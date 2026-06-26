Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ: Danil mong gặp Isaac, Gin Tuấn Kiệt "gài kèo" mùa 2

HHTO - Xem xong những thước phim "nhá hàng" của tập 6 Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ, netizen cảm nhận được sự gắn bó ngày càng thân thiết của dàn nghệ sĩ nam và các nhóc tì. Trong đó, khoảnh khắc Danil luôn miệng nhắc về Isaac hay bé Tư ân cần hỏi thăm CODY Nam Võ nhận được "bão tim".

Mới đây, nhà sản xuất Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ vừa tung đoạn clip highlight chia sẻ một số hoạt động diễn ra tại nhà chung sẽ lên sóng trong tập 6. Sau khi khép lại giai đoạn làm quen, mọi người được "chuyển trường", dọn đến một nơi có không gian rộng rãi hơn để thực hiện nhiệm vụ chung sống 24h cùng nhau.

Đến sớm khảo sát "nhà chung", ba "Anh trai" CODY Nam Võ, JSOL, HURRYKNG lên ý tưởng cho 7749 chiêu trò để hạn chế khối lượng công việc: Nhờ bé cún Hanie của JSOL chơi cùng các bạn nhỏ, "âm mưu" cất bộ đồ chơi Lego vì sợ bừa bộn.

Đáng chú ý, ở tập này, chương trình còn chào đón "đuôi nhỏ" thứ 7 - bé Ba (chị của bé Tư, con gái diễn viên Vân Trang). Màn hội ngộ của hai chị em giúp "nhà chung" thêm rộn ràng, còn JSOL thì "xịt keo" vì bị cặp sinh đôi "bơ đẹp".

Trong khi đó, những lần bé Danil được "gieo hy vọng" khi nghe chuông cửa rồi "bị dập tắt" khi cánh cửa mở ra không phải "anh Ai Dắt" khiến người xem "tan chảy". Đi được nửa chặng đường, cậu bé mới ngày đầu tiên được Isaac bế trên tay dỗ dành vì lạ chỗ giờ đã "quen hơi", xa là nhớ, gặp là ôm không rời.

Mỗi lần có tiếng chuông, Danil đều mong chờ "Anh Ai Dắt" là người đứng trước cửa. Khi Isaac xuất hiện, cậu bé liền sà vào lòng anh.

Cùng với không khí cuộc hội ngộ của Isaac và mọi người, netizen còn bắt được màn tương tác đáng yêu của CODY Nam Võ và bé Tư. Khán giả dành lời khen cho sự tinh tế của bé Tư khi quan tâm hỏi CODY Nam Võ ở đâu mà tìm mãi không thấy. Dẫu vậy, khi nghe CODY nói rằng nãy giờ đi ngủ, cô bé liền "tỏ thái độ" không thể chấp nhận được: "Giờ này đâu phải đi ngủ đâu, giờ này đi ăn mà".

"Cây hài nhí" bé Tư﻿ chuyển trạng thái từ quan tâm sang "chán chả thèm nói" khi biết lý do CODY Nam Võ vắng mặt.

Cùng với sự gia tăng về số lượng "đuôi nhỏ", các "Anh trai" cũng nhận được sự tiếp sức của Gin Tuấn Kiệt. Đến với chương trình, "ông bố một con" hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân: "Ở nhà làm papa Anya, đi quay show này mới lại được làm anh trai Gin Tuấn Kiệt. Kinh nghiệm với cái đuôi nhỏ ở nhà chắc đem ra xài cũng cũng". Ngoài ra, ông xã Puka còn tranh thủ cơ hội gài kèo nhà sản xuất: "Mùa sau cho gửi gắm cái đuôi ở nhà tham gia nha shop".

Đến với lớp học "Đuôi Nhỏ Say Hi", "bảo mẫu" Gin Tuấn Kiệt đã có màn ra mắt ấn tượng khi trổ tài đứng bếp, nấu một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng có thịt, trứng, rau củ cho các bé. Ngoài ra, JSOL cũng không quên dạy 7 "đuôi nhỏ" bài học đã soạn trong "giáo án" - để các bé đồng thanh nói lời cảm ơn Gin Tuấn Kiệt trước khi bắt đầu dùng bữa.