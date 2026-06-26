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“Em xinh” Bảo Anh đăng loạt ảnh lãng mạn bên tân binh show Tinh Hà "Say Hi"

Như Lê

HHTO - Giữa khung cảnh thơ mộng của đảo Jeju, Bảo Anh cùng một tân binh của Tinh Hà "Say Hi" đưa khán giả bước vào hành trình yêu rồi chia xa đầy dịu dàng trong MV "Níu Kéo Mãi Không Phải Cách".

Đồng hành cùng Bảo Anh trong dự án lần này là HYO - một trong những gương mặt trẻ góp mặt tại Tinh Hà "Say Hi". Ca khúc được chắp bút và sản xuất bởi những nhân tố mới của làng nhạc Việt gồm team Fillinus và producer Reeze. Với Níu Kéo Mãi Không Phải Cách, Bảo Anh tiếp tục phát huy thế mạnh ballad bằng chất giọng tự sự, sâu lắng, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và chữa lành cho người nghe.

Nữ ca sĩ được fan gọi vui là có “vía” tốt với Pop Ballad khi ca khúc Tìm Em kết hợp cùng Hngle chưa hạ nhiệt và đang giữ Top 1 trending, Bảo Anh đã tiếp tục cho ra mắt sản phẩm mới.

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Níu Kéo Mãi Không Phải Cách xoay quanh hành trình ở bên nhau rồi chia tay trong êm đềm của một cặp đôi. Không quá bi luỵ, ca khúc miêu tả một nỗi buồn đẹp đẽ, dù đã vượt qua nhưng vẫn còn đọng lại sâu trong lòng nên khi nghĩ đến sẽ còn chút day dứt, nhớ nhung.

Tương tự như các bản hit trước đó của Bảo Anh như Từng Là Của Nhau, không biết nên vui hay buồn,... Níu Kéo Mãi Không Phải Cách thể hiện đúng tinh thần của Bảo Anh khi hát Ballad ở thời điểm hiện tại - không dằn vặt mà bình thản đón nhận mọi kết quả trong tình yêu.

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Hình ảnh bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại trở về mùa Xuân được lồng ghép trong bài hát gợi nhắc đến vòng tuần hoàn của tất cả những mối quan hệ trong cuộc sống. “Khi một mối quan hệ khép lại, điều đáng trân trọng nhất là sự cảm thông, thấu hiểu dành cho đối phương và lòng biết ơn vì cả hai đã từng gặp gỡ, đồng hành cùng nhau. Bài hát này là một nỗi buồn rất đẹp, để lại một kết thúc trọn vẹn, không tranh cãi, không ồn ào. Kết thúc để có được một bắt đầu mới cho hai người” - Bảo Anh chia sẻ.

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MV ca khúc khắc họa trọn vẹn hành trình của một mối quan hệ từ những rung động đầu tiên đến khoảnh khắc chia xa trong bình yên. Giữa khung cảnh đảo Jeju thơ mộng, từ bờ biển nhuộm sắc hoàng hôn, con đường rợp bóng cọ đến khu vườn ngập nắng, từng khoảnh khắc yêu thương được tái hiện như những thước phim lưu niệm đẹp đẽ của bốn mùa đã qua.

Bảo Anh thừa nhận cô hiểu rõ thế mạnh của mình nằm ở những bản Ballad giàu cảm xúc. Tuy nhiên, với tư cách một nghệ sĩ, nữ ca sĩ vẫn luôn mong muốn thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới. Dù vậy, việc ca khúc Từng Là Của Nhau bất ngờ được yêu thích trở lại trong thời gian vừa qua cũng trở thành lời nhắc nhở để cô tập trung vào những giá trị mà bản thân có thể truyền tải trọn vẹn nhất.

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Như Lê
#Bảo Anh #MV Níu Kéo Mãi Không Phải Cách #Jeju #HYO #ballad #Vpop

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