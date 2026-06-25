"Tuần lễ cầu hôn" của Vbiz: Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, gung0cay đồng loạt báo tin vui

HHTO - Liên tiếp tin vui đến từ Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, gung0cay khiến khán giả có cảm giác như đang bước vào một "tuần lễ cầu hôn" của giới giải trí.

Chỉ trong ít ngày, bảng tin giải trí liên tục được cập nhật bởi những thông báo cầu hôn từ các nghệ sĩ Việt. Mỗi người có một cách tận hưởng niềm hạnh phúc khác nhau nhưng đều khiến khán giả cảm động trước những câu chuyện tình yêu đẹp như tranh.

Liên tiếp tin vui từ các nghệ sĩ khiến fan "hạnh phúc lây".

Mở đầu cho chuỗi tin vui là màn cầu hôn của cặp đôi Quỳnh Anh Shyn - Nam Phùng. Sau 7 năm đồng hành, từ cộng sự trong công việc đến bạn đời ngoài cuộc sống, cặp đôi quyết định bước sang một chương mới. Trong chuyến du lịch tại Kyrgyzstan, nữ fashionista đã nhận lời cầu hôn của bạn trai giữa khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Điều khiến người hâm mộ thích thú là chia sẻ về sự cố “móng tay bị tróc sơn” của Quỳnh Anh Shyn: "Làm móng làm miếc làm gì để đến ngày cần thì gãy móng". Chính sự không hoàn hảo ấy lại khiến câu chuyện thêm gần gũi, như một minh chứng rằng những cột mốc quan trọng không nhất thiết phải trọn vẹn tuyệt đối để trở nên đáng nhớ.

Câu chuyện tình yêu của Quỳnh Anh Shyn - Nam Phùng được nhiều người ngưỡng mộ.

Nối tiếp bạn đồng niên, “em xinh” Mỹ Mỹ đốn tim người hâm mộ với biểu cảm hạnh phúc “tràn màn hình” cùng chiếc nhẫn cầu hôn trên tay. Sau hơn 6 năm bên nhau, Mỹ Mỹ lần đầu giới thiệu danh tính nửa kia, khép lại quãng thời gian yêu kín tiếng bằng lời hứa hẹn cho tương lai. Chia sẻ thêm về bạn trai, Mỹ Mỹ cho biết Hoài Nam như một hậu phương vững chắc, luôn âm thầm đồng hành cùng cô trong cả công việc lẫn cuộc sống. Nữ ca sĩ cũng dí dỏm tiết lộ chính màn cầu hôn của cặp đôi Quỳnh Anh Shyn - Nam Phùng đã “tiếp lửa” cho cô công khai sự kiện đã diễn ra từ đầu năm.

Trước đó, thông tin về bạn trai Mỹ Mỹ từng được cộng đồng mạng ráo riết "săn lùng" khi cô có chuyến du lịch cùng hội "Em xinh" Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Orange.

Gia nhập đường đua “rước nàng về dinh”, rapper gung0cay cũng chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc hạnh phúc khi cầu hôn thành công bạn gái sau 3 năm gắn bó. Chỉ một ngày sau, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi trong không gian ấm cúng dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình, bạn bè.

Trước đó, cả hai không chọn cách giữ kín chuyện tình cảm mà thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc hạnh phúc thường ngày trên mạng xã hội. Sự cởi mở và tự nhiên trong cách thể hiện tình cảm khiến hành trình gắn bó của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ công chúng.

Sáng 24/6, gung0cay và nửa kia tổ chức lễ ăn hỏi tại gia dưới sự chứng kiến và chúc phúc của bạn bè, người thân.

Những màn cầu hôn của nghệ sĩ Việt ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ bởi độ lãng mạn mà còn bởi cách người trong cuộc lựa chọn kể câu chuyện của mình. Trong không khí nhộn nhịp của “tuần lễ cầu hôn V-Biz”, người hâm mộ tiếp tục mong chờ tin vui từ các cặp đôi đang được nhiều khán giả dõi theo như Tăng Duy Tân - Bích Phương, Orange - WOKEUP, Anh Tú - LyLy.