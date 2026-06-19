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Vé cứng "bám rào" concert Thanh Xuân hot hit, tớ có rồi cậu ra "tranh slot" liền đi!

Sam

HHTO - Tấm vé "bám rào" concert Thanh Xuân đã về tay hàng trăm độc giả có mặt tại tòa soạn báo Tiền Phong sáng nay (19/6) ngay khi "săn" được báo Hoa Học Trò số 1483.

Concert Thanh Xuân đang tạo nên cơn sốt càn quét mạng xã hội. Bên cạnh "săn vé" qua nền tảng trực tuyến, khán giả còn có cơ hội nhận vé cứng khi ghé đến tòa soạn báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội).

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Hàng dài người hâm mộ xếp hàng từ sớm để mua báo và đăng ký vé Concert Thanh Xuân.

Sáng 19/6, từ 7h sáng, hàng trăm độc giả đã có mặt để sở hữu những tấm vé "bám rào" đầu tiên. Một số "quạt" chia sẻ đã xuất phát từ quận Hà Đông lúc 5h30 - 6h đến tòa soạn để kịp là những người đầu tiên cầm vé. Fan chia sẻ vô cùng "ưng bụng" khi nhận được vị trí đúng kỳ vọng.

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Cách thức đăng ký vé:

1. Xếp hàng theo hướng dẫn của BTC tại địa điểm.

2. Chuẩn bị sẵn VNeID hoặc Căn cước công dân.

3. Chuyển khoản (hoặc trả bằng tiền mặt) số tiền tối thiểu 70.000 đồng (bao gồm 20.000 đồng để mua 01 tờ báo Hoa Học Trò số 1483 và tối thiểu 50.000 đồng tiền ủng hộ cho chương trình thiện nguyện) theo thông tin QR Code do BTC cung cấp ngay tại địa điểm nhận vé.

4. BTC ghi tên người nhận vào vé mời và giao vé. Mỗi người sẽ được nhận 01 vé mời.

Lưu ý: Vé mời không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

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Nhanh - nhanh - nhanh, hằng trăm độc giả đã có vé cứng rồi, bạn cũng nhanh chân lên kẻo hết slot! Hiện vé vẫn đang được phát tại Tòa soạn Báo Tiền Phong 15 Hồ Xuân Hương cho đến khi đủ 1.000 vé.

Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong tổ chức.

Concert Thanh Xuân 2026 sẽ diễn ra vào 20h tối 27/6 tại Trường đua F1 (Hà Nội). Dàn nghệ sĩ biểu diễn (line-up) gồm: Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, buitruonglinh, CONGB, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc, DJ/ producer Hoaprox.

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Sam
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