắng trên nóc hầm Đờ-cát; nơi trưng bày chân dung các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi trưng bày vũ khí...

MC Tuyền Tăng giới thiệu tường tận về nơi làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ﻿ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Nguồn clip: MC Tuyền Tăng

Đặc biệt, bảo tàng còn mang đến hoạt động xem bức tranh panorama lớn nhất Việt Nam dài 132m, cao 20,5m, đường kính 32m với tổng diện tích 3.225m2, tái hiện sinh động, trực quan về những khoảnh khắc điển hình, sự kiện tiêu biểu trước và trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trung tâm bảo tồn voi (Đắk Lắk)

Nhắc đến Đắk Lắk, đại ngàn Tây Nguyên, du khách sẽ nhớ ngay đến hình ảnh trống đồng và tiếng cồng chiêng vang vọng. Một dấu ấn đặc biệt khác của Đắk Lắk còn là không gian văn hóa đặc trưng của các cộng đồng dân tộc thiểu số và hình ảnh của những chú voi mạnh mẽ nhưng hiền lành, gắn bó gần gũi với người dân.

Voi từng là hình mẫu hiện diện trong sử thi, trong tiếng cồng chiêng và trong cả nhịp sống rất thật của buôn làng nhưng nay, hình bóng ấy đang dần trở nên thưa vắng. Do đó, với một chuyến du ngoạn tìm lại những "dư ảnh" của huyền thoại "Voi chín ngà" trong truyền thuyết. Tại trung tâm bảo tồn voi, bạn sẽ được tận mắt ngắm nhìn những cá thể voi cuối cùng đang được giữ gìn bằng sự tận tụy, bằng lòng biết ơn và trách nhiệm.

Diễn viên Ngọc Trai tham quan trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk.

Chợ An Thới - đảo Ngọc (An Giang)

Chợ An Thới nằm trên quần đảo An Thới, trong vùng Vịnh Thái Lan, phía nam đảo Ngọc (Phú Quốc). Chợ An Thới được hình thành từ lâu đời, gắn liền với đời sống của người dân. Từ một khu chợ đơn sơ, chợ An Thới ngày càng phát triển phục vụ cho kinh tế biển và du lịch.

MC Tuyền Tăng check-in tại cảng An Thới - cảng biển lớn nhất Phú Quốc và là cảng cá lâu đời của đảo Ngọc.

Bên cạnh hòa mình vào không khí rộn ràng tấp nập của nơi trao đổi hải sản, du khách còn có thể đắm chìm trong vẻ đẹp của nắng vàng biển xanh, thu vào tầm mắt khung cảnh nên thơ, tĩnh lặng của hàng trăm tàu thuyền neo đậu tại cảng An Thới.

Ngoài ra, An Thới còn gây xiêu lòng nhờ công trình nhà ga cáp treo thiết kế mô phỏng theo kiến trúc đấu trường La Mã cổ đại - nổi bật với những bức tường lát gạch ong, mái vòm cong, những đống gạch đổ nát nhân tạo, những bức tượng đồng khổng lồ. Đặc biệt, từ ga cáp treo An Thới, du khách có thể trải nghiệm tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới - được tổ chức Guinness công nhận (dài 7.899,9m) - quan sát toàn cảnh Nam đảo. Điểm cập bến cuối cùng là Hòn Thơm, một "thiên đường giải trí" với hơn 20 trò chơi hiện đại, cho bạn tha hồ vui chơi.