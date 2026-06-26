Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Mái ấm gia đình Việt: Đại Nghĩa giải thích lý do hay đặt câu hỏi cho các em nhỏ

Như Lê

HHTO - Trong tập 192 "Mái ấm gia đình Việt", MC Đại Nghĩa thẳng thắn nói về những thắc mắc của khán giả xoay quanh việc anh thường đặt nhiều câu hỏi cho các em nhỏ trong chương trình.

Theo anh, phần lớn các em đều mang tâm lý tự ti, ít khi chủ động chia sẻ về hoàn cảnh của mình và thường thu mình trước mọi người. Nếu không khéo léo gợi mở, khán giả sẽ khó có thể hiểu hết những khó khăn mà các em đang trải qua.

Đại Nghĩa cho biết anh chấp nhận những ý kiến trái chiều dành cho mình nhưng vẫn sẽ cố gắng hoàn thành vai trò của một người dẫn dắt, giúp câu chuyện của các em được lan tỏa đến nhiều người hơn. Với anh, điều quan trọng nhất là các hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội nhận được sự hỗ trợ, từ đó thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực hơn.

mai-am-gia-dinh-viet-8.png

Nam MC bày tỏ: “Tôi thường xuyên đọc các bình luận trên mạng xã hội, nhiều người nói không dám xem chương trình vì tập nào cũng khóc. Bản thân tôi cũng vậy, có những lúc tôi từng nghĩ không muốn làm nữa. Mỗi lần lắng nghe những câu chuyện của các nhân vật, tôi đều rất đau lòng. Nhưng rồi nghĩ đến các bé, tôi lại tự nhủ phải cố gắng tiếp tục”.

1gd-em-le-huu-tri-6.png

Bên cạnh đó, trong tập này, hoàn cảnh của nam sinh 17 tuổi tự học để đạt giải học sinh giỏi quốc gia cũng khiến hai khách mời Muộii và Đỗ Nhật Hoàng nghẹn lòng. Theo đó, em Lê Hữu Trí, hiện là học sinh lớp 11 Trường THCS & THPT Ngô Văn Nhạc, đang sống cùng cha là anh Lê Văn Minh (sinh năm 1977) tại xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ về nhà ngoại, Trí lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu thương, sự chăm sóc của mẹ.

Trong khi đó, anh Minh mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng như suy tim, thiếu máu cơ tim, tăng huyết áp nặng, viêm phế quản. Từng làm nghề tự do, chủ yếu chăm sóc vườn tược, nhưng nay anh chỉ thỉnh thoảng được hàng xóm thuê làm việc vài giờ với thu nhập khoảng 50.000 đồng mỗi giờ.

1gd-em-le-huu-tri-25.png

Mỗi tháng, anh Minh phải chi hơn 2 triệu đồng cho thuốc men và tái khám. Để tiếp tục cho con đến trường, anh đã bán chiếc xe máy - tài sản giá trị nhất của gia đình. Hai cha con còn thường xuyên lo cơm nước cho bà nội đã 87 tuổi.

Cha con Trí đang sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, được dựng trên phần đất của người em và từng được hỗ trợ xây dựng cách đây bảy năm. Dù bệnh tật và nghèo khó, anh Minh vẫn luôn quyết tâm cho con tiếp tục học tập.

1gd-em-le-huu-tri-27.png

Đáp lại sự hy sinh của cha, Trí luôn nỗ lực học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Không có điều kiện học thêm, em tự học qua sách giáo khoa, tự tìm tòi và trau dồi kiến thức để có cơ hội tham gia đội tuyển học sinh giỏi. Nhờ sự nỗ lực bền bỉ, em lần lượt đạt Giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý và Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý.

1gd-em-le-huu-tri-16.png

Ca sĩ Muộii chia sẻ bản thân là người rất dễ xúc động. Hình ảnh hai cha con nương tựa vào nhau khiến cô không kìm được nước mắt. Điều khiến nữ ca sĩ đau lòng hơn cả là sự hiểu chuyện của Hữu Trí. Dường như cuộc sống đã đặt lên vai em quá nhiều nỗi lo, khiến em luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn vì cha và vì tương lai của mình.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng đặc biệt cảm phục khi biết cậu bé chủ yếu tự học qua sách giáo khoa để thi vào đội tuyển học sinh giỏi. Theo nam diễn viên, những thành tích mà Hữu Trí đạt được là kết quả của sự nỗ lực phi thường cùng ý chí vươn lên mạnh mẽ.

bannert6.jpg
Như Lê
#Mái ấm gia đình Việt #Đại Nghĩa #trẻ em #hoàn cảnh khó khăn #Muộii #Đỗ Nhật Hoàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục