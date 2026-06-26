Duyên hội ngộ của Anh tài Đinh Mạnh Ninh, Hà An Huy và 14 Casper tại ATVNCG 2026

HHTO - Cùng góp mặt tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, ít ai ngờ dàn Anh tài Đinh Mạnh Ninh, 14 Casper và Hà An Huy từng có màn chạm mặt ở hai vai trò khác nhau. Từ khoảng cách giám khảo - thí sinh, ba nghệ sĩ nay hội ngộ trong cùng một chương trình.

Khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chuẩn bị lên sóng, hành trình của các Anh Tài cũng được khán giả nhắc lại. Trong đó, mối duyên giữa Đinh Mạnh Ninh, Hà An Huy và 14 Casper nhận được sự chú ý khi cả ba từng gặp nhau ở hai vai trò khác nhau tại chương trình Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal 2022, nhưng ở hai vai trò hoàn toàn khác nhau: Một người ngồi ghế giám khảo, hai người là thí sinh.

Hà An Huy tại sự kiện công bố chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. - Ảnh: Tôn Huy.

Đinh Mạnh Ninh giao lưu với khán giả. - Ảnh: Tôn Huy.

Trước khi cùng bước vào hành trình mới tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Đinh Mạnh Ninh từng ngồi ghế giám khảo, trực tiếp lắng nghe và đưa ra nhận xét cho các sáng tác của Hà An Huy và 14 Casper. Một trong những lần tương tác đáng chú ý diễn ra ở tập 12 của vòng tuyển chọn 2, khi cả ba cùng xuất hiện trong chương trình.

Hà An Huy phiên bản thí sinh.

Ở tập phát sóng này, Hà An Huy mang đến ca khúc Trở Về Với Em. Đinh Mạnh Ninh đánh giá, phần trình diễn của nam ca sĩ có sự tiến bộ so với vòng trước, đồng thời cho rằng ca khúc phù hợp với quãng giọng và đáp ứng tiêu chí của chương trình. Trong khi đó, giám khảo Châu Đăng Khoa góp ý rằng bài hát còn thiếu sự sáng tạo và phần ca từ chưa thực sự thuyết phục.

Đinh Mạnh Ninh chia sẻ "không có vấn đề gì về phần lời" của Hà An Huy.

Cũng tại tập 12, 14 Casper dự thi với ca khúc Có Ai Hiểu Cho Tôi. Hai giám khảo đánh giá cao phần ca từ nhưng góp ý giai điệu chưa tạo được điểm nhấn và cách triển khai lời hát còn khá dễ đoán. Tiếp nhận những nhận xét này, nam ca sĩ cho biết, anh xem cuộc thi là cơ hội để hoàn thiện bản thân.

"Mặc dù đây là một cuộc thi, nhưng đối với em là một cơ hội để học hỏi", 14 Casper chia sẻ, đồng thời cho biết anh muốn học từ những người giàu kinh nghiệm để khắc phục điểm yếu và nâng tầm các sáng tác của mình.

Giao diện của 14 Casper năm 2022.

Nhiều năm sau lần gặp gỡ ấy, Đinh Mạnh Ninh, Hà An Huy và 14 Casper cùng góp mặt trong đội hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Nếu trước đây họ xuất hiện với khoảng cách giữa giám khảo và thí sinh, thì ở chương trình năm nay, cả ba cùng đồng hành với tư cách những Anh Tài. Chính sự thay đổi về vai trò này cũng trở thành một điểm nối thú vị trong hành trình hoạt động của ba nghệ sĩ.