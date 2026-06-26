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Concert Thanh Xuân: Các fan bật chế độ "lên đồ" nhận free gift Quang Hùng, CONGB

Sam (tổng hợp)

HHTO - Là concert dành cho giới trẻ, quy tụ dàn nghệ sĩ được lòng người trẻ nên các "đặc sản" mới nhất từ văn hóa thần tượng cũng "cập bến" Concert Thanh Xuân. Loạt free gift/ freebies (quà miễn phí) được nhiều fan của Quang Hùng MasterD, CONGB, buitruonglinh... chuẩn bị, "đánh tiếng" trên Threads, dành cho khán giả "có hẹn với Thanh Xuân".

Tặng freebies/ free gift là hoạt động tự phát quen thuộc khi "đu concert" của fan K-Pop đã được người hâm mộ "quốc nội" cập nhật vào "từ điển fandom" thời gian gần đây. Không nhất thiết phải là "phú bà/ phú ông", bất cứ fan (cá nhân hoặc nhóm) đều có thể chuẩn bị những gói quà nho nhỏ (card, kẹo...) với số lượng nhất định nhằm phát ngẫu nhiên cho khán giả đến xem concert/ fan meeting/ fancon.

Một số fan sẽ phát cố định ở một vị trí. Một số bạn sẽ đi loanh quanh khu tổ chức, phát ngẫu nhiên cho khán giả đến xem, hoặc thỉnh thoảng lại có fan làm manito ẩn danh, lén bỏ quà vào chỗ ngồi, túi đồ của "đồng quạt". Người nhận không bắt buộc phải tặng lại cho chủ nhân phát freebies/ free gift. Hoạt động này được coi như một cách gắn kết cộng đồng fan hoặc với các hòa nhạc đông nghệ sĩ, đây cũng là phương thức gây ấn tượng đẹp về fandom, nghệ sĩ đối với "nhà bên".

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Mới được tập hợp nhưng fan của "Anh tài" Đông Hùng cũng cực chịu chi. Ngày họp "cheese bộ" ở concert Thanh Xuân, các "Đồng Hương" đừng quên tìm freebies để ủng hộ cho "anh chú" nhé!

Trên "phố Threads", có kha khá các tài khoản thông báo về các suất freebies/ free gift đã sẵn sàng chờ cơ hội đến với fan hữu duyên ở concert Thanh Xuân. Mỗi "chủ shop" lại có một yêu cầu "nhận diện - phát quà" khác nhau. Hầu hết freebies/ free gift của các MUZIK đều kèm banner cầm tay của Quang Hùng MasterD cùng các "sít-rịt".

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Đã lâu mới trở lại Hà Nội nên fan cũng chuẩn bị nhiều quà nhỏ tặng các "bé iu" của "tổng tài" Quang Hùng MasterD.
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buitruonglinh, CONGB bận rộn với lịch trình từ Bắc vào Nam nên ARCHER và UNICONG cũng tất bật. Loạt freebies/ free gift cũng được fan chuẩn bị cho cả Concert Thanh Xuân và sự kiện riêng của các nghệ sĩ.

Freebies/ free gift thường có số lượng giới hạn nên các "quạt" nhớ đến sớm. Ngoài ra, từ 13h ngày 27/6, bên trong khu vực sự kiện có các hoạt động trải nghiệm dành cho khán giả như ẩm thực, gian hàng, khu check-in, trải nghiệm xe máy điện và các hoạt động đồng hành khác.

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Tất tần tật các lưu ý, sơ đồ chi tiết khu vực sự kiện, gửi xe, quy định tại Concert Thanh Xuân.

Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức.

Concert Thanh Xuân 2026 sẽ diễn ra vào 20h tối 27/6 tại Trường đua F1 (Hà Nội).

Dàn nghệ sĩ biểu diễn (line-up) gồm: Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo, buitruonglinh, CONGB, Double2T, Muộii, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc, DJ/ producer Hoaprox...

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Sam (tổng hợp)
#Concert Thanh Xuân #free gift concert Thanh Xuân #freebie concert Thanh Xuân #Quang Hùng MasterD #CONGB #buitruonglinh #concert báo Tiền Phong

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CONCERT THANH XUÂN

CONCERT THANH XUÂN

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