Mái ấm gia đình Việt: Đại Nghĩa giải thích lý do hay đặt câu hỏi cho các em nhỏ

HHTO - Trong tập 192 "Mái ấm gia đình Việt", MC Đại Nghĩa thẳng thắn nói về những thắc mắc của khán giả xoay quanh việc anh thường đặt nhiều câu hỏi cho các em nhỏ trong chương trình.

Theo anh, phần lớn các em đều mang tâm lý tự ti, ít khi chủ động chia sẻ về hoàn cảnh của mình và thường thu mình trước mọi người. Nếu không khéo léo gợi mở, khán giả sẽ khó có thể hiểu hết những khó khăn mà các em đang trải qua.

Đại Nghĩa cho biết anh chấp nhận những ý kiến trái chiều dành cho mình nhưng vẫn sẽ cố gắng hoàn thành vai trò của một người dẫn dắt, giúp câu chuyện của các em được lan tỏa đến nhiều người hơn. Với anh, điều quan trọng nhất là các hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội nhận được sự hỗ trợ, từ đó thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực hơn.

Nam MC bày tỏ: “Tôi thường xuyên đọc các bình luận trên mạng xã hội, nhiều người nói không dám xem chương trình vì tập nào cũng khóc. Bản thân tôi cũng vậy, có những lúc tôi từng nghĩ không muốn làm nữa. Mỗi lần lắng nghe những câu chuyện của các nhân vật, tôi đều rất đau lòng. Nhưng rồi nghĩ đến các bé, tôi lại tự nhủ phải cố gắng tiếp tục”.

Bên cạnh đó, trong tập này, hoàn cảnh của nam sinh 17 tuổi tự học để đạt giải học sinh giỏi quốc gia cũng khiến hai khách mời Muộii và Đỗ Nhật Hoàng nghẹn lòng. Theo đó, em Lê Hữu Trí, hiện là học sinh lớp 11 Trường THCS & THPT Ngô Văn Nhạc, đang sống cùng cha là anh Lê Văn Minh (sinh năm 1977) tại xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ về nhà ngoại, Trí lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu thương, sự chăm sóc của mẹ.

Trong khi đó, anh Minh mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng như suy tim, thiếu máu cơ tim, tăng huyết áp nặng, viêm phế quản. Từng làm nghề tự do, chủ yếu chăm sóc vườn tược, nhưng nay anh chỉ thỉnh thoảng được hàng xóm thuê làm việc vài giờ với thu nhập khoảng 50.000 đồng mỗi giờ.

Mỗi tháng, anh Minh phải chi hơn 2 triệu đồng cho thuốc men và tái khám. Để tiếp tục cho con đến trường, anh đã bán chiếc xe máy - tài sản giá trị nhất của gia đình. Hai cha con còn thường xuyên lo cơm nước cho bà nội đã 87 tuổi.

Cha con Trí đang sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, được dựng trên phần đất của người em và từng được hỗ trợ xây dựng cách đây bảy năm. Dù bệnh tật và nghèo khó, anh Minh vẫn luôn quyết tâm cho con tiếp tục học tập.

Đáp lại sự hy sinh của cha, Trí luôn nỗ lực học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Không có điều kiện học thêm, em tự học qua sách giáo khoa, tự tìm tòi và trau dồi kiến thức để có cơ hội tham gia đội tuyển học sinh giỏi. Nhờ sự nỗ lực bền bỉ, em lần lượt đạt Giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý và Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý.

Ca sĩ Muộii chia sẻ bản thân là người rất dễ xúc động. Hình ảnh hai cha con nương tựa vào nhau khiến cô không kìm được nước mắt. Điều khiến nữ ca sĩ đau lòng hơn cả là sự hiểu chuyện của Hữu Trí. Dường như cuộc sống đã đặt lên vai em quá nhiều nỗi lo, khiến em luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn vì cha và vì tương lai của mình.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng đặc biệt cảm phục khi biết cậu bé chủ yếu tự học qua sách giáo khoa để thi vào đội tuyển học sinh giỏi. Theo nam diễn viên, những thành tích mà Hữu Trí đạt được là kết quả của sự nỗ lực phi thường cùng ý chí vươn lên mạnh mẽ.